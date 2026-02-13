Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл Олимпиаду, россиянин Гуменник занял шестое место

Партнерский проект
В пятницу, 13 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии завершился индивидуальный турнир в мужском одиночном катании. От России выступал Пётр Гуменник, который после короткой программы шел на 12-й позиции. Рассказываем о его результатах в произвольной и общих итогах.
В фигурном катании, как и в любом виде спорта с судейскими оценками, к работе арбитров регулярно возникают вопросы. Олимпиада не стала исключением, а одним из главных героев в этом контексте оказался Гуменник. Особую актуальность проблема приобрела после произвольной программы, которую россиянин визуально откатал очень качественно.
Но судейская комиссия усмотрела ряд недочетов. На тройном акселе у Гуменника зафиксировали полноценный недокрут, на обоих четверных сальховах (в каскаде и секвенции) и тройном лутце (в каскаде) – недокруты в четверть. В итоге оценка за технику просела почти на 11 баллов за время пересмотра элементов. А компонентами россиянина, как и в короткой программе, встретили весьма сдержанно – в том числе из-за пресловутого низкого рейтинга, который обусловлен, прежде всего, долгим отсутствием международных стартов.
В итоге одна из сложнейших произвольных программ с пятью четверными прыжками принесла Гуменнику 184,49 балла. Это значительно больше его личного рекорда на уровне Международного союза конькобежцев (ISU), который был установлен еще в 2021 г., и результата на олимпийском отборочном турнире в сентябре. Но с показанным прокатом россиянин мог рассчитывать и на большее.
«То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество «кьюшек» и «галок», которые ему поставили, остальным прощали. Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов – он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно», – цитирует Sports.ru слова хореографа Даниила Глейхенгауза в эфире «Okko».
Сам Гуменник в беседе с журналистами заявил, что не испытывает расстройства из-за полученных баллов. Своей главной задачей он назвал чистое исполнение всех элементов.
В произвольной программе действующий чемпион страны стал четвертым, а в итоговой таблице поднялся с 12-й позиции на шестую. Это лучший результат российского фигуриста в мужском одиночном катании на Олимпиаде с Ванкувера-2010, когда Евгений Плющенко выиграл серебро. В Сочи-2014 тот же Плющенко снялся, в Пхенчхане-2018 лучшим был Дмитрий Алиев (седьмой), в Пекине-2022 – Евгений Семененко (восьмой).
Как упоминалось в цитате Глейхенгауза, двое лидеров сорвали произвольные программы. Сначала провалился Адам Сяо Хим Фа, который шел третьим после короткой. Француз ради подготовки к Олимпиаде пропустил чемпионат Европы и в Милане, казалось, предстал в прежней топовой версии себя. Но грубые ошибки в произвольной программе, в том числе падение, отбросили его на итоговую седьмую позицию.
Проиграл Гуменнику и Илья Малинин – тот самый, который почти безоговорочно считался главным претендентом на золото. В короткой программе американец довольно уверенно добился промежуточного лидерства, поэтому в произвольной выступал последним. И победитель двух последних чемпионатов мира абсолютно сорвал прокат. Вместо сложнейшего контента в мире зрители увидели грубейшие ошибки, в том числе два падения.
Малинин не сдержал слез после неудачи. В произвольной программе он стал лишь 15-м, а в итоговой таблице занял восьмое место. Олимпиаду американец покинет только с одним золотом – командного турнира.
Впрочем, Малинин нашел в себе силы поздравить победителя. Олимпийским чемпионом сенсационно стал казахстанец Михаил Шайдоров – действующий вице-чемпион мира. Он тоже продемонстрировал сложнейший контент, в том числе уникальный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Суммарно ученик российского специалиста Алексея Урманова выполнил пять четверных прыжков – чистыми получились все, кроме лутца (недокрут в четверть). Он обновил личные рекорды в произвольной программе и по общей сумме.
Шайдоров стал вторым чемпионом зимней Олимпиады в истории Казахстана – и первым с 1994 г. В фигурном катании у этой страны ранее была одна медаль Игр – бронза Дениса Тена в Сочи-2014.
Вместе с Шайдоровым на олимпийский пьедестал поднялись японцы Юма Кагияма и Сюн Сато. Ранее они выиграли серебро командного турнира. В произвольной программе личных соревнований оба не обошлись без ошибок. Кагияма вовсе допустил падение и показал шестой результат в этом сегменте. Но запаса после короткой программы ему хватило, чтобы сохранить вторую позицию. Теперь у спортсмена четыре серебряные медали Олимпийских игр.
Сато в произвольной программе стал третьим, уступив Шайдорову и канадцу Стивену Гоголеву. Японец впервые взял личную олимпийскую медаль, менее чем на балл опередив южнокорейца Чха Чжун Хвана, который получил лучшую оценку за компоненты в этот день (лидер по технике – Шайдоров). Гоголев же, имеющий русские корни, замкнул итоговый топ-5.
Вслед за Малининым в таблице расположился итальянец Даниэль Грассль, который шел на промежуточной четвертой позиции, но тоже допустил ряд ошибок в произвольной программе. Первую десятку замкнул грузин Ника Эгадзе – действующий чемпион Европы и ученик российского тренера Этери Тутберидзе.
Бывший россиянин Владимир Самойлов, представляющий Польшу, занял 21-е место. Ухудшили свое положение и два американца с российскими корнями. Эндрю Торгашев расположился на 12-й позиции, Максим Наумов замкнул топ-20. Первый из них – сын бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева. Второй – сын бывших российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые трагически погибли в авиакатастрофе в январе 2025 г.
Результаты мужского одиночного катания на Олимпиаде-2026:
Полное расписание оставшихся олимпийских соревнований по фигурному катанию представлено в специальном материале. От России еще выступит Аделия Петросян. Прямые трансляции доступны на стриминговом сервисе «Okko».