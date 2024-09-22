Суперприз от «Марафон»: розыгрыш 500 000 рублей

Акция «Суперприз» — постоянное бонусное предложение для игроков БК «Марафон». Организатор акции (ООО «БК «Марафон») выбирает предстоящий футбольный матч и составляет опрос, состоящий из вопросов, прогнозирующих события в данном матче. Для получения суммы одного из призов необходимо правильно ответить на определенное количество вопросов, посвященных событиям предложенного футбольного матча. За 5 минут до начала футбольного матча активного суперприза прием ответов прекращается, а сразу после его начала акция «Суперприз» возобновляется с вопросами, посвященными другому футбольному матчу.

Акция «Суперприз» может проводиться ежедневно на усмотрение Организатора.

Срок действия акции: с момента запуска активного суперприза и до начала матча, выбранного для вопросов акции.

Купон акции «Суперприз» — набор вопросов акции с предложением дать один или больше ответов на каждый из вопросов.

Купоны акции выдаются в качестве бонуса игрокам, заключающим пари в БК «Марафон», в следующем порядке:

Участники, имеющие заключенные и рассчитанные пари на сумму не менее 500 ₽ на любые спортивные события с момента запуска активного суперприза и до начала матча, выбранного для вопросов акции, получают по одному купону, вне зависимости от суммы и количества рассчитанных пари на момент действия акции.

Участники, которые заключили пари на сумму не менее 500 ₽ на любые исходы матча, выбранного для вопросов акции, получают количество купонов, пропорциональное сумме пари: за каждые 500 ₽ — один купон. Например, за пари 1500 ₽ на выбранный матч (или 3 пари по 500 ₽) Участник получает 3 купона. Внимание: 1000 ₽ — 2 купона, 950 ₽ — один купон.

Купоны сгорают, если Участник не использовал их до начала выбранного футбольного матча.

В рамках данной акции учитываются как предматчевые, так и live-пари. Если пари типа «двойник», «тройник», «экспресс» или мультипари содержит выбор из квалифицирующего матча, Вы получите количество купонов, пропорциональное общей сумме пари.

Бесплатные пари, заключенные на спорт, не будут служить основанием для получения купона в рамках акции «Суперприз».

Квалифицирующие пари с использованием опции «Досрочная выплата» или «Редактировать пари», содержащие матч акции «Суперприз» в качестве единственного или одного из выборов, будут служить основанием для получения купона. Все прочие пари с использованием опции «Досрочная выплата» или «Редактировать пари» не будут служить основанием для получения купона в рамках акции «Суперприз».

Любое пари на сумму менее 500 ₽ не является квалифицирующим для получения купона.

Призовой фонд акции сформирован за счет средств Организатора акции.

Для получения суммы одного из призов купон должен быть выигрышным. Выигрышным считается купон, в котором присутствуют 10 или более правильных ответов. Чем больше правильных ответов в купоне, тем больше сумма приза. Ниже представлено соответствие правильных ответов сумме приза:

11 правильных ответов — суперприз 500 000 ₽ в виде бесплатных пари;

10 правильных ответов — приз 25 000 ₽ в виде бесплатных пари.

Один купон может претендовать только на один приз. Например, если игрок ответит на все вопросы верно, то этот купон будет претендовать на суперприз 500 000 ₽ и не будет претендовать на приз за 10 правильных ответов. Однако количество призов для одного Участника неограниченно. Для этого игроку необходимо использовать несколько купонов. Если в одном из купонов будет угадано 11 правильных ответов, а в другом — 10, то Участник сможет претендовать сразу на несколько призов.

Если несколько Участников правильно ответили на одинаковое количество вопросов, сумма объявленного приза распределяется между всеми выигрышными купонами. Чем больше купонов с правильными ответами у Участника, тем больше доля приза.

Игрок может получить и использовать неограниченное количество купонов не позднее чем за 5 минут до начала выбранного матча согласно порядку, описанному в пункте 4.

Призы будут зачислены в течение 30 рабочих дней со дня завершения акции.

Организатор вправе связаться с Победителем и запросить информацию или документы, необходимые Организатору для зачисления приза. В случае запроса информации или документов срок зачисления приза исчисляется со дня направления запроса Победителю.

Победитель, не предоставивший запрошенную информацию или документы, утрачивает право на получение приза по истечении 30 дней со дня направления запроса.

Бесплатные пари зачисляются на игровые счета Победителей акции.

Выигрыш, рассчитанный по результатам бесплатного пари, будет зачислен на игровой счет за вычетом суммы бесплатного пари.

Срок действия бесплатного пари составляет 180 дней с момента зачисления.

Итоги акции «Суперприз» будут подведены на основании результата основного времени матча в течение 24 часов с момента окончания квалифицирующего матча.

Для определения правильных ответов акции используются официальные источники согласно пункту 7.3 Правил БК «Марафон».

Автоголы (голы в свои ворота) считаются забитыми той командой, в пользу которой изменился счет матча.

Все пари, где присутствует один или несколько исходов, по которым произведена отмена или возврат, не участвуют в данной акции.

В случае отмены футбольного матча все купоны аннулируются.

Если Вы хотите выбрать несколько вариантов ответа, для удобства это можно оформить единовременно, отметив сразу несколько вариантов ответа в одном или нескольких вопросах; при этом общее число купонов, соответственно, удваивается, утраивается и т. д.

БК «Марафон» оставляет за собой право в любое время ограничивать или отменять прием ответов на вопросы акции.

Общие положения

Организатором данной акции является компания ООО «Букмекерская контора «Марафон», адрес местонахождения: 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 3, ОГРН 1027700244725, ИНН 7701180668, лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах № 14 от 12.03.2010.

Акция проводится на веб-сайте Организатора marathonbet.ru, в мобильной версии сайта https://mobile.marathonbet.ru и в мобильном приложении Организатора.

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

Участником акции (далее «Участник») может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18 лет. Лица младше 18 лет будут исключены из акции. Организатор вправе отказать любому лицу в участии в акции в одностороннем порядке без объяснения причин.

Участник пари, на игровом счете которого во время проведения акции либо на момент розыгрыша или распределения призов активирован режим самоисключения или другие ограничения, не может принимать участие в данной акции, а также претендовать на присуждение денежного приза, бесплатного пари, приза, очков лояльности или бонусов. Участие в акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами ее проведения.

Если не указано иное, данное предложение не может быть использовано вместе с другими акциями и бонусными предложениями Организатора, для участия в которых требуется ввести промокод.

Организатор не несет ответственности за любые ошибки или упущения, включая, но не ограничиваясь, ложными или вводящими в заблуждение утверждениями, сделанными третьими лицами, с которыми Организатор не связан гражданско-правовыми обязательствами.

В данной акции не могут участвовать сотрудники Организатора или их близкие родственники, а также сотрудники любых компаний, связанных с продвижением данной акции, включая типографские компании и посредников, и других компаний, связанных с акцией, а также родственники этих сотрудников.

Денежные призы не могут быть возмещены или переданы другому лицу.

Бесплатные пари, призы, очки лояльности и бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента.

Денежные призы, призы, бесплатные пари, очки лояльности и бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если по мнению Организатора Участник акции вел себя некорректно или нечестно либо не выполнил требования настоящих Правил в полном объеме, нарушил их и/или Правила пари, такой Участник не может претендовать на получение любого из вознаграждений и будет дисквалифицирован. При этом Организатор имеет право провести повторный розыгрыш приза из призового фонда акции на свое усмотрение.

Проходя регистрацию на сайте Организатора marathonbet.ru и принимая участие в данной акции, Участник оставляет свои данные в рамках прохождения целевых действий на странице акции и согласен с тем, что Организатор акции может использовать данные для предоставления информации по любым призам и вознаграждениям, а также с целью информационной рассылки либо рекламы. Участник дает согласие на обработку Организатором акции своих персональных данных, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Участник пари обязан удостовериться, что указанная им контактная информация и реквизиты для получения выплат от Организатора являются достоверными и действительными в течение всего срока действия акции. Организатор не несет ответственности за неточную или неполную контактную информацию. Организатор оставляет за собой право удержать сумму банковской комиссии из выплачиваемого им на банковский счет Участника приза при повторном перечислении одного и того же денежного приза по причинам, связанным с Участником или банком Участника, в случаях, когда первое перечисление приза было отклонено банком Участника и подлежащая выплате сумма приза вернулась на расчетный счет Организатора. В случае если перечисленная по указанным Участником реквизитам сумма приза не была зачислена на счет Участника и при этом не вернулась на расчетный счет Организатора, приз считается переданным Участнику в полном объеме и повторному перечислению не подлежит. Если перечисленная сумма приза была отклонена банком Участника более одного раза, Организатор вправе отказать в выплате, аннулировав подлежащий выплате приз.

Если по какой-либо причине любой аспект акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить проведение акции или принять иные меры, устраняющие возможные неблагоприятные последствия таких событий.

Участник акции, не выполнивший требования данной акции в полном объеме, дисквалифицируется.

Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением акции, в том числе для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных Участники вправе обратиться по адресу support@marathonbet.ru.

Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на протяжении всего периода проведения акции, не уведомляя дополнительно Участников о внесенных изменениях.

Участники самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с настоящими Правилами, всеми изменениями и дополнениями к ним, для чего должны периодически знакомиться с соответствующей информацией на сайте Организатора.

Настоящие Правила считаются измененными или отмененными со дня, следующего за днем размещения соответствующей информации на сайте Организатора. Изменения в Правилах распространяются в том числе на незавершенные к дате публикации новых Правил события, начало которых имело место быть до публикации новых Правил. Если после вступления изменений в силу Участник продолжил участие в акции, изменения считаются им принятыми в полном объеме.

Все рекламные материалы, опубликованные на сайте акции (тексты, изображения, товарные знаки и прочие), защищены авторскими правами и принадлежат Организатору акции. Любое использование таких материалов без соответствующих разрешений недопустимо.

Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих Правил. Затраты, понесенные Участниками в связи с участием в акции, не подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть интернет), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах как расходы, производимые за счет Организатора.

Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником на сайте Организатора акции сведения, в том случае, если Организатор не может связаться с победителем по указанным им контактным данным. В таком случае приз признаётся невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся невостребованным, если для его получения к Организатору обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии в акции. Получение приза по доверенности не допускается.

Организатор не вступает в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.