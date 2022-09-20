Топ букмекерских контор в России 2025

Авторитетный ресурс «Рейтинг Букмекеров» предоставляет собственный список лучших букмекерских контор России, и позиции компаний в нём могут меняться с течением времени. На основе перечисленных выше критериев мы также составили рейтинг. Перед вами самые лучшие букмекерские конторы страны.

PARI

Формально самый молодой топовый игрок на рынке, но нюанс – в ребрендинге, проведенном в 2022 году. Еще до него компания удостаивалась беттинговых премий и сформировала внушительную базу пользователей. Сейчас у PARI широкая линия и удобное мобильное приложение, но пока заметно проседает бонусная составляющая.

Обзор букмекерской конторы PARI

«Лига Ставок»

Компания с почти 15-летней историей, высокой популярностью и авторитетом на рынке. Обладатель многих наград, включая звание лучшей букмекерской конторы по версии «Рейтинга Букмекеров». Предлагает широкий выбор спортивных дисциплин и событий для заключения пари, мобильное приложение с регулярными обновлениями для соответствия современным требованиям, а также множество видеотрансляций. Денежные операции проводятся через все основные платежные системы, актуальные для России.

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

«Фонбет»

Один из старейших букмекеров страны с хорошо проверенной репутацией и системным подходом к работе. У «Фонбета» есть собственный аналитический отдел, что является относительной редкостью и во многом определяет высокое качество линии, предлагаемой компанией. Контора предоставляет широкий спектр трансляций и привлекательные бонусные программы.

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Winline

Опытный букмекер, явно прогрессирующий в последние годы. Компания взяла курс на создание и поддержку медиапроектов на спортивную тематику, расширение партнерских и акционных программ. Сейчас Winline предлагает одну из самых насыщенных линий и является официальным букмекером Российской Премьер-Лиги.

Обзор букмекерской конторы Winline

«Марафон»

Ведет историю с конца прошлого века и давно входит в число самых лучших букмекерских контор страны. Предлагает широкую линию и детальную статистику по более чем 20 видам спорта. Старается регулярно обновлять и «прокачивать» интригующие бонусные предложения.

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

«Мелбет»

В последнее время компания активно развивается и увеличивает узнаваемость бренда. На данный момент «Мелбет» принимает ставки на одну из самых широких линий российского рынка – порядка 50 видов спорта. При этом коэффициенты конторы весьма высоки при умеренной марже (букмекерской комиссии).

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

«Олимп»

Основана в 2004 году в Казахстане, на российский рынок вышла в 2012 году. Регулярный лауреат премии «Рейтинга Букмекеров», бывшая титульная букмекерская контора Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

«Бетсити»

Динамичное развитие компании привело к серии ее побед в различных номинациях престижных премий. «Бетсити» предлагает вариативную линию на почти 60 видов спорта – это один из высших показателей российского рынка. Высокие коэффициенты и техническая оснащенность продукта компенсируют относительно маленький выбор трансляций.

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

BetBoom

До 2020 года организация была известна под названием «БингоБум» и к моменту ребрендинга уже набрала заметную популярность. Несмотря на отсутствие явных козырей, букмекер поддерживает качественный средний уровень сервиса. Большое внимание BetBoom уделяет поиску новых клиентов и повышению лояльности активных пользователей.

Обзор букмекерской конторы BetBoom

«Леон»

«Рейтинг Букмекеров», проведя исследование, выяснил, что именно эта компания занимает второе место по лояльности клиентов среди легальных российских контор. «Леон» не боится системных изменений – например, еще несколько лет назад они закрыли все ППС и сосредоточились на работе в интернете. В итоге сейчас БК предлагает пользователям качественные сайт и приложение, а также высокие коэффициенты – иногда с нулевой маржой.

Обзор букмекерской конторы «Леон»