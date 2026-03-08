Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Финал Гран-при России

Турнир в парном катании ожидаемо стал новой серией противостояния двух ведущих дуэтов страны – Александры Бойковой / Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной / Александра Галлямова. После короткой программы их разделяла 0,01 балла в пользу последних.

Несмотря на высокий риск, Бойкова и Козловский в произвольный вновь зашли на четверной сальхов через выброс. Но попытка обернулась падением. Также у действующих чемпионов России зафиксировали недокрут в четверть на одном из двойных акселей в секвенции, а тодес отметили минимальным первым уровнем сложности.

Но в итоге именно ученики Станислава Морозова (группа Этери Тутберидзе) получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты. Этому способствовали и ошибки соперников. А Бойкова и Козловский одержали победу и в эфире Первого канала отметили, что довольным выступлением.

«Если не считать четверной выброс, со всеми элементами мы справились на очень хорошем уровне. А на предыдущих турнирах ошибки наблюдались как раз на сторонних элементах. Доволен прежде всего не результатом, а тем, как нам удалось презентовать программы. В этом сезоне нам с Сашей удалось выиграть все главные турниры, и для нас это очень важно», – сказал Козловский.

Также он отметил, что позиция Международного олимпийского комитета отдает двойными стандартами, и выразил надежду на скорейшее возвращение на международную арену. Бойкова добавила, что чувствуется усталость от выступлений исключительно на внутренних турнирах. Но фигуристка подчеркнула, что их пара старается разнообразить свою работу сложными элементами, новыми образами и постановками.