Клиенты PARI считают, что «Милан» снова победит «Лацио» и выбьет римлян из Кубка Италии

4 декабря пройдет центральный матч 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретятся «Лацио» и «Милан». Игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценке букмекеров, у «Милана» больше шансов на успех. Поставить на победу гостей в основное время можно с котировкой 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Триумф «Лацио» доступен по коэффициенту 3.40 (около 29%). Ничейный исход котируется по 3.20 (порядка 30%).

На проход «Милана» в четвертьфинал можно поставить за 1.70, а на выход «Лацио» в следующий этап за 2.18.

Клиенты PARI уверены в победе гостей в основное время. Около 85% от всего объема ставок на исход основного времени игры приходится на успех «Милана», 10% — на «Лацио» и 5% — на ничью.

По оценке аналитиков, матч получится достаточно сухим. Поставить на то, что команды забьют как минимум два мяча, можно с коэффициентом 1.47. Заключить пари на ТБ 2.5 можно за 2.30. Обратный исход идет за 1.65. Ставка на то, что команды обменяются забитыми мячами, доступна за 1.98. Противоположный вариант можно взять с коэффициентом 1.82. Тотал мячей «Милана» больше 1.5 идет за 2.50. Аналогичный результат для «Лацио» доступен за 3.45.

Предыдущий матч команд, состоявшийся пять дней назад в рамках Серии А, запомнился судейским скандалом и длительным просмотром VAR. Тогда игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Вероятность того, что в предстоящей встрече судья также воспользуется видеопросмотром, оценивается котировкой 2.55.