Обзор букмекерской конторы PARI

Приложение букмекера доступно на обеих платформах – как Андроид, так и iOS.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать бесплатно приложение «Пари» на андроид можно через официальный сайт букмекерской компании. Раздел «Приложения» находится на верхней панели браузера под троеточием рядом с разделом «VIP».

Чтобы скачать на андроид PARI, зайдите в раздел «Приложения» и выберите вариант «Скачать для Андроид». Система перенаправит вас на страницу загрузки. После этого выполните следующие действия:

Сохраните APK-файл на ваше устройство. Найдите его в загрузках смартфона. Разрешите установку из неизвестного источника.

Обратите внимание, что для установки и корректной работы приложения требуется версия Андроид не ниже 5.0. Программу также можно найти в мобильных магазинах Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Как скачать и установить iOS приложение БК?

Скачать на айфон приложение БК PARI можно непосредственно в App Store. Сделать это можно также, набрав pari.ru в адресной строке браузера мобильного устройства и кликнув по баннеру «Скачать».

Программа работает на устройствах с операционной системой iOS 10.0 и более новых версий. Приложение совместимо с iPhone, iPad, iPod touch и Apple Watch.