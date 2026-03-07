Гуменник после Олимпиады выиграл короткую программу в Финале Гран-при России

На Олимпиаде-2026 Россию в фигурном катании представляла также Аделия Петросян, но она снялась с Финала Гран-при России. Гуменник же приехал в Челябинск и заявил, что хочет ещё раз воспользоваться качественной формой. И ученику Вероники Дайнеко это удалось.

Действующий чемпион России закрывал последнюю разминку и представил программу под музыку из фильма «Парфюмер» – ту самую, которую из-за авторских прав не получилось использовать на Олимпиаде. На каскаде из четверного флипа и тройного тулупа технические специалисты зафиксировали у Гуменника недокрут в четверть на первом прыжке. Четверной лутц и тройной аксель он выполнил чисто. Фигурист получил лучшую оценку за компоненты и стал единственным, кому удалось набрать более 100 баллов в короткой программе.

«Я решил, что нельзя себе давать расслабиться, допускать спад. Иначе потом будет тяжело войти в следующий сезон», – сказал Гуменник после проката в эфире Первого канала.

Ближайшим преследователем участника Олимпиады стал Николай Угожаев. Ученик Дмитрия Хромина получил лучшую оценку за технику. Он чисто выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, а также сольные четверной флип и тройной аксель.

Менее балла Угожаеву уступил Владислав Дикиджи, который больше потерял на уровнях непрыжковых элементов. При этом ученик Олега Татаурова безошибочно выполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

Ещё на несколько десятых позади остался Евгений Семененко – участник Олимпиады-2022. После него наблюдается более существенная разница в баллах, но Марк Кондратюк и Григорий Фёдоров, также попавшие в сильнейшую разминку на произвольную программу, сохраняют осязаемые шансы на медали.

Результаты короткой программы мужчин в Финале Гран-при России: