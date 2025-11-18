Промокод БК Марафон: 30 000 рублей за регистрацию и депозит

Что требуется для получения бонуса:

1.Зарегистрируйтесь на сайте или в мобильном приложении БК.

2.При регистрации отметьте, что участвуете в акции и введите промокод VED30K.

3.Пройдите верификацию.

4.Пополните счет на сумму от 500 рублей.

5.Получите на бонусный баланс сумму первого депозита до 30 000 рублей.

Бонус начисляется один раз при первом пополнении счета.