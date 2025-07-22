Лучшие букмекерские конторы с минимальным депозитом в 2025 году

Ниже представлены букмекеры с минимальным пополнением. Сортировка выполнена по размерам взноса. Там же читатели ознакомятся с приветственными бонусами операторов, суммой минимального пари.

Редакция проанализировала условия операторов и готова назвать лидеров. Размеры депозита стали важным фактором, но не единственным.