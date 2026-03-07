Партнерский проект

Гуменник после Олимпиады выиграл короткую программу в Финале Гран-при России

Восемь фигуристов набрали больше 90 баллов
Александр Бокулёв
Пётр Гуменник. Фото: Мария Евтеева / ФФККР
Пётр Гуменник. Фото: Мария Евтеева / ФФККР

В субботу, 7 марта, начался турнир одиночников в рамках Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26. На челябинский лед вышли лидеры мужской национальной команды, в том числе Пётр Гуменник, который занял шестое место на недавней Олимпиаде. Подводим промежуточные итоги соревнований.

На Олимпиаде-2026 Россию в фигурном катании представляла также Аделия Петросян, но она снялась с Финала Гран-при России. Гуменник же приехал в Челябинск и заявил, что хочет ещё раз воспользоваться качественной формой. И ученику Вероники Дайнеко это удалось.

Действующий чемпион России закрывал последнюю разминку и представил программу под музыку из фильма «Парфюмер» – ту самую, которую из-за авторских прав не получилось использовать на Олимпиаде. На каскаде из четверного флипа и тройного тулупа технические специалисты зафиксировали у Гуменника недокрут в четверть на первом прыжке. Четверной лутц и тройной аксель он выполнил чисто. Фигурист получил лучшую оценку за компоненты и стал единственным, кому удалось набрать более 100 баллов в короткой программе.

«Я решил, что нельзя себе давать расслабиться, допускать спад. Иначе потом будет тяжело войти в следующий сезон», – сказал Гуменник после проката в эфире Первого канала.

Ближайшим преследователем участника Олимпиады стал Николай Угожаев. Ученик Дмитрия Хромина получил лучшую оценку за технику. Он чисто выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольные четверной флип и тройной аксель.

Менее балла Угожаеву уступил Владислав Дикиджи, который больше потерял на уровнях непрыжковых элементов. При этом ученик Олега Татаурова безошибочно выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

Ещё на несколько десятых позади остался Евгений Семененко – участник Олимпиады-2022. После него наблюдается более существенная разница в баллах, но Марк Кондратюк и Григорий Фёдоров, также попавшие в сильнейшую разминку на произвольную программу, сохраняют осязаемые шансы на медали.

Результаты короткой программы мужчин в Финале Гран-при России:

  1. Пётр Гуменник – 103,62 балла
  2. Николай Угожаев – 99,53
  3. Владислав Дикиджи – 98,92
  4. Евгений Семененко – 98,52
  5. Марк Кондратюк – 95,92
  6. Григорий Фёдоров – 95,41
  7. Глеб Лутфуллин – 91,21
  8. Макар Игнатов – 91,05
  9. Андрей Мозалёв – 87,26
  10. Матвей Ветлугин – 84,31
  11. Артур Даниелян – 71,63
  12. Александр Мельников – 70,88

Полное расписание Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 представлено в специальном материале. Прямые трансляции в полном объеме доступны на официальном сайте Первого канала.

