Казахстанский фигурист Шайдоров выиграл Олимпиаду, россиянин Гуменник занял шестое место

В фигурном катании, как и в любом виде спорта с судейскими оценками, к работе арбитров регулярно возникают вопросы. Олимпиада не стала исключением, а одним из главных героев в этом контексте оказался Гуменник. Особую актуальность проблема приобрела после произвольной программы, которую россиянин визуально откатал очень качественно.

Но судейская комиссия усмотрела ряд недочетов. На тройном акселе у Гуменника зафиксировали полноценный недокрут, на обоих четверных сальховах (в каскаде и секвенции) и тройном лутце (в каскаде) – недокруты в четверть. В итоге оценка за технику просела почти на 11 баллов за время пересмотра элементов. А компонентами россиянина, как и в короткой программе, встретили весьма сдержанно – в том числе из-за пресловутого низкого рейтинга, который обусловлен, прежде всего, долгим отсутствием международных стартов.

В итоге одна из сложнейших произвольных программ с пятью четверными прыжками принесла Гуменнику 184,49 балла. Это значительно больше его личного рекорда на уровне Международного союза конькобежцев (ISU), который был установлен еще в 2021 г., и результата на олимпийском отборочном турнире в сентябре. Но с показанным прокатом россиянин мог рассчитывать и на большее.

«То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество «кьюшек» и «галок», которые ему поставили, остальным прощали. Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов – он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно», – цитирует Sports.ru слова хореографа Даниила Глейхенгауза в эфире «Okko».

Сам Гуменник в беседе с журналистами заявил, что не испытывает расстройства из-за полученных баллов. Своей главной задачей он назвал чистое исполнение всех элементов.

В произвольной программе действующий чемпион страны стал четвертым, а в итоговой таблице поднялся с 12-й позиции на шестую. Это лучший результат российского фигуриста в мужском одиночном катании на Олимпиаде с Ванкувера-2010, когда Евгений Плющенко выиграл серебро. В Сочи-2014 тот же Плющенко снялся, в Пхенчхане-2018 лучшим был Дмитрий Алиев (седьмой), в Пекине-2022 – Евгений Семененко (восьмой).