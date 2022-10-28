Лучшие букмекерские конторы с лайв ставками на спорт в 2025 году

«Мелбет»

Легальный букмекер с весьма широкой линией для ставок (около 35 дисциплин) и коэффициентами выше средних. Обладает насыщенной росписью как в прематче, так и в лайве.

«Бетсити»

Ещё один флагман, если анализировать насыщенность прематча и лайва. Обладатель одной из самых широких линий среди российских легальных букмекеров (более 60 дисциплин) при вариативной росписи. Двукратный победитель премии «РБ» в соответствующей номинации.

«Фонбет»

Опытная и самая узнаваемая в России букмекерская контора предлагает на выбор широкий спектр соревнований, включая региональные старты. Количество видов спорта в линии – около 30.

PARI

Выбор спортивных событий у этой легальной БК весьма привлекателен, а особой «фишкой» линии являются «быстрые ставки» на бридж, дартс, бокс и хоккейные буллиты.

BetBoom

У компании открыт приём ставок на более чем 30 дисциплин, роспись в режиме live выполнена на качественном уровне. Также BetBoom предлагает пользователям опцию быстрых пари.

«Леон»

В мобильном приложении и на сайте доступна линия хорошего уровня, в том числе в лайв-режиме. БК предлагает заключать live-ставки на порядка 25 видов спорта, включая экзотические варианты.

«Олимп»

Надёжный букмекер с приёмом ставок на более чем 30 дисциплин – от самых популярных спортивных событий до весьма специфических соревнований. Финалист последней премии «РБ» в номинации «Лучшая линия».

«Лига Ставок»

Одна из самых узнаваемых легальных БК в России предлагает пользователям более 20 видов спорта для ставок. Обладает широкой росписью не только в прематче, но и в режиме лайв.

«Марафон»

Букмекерская контора, в которой пользователям доступны более 30 дисциплин для приёма ставок. При этом линия прематча находится на более высоком уровне, чем в режиме live.

Tennisi

Для приёма ставок предлагается порядка 15 видов спорта. Скромная широта линии компенсируется специальными предложениями для заключения пари. В 2019 году БК Tennisi выиграла премию «Рейтинга Букмекеров» за лучшую эксклюзивную линию.

Winline

Эксперты оценивают линию компании в прематче и лайв-режиме как среднюю. При этом контора Winline предлагает пользователям более 20 видов спорта для приёма ставок.

«СпортБет»

Преемник букмекерской конторы Mostbet позволяет делать ставки по ходу матча на более чем 25 дисциплин. Линия в прематче и режиме live оценивается экспертами и клиентами как удовлетворительная.

«Балтбет»

Один из старейших легальных букмекеров России предлагает пользователям пари, в том числе live-ставки, на два десятка дисциплин – от популярных спортивных соревнований до настоящей экзотики.

«Зенит»

В этой букмекерской конторе есть ставки на спорт онлайн по более чем 30 дисциплинам. Лайв режим оценивается как удовлетворительный.