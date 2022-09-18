Обзор букмекерской конторы PARI

Ведомости
Букмекерская контора PARI только в 2022 году получила лицензию Федеральной налоговой службы, но на российском рынке она представлена давно. Ранее БК функционировала под названием Paribet. 

Команда букмекера активно работает над развитием продукта и продвижением бренда. Популяризации компании способствует сотрудничество сразу с несколькими известными командами. БК PARI спонсирует ФК «Пари НН» и блогерский «Амкал», баскетбольный «Пари Нижний Новгород», а также хоккейное «Торпедо». Амбассадорами компании выступают, например, знаменитый хоккеисты Игорь Ларионов и Михаил Сергачев, боец UFC Арман Царукян, телеведущий Дмитрий Губерниев.

Основные характеристики букмекерской конторы PARI

Год основания – 2022

Лицензия – Федеральной налоговой службы

Название компании (юридическое) – ООО «БК «Пари» 

Адрес 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147 стр. 1, этаж 2 помещ. 1

Мобильные приложения – Android, iOS 

Бонус – до 2024 рублей

Тотализатор – нет

Мобильная версия – есть 

Видеотрансляции матчей – есть

Онлайн-чат – есть 

Минимальная ставка – 20 рублей

Максимальная выплата – 595 000 рублей (разовая)

Комиссия за вывод – нет

Количество ППС – нет

Что отличает PARI от других букмекеров?

Букмекерская контора PARI, пожалуй, активнее всех легальных БК работает на спонсорском рынке России. Линия букмекера достаточно широкая, коэффициенты – умеренные, маржа – средняя по рынку. Одна из «фишек» компании – «быстрые ставки» на бридж, дартс, бокс и хоккейные буллиты, где результат становится известен через несколько минут. Также БК PARI предлагает опцию «Ответственная игра» – возможность самоисключения из игры. У конторы PARI нет в России стационарных пунктов приема ставок – все операции совершаются онлайн. Приветственный фрибет от PARI – 2024 рубля. Бонус зачисляется после первого депозита на сумму от 1000 рублей.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

  • легкая регистрация;
  • оперативная служба поддержки;
  • минимальный депозит – 100 рублей;
  • минимальная ставка – 20 рублей;
  • удобный официальный сайт;
  • видеотрансляции;
  • кэш-аут;
  • ответственная игра.

Минусы:

  • отсутствие пунктов приема ставок;
  • небольшие бонусы.

Характеристики букмекерской конторы от «РБ»

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. В настоящее время оценка букмекера Pari на сайте РБ – 5 баллов. Но периодически «Рейтинг Букмекеров» пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 5/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 4/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 4/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 4/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 2/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 4/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 3/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)

На какие виды спорта можно делать ставки в PARI?

В линии БК «Пари» представлено около 30 спортивных дисциплин. Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта:

  • футбол;
  • хоккей;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гандбол;
  • регби;
  • теннис;
  • бейсбол;
  • бадминтон;
  • Формула-1;
  • бокс, единоборства;
  • киберспорт.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в букмекерской конторе?

PARI предлагает ставки как на самые популярные события в мире спорта, так и на второстепенные рынки, пользующиеся спросом у опытных бетторов. На топовые матчи букмекер предлагает широкую линию и подробную роспись как и многие букмекерские конторы:

  • Лига чемпионов УЕФА;
  • Лига Европы УЕФА;
  • Чемпионат мира по футболу;
  • Чемпионат Европы по футболу;
  • РПЛ;
  • Кубок России;
  • АПЛ;
  • Серия А;
  • Ла Лига;
  • НХЛ;
  • КХЛ;
  • НБА;
  • Формула 1;
  • UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

БК PARI следует универсальному букмекерскому принципу: чем популярнее событие, тем ниже маржа*. У этой компании она находится на среднем уровне – 5-6% на топовые матчи в футболе, хоккее, баскетболе, теннисе. В лайве этот показатель немного выше – 6-7% для рейтинговых событий и 8-9% – для второстепенных. 

* Маржа – это размер прибыли букмекера со ставок. Самостоятельно ее высчитать можно по формуле:

маржа = (1 / коэффициент №1 + 1 / коэффициент №2 + 1 / Коэффициент №3 – 1) x 100. 

Пример:

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 

П1 – 5.00, Х – 4.30, П2 – 1.60

(1/5 + 1/4.30 + 1/1.60 – 1) х 100 = 5,5

Как зарегистрироваться на официальном сайте PARI?

Регистрация в PARI не составляет труда. У этой БК она одна из самых простых на рынке: по номеру телефона или адресу электронной почты. Зарегистрироваться можно как на официальном сайте, так и в мобильных приложениях. Последовательность действий:

  1. Зайти на официальный сайт БК pari.ru или в мобильное приложение (вход в личный кабинет расположен в правом верхнем углу сайта).
  2. Нажать кнопку «Регистрация».
  3. Заполнить все поля регистрационной формы: номер телефона, дата рождения,  пароль (должен содержать строчные и прописные латинские буквы и цифры; минимум 8 символов). 
  4. Ввести промокод Пари (если есть).
  5. Подтвердить согласие с правилами приема ставок, дать разрешение на обработку персональных данных и запросить код подтверждения на телефон.
  6. Ввести цифровую комбинацию из SMS в соответствующее окно.

Как пройти идентификацию в БК PARI?

Для граждан РФ

  • Идентификация через Госуслуги — нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах, номер телефона на портале и в ЕДИНОМ ЦУПИС должен совпадать
  • Идентификация через T-ID — нужно быть клиентом Т-Банка
  • Идентификация через Сбер ID — нужно быть клиентом СберБанка
  • Идентификация через онлайн-анкету — нужны данные российского паспорта и второго документа: ИНН или СНИЛС

Как сделать ставку в PARI?

  1. Зайти на сайт pari.ru или в мобильное приложение БК.
  2. Выбрать вид спорта. 
  3. Перейти к матчу.
  4. Выбрать событие.
  5. Ввести сумму ставки.
  6. Нажать «Подтвердить». 

Лайв (ставка по ходу матча) – как ее оформить?

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение БК PARI.
  2. Перейти в раздел Live.
  3. Выбрать вид спорта. 
  4. Открыть страницу интересующей встречи.
  5. Выбрать событие.
  6. Ввести сумму пари.
  7. Нажать кнопку «Подтвердить». 

Экспресс в букмекерской конторе: как его собрать?

  1. Зайти на сайт или в приложение букмекера.
  2. Войти в раздел «Линия»/Live.
  3. Выбрать события, на которые хотите сделать ставку.
  4. Перейти в «Купон ставок», нажать «Ставка экспресс».
  5. Ввести общую сумму и нажать «Сделать ставку».

Есть ли у PARI мобильное приложение для Андроид и iOS?

Приложение букмекера доступно на обеих платформах – как Андроид, так и iOS.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать бесплатно приложение «Пари» на андроид можно через официальный сайт букмекерской компании. Раздел «Приложения» находится на верхней панели браузера под троеточием рядом с разделом «VIP».  

Чтобы скачать на андроид PARI, зайдите в раздел «Приложения» и выберите вариант «Скачать для Андроид». Система перенаправит вас на страницу загрузки. После этого выполните следующие действия:

  1. Сохраните APK-файл на ваше устройство.
  2. Найдите его в загрузках смартфона.
  3. Разрешите установку из неизвестного источника.

Обратите внимание, что для установки и корректной работы приложения требуется версия Андроид не ниже 5.0. Программу также можно найти в мобильных магазинах Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Как скачать и установить iOS приложение БК?

Скачать на айфон приложение БК PARI можно непосредственно в App Store. Сделать это можно также, набрав pari.ru в адресной строке браузера мобильного устройства и кликнув по баннеру «Скачать». 

Программа работает на устройствах с операционной системой iOS 10.0 и более новых версий. Приложение совместимо с iPhone, iPad, iPod touch и Apple Watch.

Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?

Одно из достоинств интернет-ресурсов БК PARI – наличие прямых видеотрансляций по различным видам спорта. Найти доступные трансляции можно в разделе Live – они отмечены иконкой телевизора рядом с названием матча и надписью «Канал трансляции». Мини-проигрыватель открывается в правом углу браузера. Некоторые трансляции доступны только при наличии средств на балансе. 

Как пополнить счет в БК PARI?

Чтобы пополнить баланс в БК PARI, авторизуйтесь на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и нажмите фиолетовую кнопку «Пополнить» в правом верхнем углу экрана. Система предложит на выбор несколько вариантов внесения средств на игровой счет: 

  • банковской картой Visa или Мир (без комиссии, от 100 до 60000 рублей);
  • через SberPay (без комиссии);
  • мобильным платежом; доступен для абонентов Мегафон (комиссия 11,5%),  Билайн (11,99% + 10 рублей), МТС (11%), Tele2 (8,5%);
  • наличными через терминал Элекснет (максимальная сумма одного платежа – 15000 рублей, без комиссии);
  • через мобильное приложение или официальный сайт T-банка.
Как вывести деньги с PARI?

Выплата выигрыша производится на банковскую карту, кошелек ЦУПИС или банковским переводом. 

Банковская карта:

  • комиссия: 0% (некоторые банки могут взимать комиссию, подробности лучше узнать у своего банка-эмитента);
  • сроки: до 5 дней;
  • минимум: 1 000 руб.;
  • максимум: 595 000 руб.

Банковский перевод:

  • комиссия: 0%;
  • сроки: до 5 рабочих дней;
  • минимум: 1 000 руб.;
  • максимум: 595 000 руб.

Кошелек ЦУПИС:

  • комиссия: 0%;
  • сроки: до 3 рабочих дней;
  • минимум: 1 000 руб.;
  • максимум: 595 000 руб.

Нужно ли платить налог с выигрыша?

PARI является легальной букмекерской компанией и действует в соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет 15000 рублей или больше, то БК выступает в роли налогового агента (п.1 ст 214.7 НК РФ), на которого возложены обязанности по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. При выигрыше менее 15000 рублей игрок уплачивает налог самостоятельно.

При оформлении клиентом заявки на выплату выигрыша букмекерская компания удерживает 13% налога на доходы физических лиц, рассчитанного с разницы между суммой выигрыша и суммой ставки.

Какие виды бонусов предоставляет PARI?

Бонус до 2024 рублейПриветственный фрибет для новых игроков
Страховка экспрессаВозврат ставки в случае одного неверного исхода

Часто задаваемые вопросы

Зарегистрирована ли БК PARI в ЦУПИС?

Да, БК PARI работает с ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок). 

Нужно ли использовать зеркало для БК PARI?

Для использования официальных ресурсов компании на территории Российской Федерации зеркало сайта Пари не требуется. Но букмекер может его предложить в случае сбоев в работе портала, а также пользователям, в чьих странах затруднен доступ к нему.

Есть ли у букмекера пункты приема ставок (ППС)?

Нет, букмекерская компания PARI принимает ставки только онлайн – через официальный сайт или мобильные приложения PARI

Решает ли PARI претензии и жалобы клиентов? 

Крупные беттинговые ресурсы – такие, как «Рейтинг Букмекеров», – принимают и рассматривают жалобы на PARI и добиваются решения проблемы букмекером. Это касается неправильного расчета ставок или других серьезных нарушений со стороны конторы. На сайте РБ зарегистрировано более 2000 жалоб на эту БК. 60% из них признаны безосновательными, остальные 40% – удовлетворены. Официальный представитель компании оперативно реагирует на все жалобы пользователей на сайте РБ. 

Что делать, если неправильно рассчитана ставка?

Решить проблему поможет консультант компании. Для связи со специалистом используйте телефон поддержки: 8 (800) 770-73-71. Пообщаться с оператором можно и онлайн. Для этого нажмите на иконку диалога в правом нижнем углу сайта, введите свой e-mail и дождитесь ответа. Направить жалобу можно также по электронной почте по адресу: support@pari.ru. 

Что делать, если заблокировали счет?

Алгоритм действий тот же, что и в случае неверного расчета пари. Предварительно подготовьте скриншот, подтверждающий проблему. 

Какие контакты у службы поддержки букмекера?

Телефон8 (800) 770-73-71
E-mailsupport@pari.ru
Онлайн-чатhttps://www.pari.ru/

Что говорят игроки о букмекерской конторе PARI

Отзывы про БК PARI можно изучить на «Рейтинге Букмекеров». Бетторы нередко жалуются на проблемы с получением выигрыша (правда, не всегда обоснованно).

Порезали сумму ставок и не дают вывести деньги со счета. После небольшого выигрыша в несколько раз порезали ставки в бк Пари и теперь, чтобы вывести свои деньги со счета, надо проставить 70% депозита. При этом лимиты на ставки возвращать отказываются.

Положительных отзывов у БК PARI тоже достаточно. Букмекерскую контору в основном хвалят за выбор событий в линии и оперативные выплаты.

Я очень люблю футбол, но не только играть в него, но и болеть. Никогда не интересовался ставками, а тут брат затащил меня. Рассказал про Пари и хороших, капперов которые понимают в спорте. Я и клюнул на это, почему бы нет. Установил приложение на телефон, опасался, конечно, но  оказалось, что зря. Ставка моя прошла, коэффициенты не особо большие, но я о командах очень мало знаю, анализируют их команда капперов, с которыми я ставлю в Пари, и эта информация мне очень помогает здесь зарабатывать. Неплохо начал поднимать с этого букмекера. Дополнительный доход эти ставки, скажу я вам. В общем, я теперь в теме. Пари подойдет для новичков!

Честная букмекерская контора. Я доволен всем, и линия хорошая, и моментальные выплаты. Самое главное про бонус – без обмана начисляют и реально получаешь его.

 

