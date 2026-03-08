Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Финал Гран-при России

Обновлено:
Но четверной выброс получился неудачным
Александр Бокулёв
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: ФФККР
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото: ФФККР

В воскресенье, 8 марта, разыграли первый комплект медалей в Финале Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26. Сильнейших на челябинском льду выявили спортивные дуэты. Подводим итоги соревнований.

Четверной сальхов Бойковой и Козловского

Турнир в парном катании ожидаемо стал новой серией противостояния двух ведущих дуэтов страны – Александры Бойковой / Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной / Александра Галлямова. После короткой программы их разделяла 0,01 балла в пользу последних.

Несмотря на высокий риск, Бойкова и Козловский в произвольный вновь зашли на четверной сальхов через выброс. Но попытка обернулась падением. Также у действующих чемпионов России зафиксировали недокрут в четверть на одном из двойных акселей в секвенции, а тодес отметили минимальным первым уровнем сложности.

Но в итоге именно ученики Станислава Морозова (группа Этери Тутберидзе) получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Этому способствовали и ошибки соперников. А Бойкова и Козловский одержали победу и в эфире Первого канала отметили, что довольным выступлением.

«Если не считать четверной выброс, со всеми элементами мы справились на очень хорошем уровне. А на предыдущих турнирах ошибки наблюдались как раз на сторонних элементах. Доволен прежде всего не результатом, а тем, как нам удалось презентовать программы. В этом сезоне нам с Сашей удалось выиграть все главные турниры, и для нас это очень важно», – сказал Козловский.

Также он отметил, что позиция Международного олимпийского комитета отдает двойными стандартами, и выразил надежду на скорейшее возвращение на международную арену. Бойкова добавила, что чувствуется усталость от выступлений исключительно на внутренних турнирах. Но фигуристка подчеркнула, что их пара старается разнообразить свою работу сложными элементами, новыми образами и постановками.

«Сезон однозначно хороший, – оценила результаты Бойкова. – Надо только быть увереннее в себе. Например, сегодня не хватило наглости на четверном выбросе – надо было пойти в омут с головой. Надо до конца верить в себя, быть позлее, наверное. Надо выбросить лишние мысли из головы перед элементами, подходить к стартам с более холодной головой, а не в плавающем состоянии».

Сорванные выбросы Мишиной и Галлямова

Лидеры после короткой программы закрывали соревнования спортивных пар. Но продемонстрировать чистый прокат Мишиной и Галлямову не удалось. Грубые ошибки пришлись на оба выброса: с тройного риттбергера фигуристка довольно жестко упала, а с тройного флипа приземлилась на две ноги.

В итоге в произвольной программе двукратные бронзовые призеры Олимпиады-2022 уступили не только Бойковой и Козловскому, но и Екатерине Чикмарёвой и Матвею Янченкову. Но запаса после короткой ученикам Тамары Москвиной хватило для того, чтобы выиграть серебряные медали.

«Настрой был хороший. На разминке все получилось. Не было предпосылок, что что-то пойдет не так. Но в целом сезон не складывается. Каждый сезон не может быть удачным, а предыдущие два были очень хорошими. В следующем будем уже набирать и набирать», – постаралась сохранить оптимизм Мишина.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: ФФККР

Очередная бронза Чикмарёвой и Янченкова

Упомянутые ученики Павла Слюсаренко в итоге замкнули тройку призеров. Чикмарёва и Янченкова стабильно подтверждают статус третьей пары страны. Так, в их активе уже две бронзы чемпионатов России. При этом прошлый сезон дуэт пропустил из-за проблем партнерши со здоровьем.

Главного прорыва по итогам произвольной программы добились Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. В этом сегменте они показали четвертый результат и поднялись на аналогичную позицию в таблице, хотя шли шестыми после короткой.

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, напротив, неудачно выступили в произвольной программе и опустились в итоговом протоколе. Вместо борьбы за медали они заняли шестое место.

Итоговая таблица

Результаты Финала Гран-при России в парном катании:

  1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 224,85 (80,12 + 144,73)
  2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов – 220,10 (80,13 + 139,97)
  3. Екатерина Чикмарёва / Матвей Янченков – 216,49 (75,33 + 141,16)
  4. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов – 201,30 (68,67 + 132,63)
  5. Таисия Щербинина / Артём Петров – 195,09 (69,38 + 125,71)
  6. Елизавета Осокина / Артём Грицаенко – 191,23 (72,63 + 118,60)
  7. Валерия Ходыкина / Даниил Бутенко –  179,95 (56,98 + 122,97)
  8. Вероника Меренкова / Даниль Галимов – 173,48 (60,97 + 112,51)

Расписание

Соревновательное расписание Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 представлено в специальном материале. Прямые трансляции в полном объеме доступны на официальном сайте Первого канала.

