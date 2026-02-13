Ведомости
Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл Олимпиаду, россиянин Гуменник занял шестое место

Сенсационная развязка мужского турнира
Александр Бокулёв
Петр Гуменник. Фото: ФФККР
Петр Гуменник. Фото: ФФККР

В пятницу, 13 февраля, на Олимпиаде-2026 в Италии завершился индивидуальный турнир в мужском одиночном катании. От России выступал Пётр Гуменник, который после короткой программы шел на 12-й позиции. Рассказываем о его результатах в произвольной и общих итогах.

Гуменник и спорное судейство

Свернуть

В фигурном катании, как и в любом виде спорта с судейскими оценками, к работе арбитров регулярно возникают вопросы. Олимпиада не стала исключением, а одним из главных героев в этом контексте оказался Гуменник. Особую актуальность проблема приобрела после произвольной программы, которую россиянин визуально откатал очень качественно.

Но судейская комиссия усмотрела ряд недочетов. На тройном акселе у Гуменника зафиксировали полноценный недокрут, на обоих четверных сальховах (в каскаде и секвенции) и тройном лутце (в каскаде) – недокруты в четверть. В итоге оценка за технику просела почти на 11 баллов за время пересмотра элементов. А компонентами россиянина, как и в короткой программе, встретили весьма сдержанно – в том числе из-за пресловутого низкого рейтинга, который обусловлен, прежде всего, долгим отсутствием международных стартов.

В итоге одна из сложнейших произвольных программ с пятью четверными прыжками принесла Гуменнику 184,49 балла. Это значительно больше его личного рекорда на уровне Международного союза конькобежцев (ISU), который был установлен еще в 2021 г., и результата на олимпийском отборочном турнире в сентябре. Но с показанным прокатом россиянин мог рассчитывать и на большее.

«То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество «кьюшек» и «галок», которые ему поставили, остальным прощали. Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов – он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно», – цитирует Sports.ru слова хореографа Даниила Глейхенгауза в эфире «Okko».

Сам Гуменник в беседе с журналистами заявил, что не испытывает расстройства из-за полученных баллов. Своей главной задачей он назвал чистое исполнение всех элементов.

В произвольной программе действующий чемпион страны стал четвертым, а в итоговой таблице поднялся с 12-й позиции на шестую. Это лучший результат российского фигуриста в мужском одиночном катании на Олимпиаде с Ванкувера-2010, когда Евгений Плющенко выиграл серебро. В Сочи-2014 тот же Плющенко снялся, в Пхенчхане-2018 лучшим был Дмитрий Алиев (седьмой), в Пекине-2022 – Евгений Семененко (восьмой).

Сенсация от Шайдорова и провал Малинина

Свернуть

Как упоминалось в цитате Глейхенгауза, двое лидеров сорвали произвольные программы. Сначала провалился Адам Сяо Хим Фа, который шел третьим после короткой. Француз ради подготовки к Олимпиаде пропустил чемпионат Европы и в Милане, казалось, предстал в прежней топовой версии себя. Но грубые ошибки в произвольной программе, в том числе падение, отбросили его на итоговую седьмую позицию.

Проиграл Гуменнику и Илья Малинин – тот самый, который почти безоговорочно считался главным претендентом на золото. В короткой программе американец довольно уверенно добился промежуточного лидерства, поэтому в произвольной выступал последним. И победитель двух последних чемпионатов мира абсолютно сорвал прокат. Вместо сложнейшего контента в мире зрители увидели грубейшие ошибки, в том числе два падения.

Малинин не сдержал слез после неудачи. В произвольной программе он стал лишь 15-м, а в итоговой таблице занял восьмое место. Олимпиаду американец покинет только с одним золотом – командного турнира.

Михаил Шайдоров
Михаил Шайдоров. Фото: Сали Сабиров / НОК РК

Впрочем, Малинин нашел в себе силы поздравить победителя. Олимпийским чемпионом сенсационно стал казахстанец Михаил Шайдоров – действующий вице-чемпион мира. Он тоже продемонстрировал сложнейший контент, в том числе уникальный каскад из тройного акселя и четверного сальхова через ойлер. Суммарно ученик российского специалиста Алексея Урманова выполнил пять четверных прыжков – чистыми получились все, кроме лутца (недокрут в четверть). Он обновил личные рекорды в произвольной программе и по общей сумме.

Шайдоров стал вторым чемпионом зимней Олимпиады в истории Казахстана – и первым с 1994 г. В фигурном катании у этой страны ранее была одна медаль Игр – бронза Дениса Тена в Сочи-2014. 

Японский дуэт на пьедестале

Свернуть

Вместе с Шайдоровым на олимпийский пьедестал поднялись японцы Юма Кагияма и Сюн Сато. Ранее они выиграли серебро командного турнира. В произвольной программе личных соревнований оба не обошлись без ошибок. Кагияма вовсе допустил падение и показал шестой результат в этом сегменте. Но запаса после короткой программы ему хватило, чтобы сохранить вторую позицию. Теперь у спортсмена четыре серебряные медали Олимпийских игр.

Сато в произвольной программе стал третьим, уступив Шайдорову и канадцу Стивену Гоголеву. Японец впервые взял личную олимпийскую медаль, менее чем на балл опередив южнокорейца Чха Чжун Хвана, который получил лучшую оценку за компоненты в этот день (лидер по технике – Шайдоров). Гоголев же, имеющий русские корни, замкнул итоговый топ-5.

Вслед за Малининым в таблице расположился итальянец Даниэль Грассль, который шел на промежуточной четвертой позиции, но тоже допустил ряд ошибок в произвольной программе. Первую десятку замкнул грузин Ника Эгадзе – действующий чемпион Европы и ученик российского тренера Этери Тутберидзе.

Бывший россиянин Владимир Самойлов, представляющий Польшу, занял 21-е место. Ухудшили свое положение и два американца с российскими корнями. Эндрю Торгашев расположился на 12-й позиции, Максим Наумов замкнул топ-20. Первый из них – сын бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева. Второй – сын бывших российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые трагически погибли в авиакатастрофе в январе 2025 г. 

Турнирная таблица

Свернуть

Результаты мужского одиночного катания на Олимпиаде-2026:

  1. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 291,58 (92,94 + 198,64)
  2. Юма Кагияма (Япония) – 280,06 (103,07 + 176,99)
  3. Сюн Сато (Япония) – 274,90 (88,70 + 186,20)
  4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 273,92 (92,72 + 181,20)
  5. Стивен Гоголев (Канада) – 273,78 (87,41 + 186,37)
  6. Пётр Гуменник (Россия) – 271,21 (86,72 + 184,49)
  7. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 269,27 (102,55 + 166,72)
  8. Илья Малинин (США) – 264,49 (108,16 + 156,33)
  9. Даниэль Грассль (Италия) – 263,71 (93,46 + 170,25)
  10. Ника Эгадзе (Грузия) – 260,27 (85,11 + 175,16)
  11. Кевин Эймоз (Франция) – 259,94 (92,64 + 167,30)
  12. Эндрю Торгашев (США) – 259,06 (88,94 + 170,12)
  13. Као Миура (Япония) – 246,88 (76,77 + 170,11)
  14. Лукас Бричги (Швейцария) – 246,64 (80,87 + 165,77)
  15. Маттео Риццо (Италия) – 243,18 (84,30 + 158,88)
  16. Александр Селевко (Эстония) – 236,82 (82,02 + 154,80)
  17. Боян Цзинь (Китай) – 229,08 (86,55 + 142,53)
  18. Денис Васильев (Латвия) – 226,46 (82,44 + 144,02)
  19. Кирилл Марсак (Украина) – 224,17 (86,89 + 137,28)
  20. Максим Наумов (США) – 223,36 (85,65 + 137,71)
  21. Владимир Самойлов (Польша) – 222,25 (77,57 + 144,68)
  22. Донован Каррильо (Мексика) – 219,06 (75,56 + 143,50)
  23. Ли Юйсян (Китайский Тайбэй) – 214,33 (72,41 + 141,92)
  24. Адам Хагара (Словакия) – 202,38 (80,30 + 122,08)

Расписание

Свернуть

Полное расписание оставшихся олимпийских соревнований по фигурному катанию представлено в специальном материале. От России еще выступит Аделия Петросян. Прямые трансляции доступны на стриминговом сервисе «Okko».

Новое