Обзор букмекерской конторы PARI

Партнерский проект
Букмекерская контора PARI только в 2022 году получила лицензию Федеральной налоговой службы, но на российском рынке она представлена давно. Ранее БК функционировала под названием Paribet.
Команда букмекера активно работает над развитием продукта и продвижением бренда. Популяризации компании способствует сотрудничество сразу с несколькими известными командами. БК PARI спонсирует ФК «Пари НН» и блогерский «Амкал», баскетбольный «Пари Нижний Новгород», а также хоккейное «Торпедо». Амбассадорами компании выступают, например, знаменитый хоккеисты Игорь Ларионов и Михаил Сергачев, боец UFC Арман Царукян, телеведущий Дмитрий Губерниев.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК PARI
Год основания – 2022
Лицензия – Федеральной налоговой службы
Название компании (юридическое) – ООО «БК «Пари»
Адрес – 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 147 стр. 1, этаж 2 помещ. 1
Мобильные приложения – Android, iOS
Бонус – до 2024 рублей
Тотализатор – нет
Мобильная версия – есть
Видеотрансляции матчей – есть
Онлайн-чат – есть
Минимальная ставка – 20 рублей
Максимальная выплата – 595 000 рублей (разовая)
Комиссия за вывод – нет
Количество ППС – нет
Букмекерская контора PARI, пожалуй, активнее всех легальных БК работает на спонсорском рынке России. Линия букмекера достаточно широкая, коэффициенты – умеренные, маржа – средняя по рынку. Одна из «фишек» компании – «быстрые ставки» на бридж, дартс, бокс и хоккейные буллиты, где результат становится известен через несколько минут. Также БК PARI предлагает опцию «Ответственная игра» – возможность самоисключения из игры. У конторы PARI нет в России стационарных пунктов приема ставок – все операции совершаются онлайн. Приветственный фрибет от PARI – 2024 рубля. Бонус зачисляется после первого депозита на сумму от 1000 рублей.
Плюсы:
Минусы:
«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. В настоящее время оценка букмекера Pari на сайте РБ – 5 баллов. Но периодически «Рейтинг Букмекеров» пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.
Рейтинг – 5/5
(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)
Линия в прематче – 4/5
(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)
Линия в лайве – 4/5
(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)
Коэффициенты – 4/5
(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)
Бонусы и акции – 2/5
(размер и число бонусных и акционных предложений)
Служба поддержки – 4/5
(качество и удобство обратной связи)
Удобство платежей – 3/5
(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)
В линии БК «Пари» представлено около 30 спортивных дисциплин. Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта:
PARI предлагает ставки как на самые популярные события в мире спорта, так и на второстепенные рынки, пользующиеся спросом у опытных бетторов. На топовые матчи букмекер предлагает широкую линию и подробную роспись как и многие букмекерские конторы:
БК PARI следует универсальному букмекерскому принципу: чем популярнее событие, тем ниже маржа*. У этой компании она находится на среднем уровне – 5-6% на топовые матчи в футболе, хоккее, баскетболе, теннисе. В лайве этот показатель немного выше – 6-7% для рейтинговых событий и 8-9% – для второстепенных.
* Маржа – это размер прибыли букмекера со ставок. Самостоятельно ее высчитать можно по формуле:
маржа = (1 / коэффициент №1 + 1 / коэффициент №2 + 1 / Коэффициент №3 – 1) x 100.
Пример:
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»
П1 – 5.00, Х – 4.30, П2 – 1.60
(1/5 + 1/4.30 + 1/1.60 – 1) х 100 = 5,5
Регистрация в PARI не составляет труда. У этой БК она одна из самых простых на рынке: по номеру телефона или адресу электронной почты. Зарегистрироваться можно как на официальном сайте, так и в мобильных приложениях. Последовательность действий:
Для граждан РФ
Приложение букмекера доступно на обеих платформах – как Андроид, так и iOS.
Скачать бесплатно приложение «Пари» на андроид можно через официальный сайт букмекерской компании. Раздел «Приложения» находится на верхней панели браузера под троеточием рядом с разделом «VIP».
Чтобы скачать на андроид PARI, зайдите в раздел «Приложения» и выберите вариант «Скачать для Андроид». Система перенаправит вас на страницу загрузки. После этого выполните следующие действия:
Обратите внимание, что для установки и корректной работы приложения требуется версия Андроид не ниже 5.0. Программу также можно найти в мобильных магазинах Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.
Скачать на айфон приложение БК PARI можно непосредственно в App Store. Сделать это можно также, набрав pari.ru в адресной строке браузера мобильного устройства и кликнув по баннеру «Скачать».
Программа работает на устройствах с операционной системой iOS 10.0 и более новых версий. Приложение совместимо с iPhone, iPad, iPod touch и Apple Watch.
Одно из достоинств интернет-ресурсов БК PARI – наличие прямых видеотрансляций по различным видам спорта. Найти доступные трансляции можно в разделе Live – они отмечены иконкой телевизора рядом с названием матча и надписью «Канал трансляции». Мини-проигрыватель открывается в правом углу браузера. Некоторые трансляции доступны только при наличии средств на балансе.
Чтобы пополнить баланс в БК PARI, авторизуйтесь на официальном сайте или в мобильном приложении букмекера и нажмите фиолетовую кнопку «Пополнить» в правом верхнем углу экрана. Система предложит на выбор несколько вариантов внесения средств на игровой счет:
Выплата выигрыша производится на банковскую карту, кошелек ЦУПИС или банковским переводом.
Банковская карта:
Банковский перевод:
Кошелек ЦУПИС:
PARI является легальной букмекерской компанией и действует в соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет 15000 рублей или больше, то БК выступает в роли налогового агента (п.1 ст 214.7 НК РФ), на которого возложены обязанности по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц. При выигрыше менее 15000 рублей игрок уплачивает налог самостоятельно.
При оформлении клиентом заявки на выплату выигрыша букмекерская компания удерживает 13% налога на доходы физических лиц, рассчитанного с разницы между суммой выигрыша и суммой ставки.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ БК PARI
|Какие виды бонусов предоставляет PARI?
|Бонус
|Описание
|Бонус до 2024 рублей
|Приветственный фрибет для новых игроков
|Страховка экспресса
|Возврат ставки в случае одного неверного исхода
Да, БК PARI работает с ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок).
Для использования официальных ресурсов компании на территории Российской Федерации зеркало сайта Пари не требуется. Но букмекер может его предложить в случае сбоев в работе портала, а также пользователям, в чьих странах затруднен доступ к нему.
Нет, букмекерская компания PARI принимает ставки только онлайн – через официальный сайт или мобильные приложения PARI.
Крупные беттинговые ресурсы – такие, как «Рейтинг Букмекеров», – принимают и рассматривают жалобы на PARI и добиваются решения проблемы букмекером. Это касается неправильного расчета ставок или других серьезных нарушений со стороны конторы. На сайте РБ зарегистрировано более 2000 жалоб на эту БК. 60% из них признаны безосновательными, остальные 40% – удовлетворены. Официальный представитель компании оперативно реагирует на все жалобы пользователей на сайте РБ.
Решить проблему поможет консультант компании. Для связи со специалистом используйте телефон поддержки: 8 (800) 770-73-71. Пообщаться с оператором можно и онлайн. Для этого нажмите на иконку диалога в правом нижнем углу сайта, введите свой e-mail и дождитесь ответа. Направить жалобу можно также по электронной почте по адресу: support@pari.ru.
Алгоритм действий тот же, что и в случае неверного расчета пари. Предварительно подготовьте скриншот, подтверждающий проблему.
Отзывы про БК PARI можно изучить на «Рейтинге Букмекеров». Бетторы нередко жалуются на проблемы с получением выигрыша (правда, не всегда обоснованно).
Порезали сумму ставок и не дают вывести деньги со счета. После небольшого выигрыша в несколько раз порезали ставки в бк Пари и теперь, чтобы вывести свои деньги со счета, надо проставить 70% депозита. При этом лимиты на ставки возвращать отказываются.
Положительных отзывов у БК PARI тоже достаточно. Букмекерскую контору в основном хвалят за выбор событий в линии и оперативные выплаты.
Я очень люблю футбол, но не только играть в него, но и болеть. Никогда не интересовался ставками, а тут брат затащил меня. Рассказал про Пари и хороших, капперов которые понимают в спорте. Я и клюнул на это, почему бы нет. Установил приложение на телефон, опасался, конечно, но оказалось, что зря. Ставка моя прошла, коэффициенты не особо большие, но я о командах очень мало знаю, анализируют их команда капперов, с которыми я ставлю в Пари, и эта информация мне очень помогает здесь зарабатывать. Неплохо начал поднимать с этого букмекера. Дополнительный доход эти ставки, скажу я вам. В общем, я теперь в теме. Пари подойдет для новичков!
Честная букмекерская контора. Я доволен всем, и линия хорошая, и моментальные выплаты. Самое главное про бонус – без обмана начисляют и реально получаешь его.
| Ранее по теме: БК PARI: бонусы – актуальные фрибеты, промокоды и акции в 2024