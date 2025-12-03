Более 1,7 млн рублей на помощь семьям: подведены итоги участия Лиги PARI во втором сезоне «Экспресса заботы»

Лига PARI поддержала добрые инициативы новогоднего благотворительного проекта фонда «Пари и побеждай» «Экспресс заботы». Спортсмены и болельщики из разных городов России помогали многодетным семьям и родителям детей с особенностями здоровья.

За каждый гол, забитый в рамках матчей 21-го тура Лиги PARI, фонд «Пари и побеждай» направлял по 100 000 рублей региональным НКО через платформу Tooba. В общей сложности команды забили десять мячей за все игры. Лучшие результаты показали ФК «Черноморец», «СКА-Хабаровск» и «Факел», забив по два гола.

Если команда сыграла без забитых мячей, фонд «Пари и побеждай» пополнял копилку проекта дополнительно на 50 000 рублей, чтобы подкрепить веру в чудо.

Болельщики также переводили пожертвования, увеличив объем помощи на 238 460 рублей. В итоге собрано 1 788 460 рублей — средства направят в проверенные благотворительные организации, которые поддерживают семьи в трудных жизненных ситуациях. Например, на оплату работы соцкуратора, который вместе с фондом «Дети наши» помогает одиноким отцам и опекунам справиться с различными сложностями, или в фонд «Дари еду» на продуктовые наборы для одиноких отцов, что позволит им закрыть базовые потребности и проводить больше времени со своими детьми.

Напомним, что второй сезон «Экспресса заботы» посвящен папам. Каждый год они создают новогоднее чудо своими руками, но в круговороте дел им легко потерять то самое детское ощущение праздника. Папам тоже нужны передышка и немного чуда, чтобы отдохнуть и с новыми силами продолжать быть надежной опорой для мам в воспитании детей.

Новогодний «Экспресс заботы» набирает обороты, его полный маршрут доступен на официальном сайте проекта. Там же есть возможность сделать пожертвование в пользу проверенных фондов-участников.

Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами на сайте проекта «Экспресс заботы» и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.