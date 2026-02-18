Ведомости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч «Карабаха» и «Ньюкасла» в стыковом раунде ЛЧ

Коэффициенты и бонусы на матч в Баку
Валентин Васильев

18 февраля в первом стыковом матче Лиги чемпионов «Карабах» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдет в Баку и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков, английская команда — фаворит матча. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» можно по коэффициенту 1.40, что соответствует приблизительно 68% вероятности. Шансы на победу «Карабаха» оцениваются котировкой 7.50 (13%). Ничья в линии PARI доступна за 5.00 (19%). На проход англичан в 1/8 Лиги чемпионов установлен коэффициент 1.05. Если же в следующую стадию турнира сумеет пробиться азербайджанский клуб, сыграет ставка за 10.00.

Клиенты PARI согласны с букмекерами. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 96% приходится на победу «Ньюкасла». На успех «Карабаха» — 3%, на ничью — 1%. На рынке прохода в 1/8 финала более 99% ставок приходится на английскую команду.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 7.86, включив в него пари на победу «Ньюкасла» в матче, доступное в момент ставки за 1.38.

Другой клиент PARI сделал ставку в размере 200 000 рублей на тотал больше 2 голов в матче за 1.22. Данное пари вошло в экспресс из 17 событий с общим коэффициентом 17.41

По оценке букмекеров, команды по ходу матча смогут забить как минимум три мяча на двоих. Поставить на это можно по коэффициенту 1.55. Обратный исход идет за 2.35. Если соперники пробьют тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.40. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно с коэффициентом 1.78.

Букмекеры дают котировку 20.00 на то, что «Ньюкасл» выйдет в финал ЛЧ. Для «Карабаха» на такой же результат установлен коэффициент 250.00. Главными претендентами на победу в турнире являются английский «Арсенал» (4.50) и немецкая «Бавария» (5.50).

Новое