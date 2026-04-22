Премия РБ стала победителем IX Премии СБК

Призом отметили концепцию вокруг Франческо Тотти
Руслан Ипполитов

Креативная концепция Премии РБ «Император едет в Третий Рим» – лучший креативный проект года по версии Премии СБК.

Международная Премия РБ – крупнейшее событие в области спорта, беттинга и бизнеса в СНГ, проводимое с 2018 г.

В 2025 г. ключевым креативным ходом стало приглашение Франческо Тотти, вокруг которого построили многоэтапную PR-кампанию. Проект объединил международную рекламу, вирусные видео с Александром Мостовым («Царь») и ответ Тотти («Император Рима»). Кульминацией стало театрализованное шоу с пятью сценами. Церемония собрала 550 VIP-гостей, трансляция набрала более 1 млн просмотров, охваты в соцсетях и СМИ превысили 172 млн без учета иностранных медиа.

В 2026 г. на Премию СБК поступило 480 заявок со всей России. Конкурс традиционно объединил клубы, федерации, спортивные сооружения, девелоперов, медиа, технологические компании, бренды, регионы и инициативные команды. 

В номинации «Креатив года» Премия РБ опередила 10 проектов.

Шорт лист номинации «Креатив года»:

  • Пляжный волейбол в БелАЗе
  • «Вкус московского спорта»
  • Медиа-дрифт на Garage Fest Igora Drive
  • «Когда футзал взлетает!»
  • Промо чемпионата России по легкой атлетике
  • «Футбольная тайна» – анонс Лиги PARI
  • «Император едет в Третий Рим» – Креативная концепция Премии РБ
  • «Почему Губерниев макака?» – PARI
  • Статистическое приложение «Гол»
  • Матчевые афиши ХК «Торпедо»
  • «Мир без Спартака»

