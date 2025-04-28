Промокоды на фрибет при регистрации на сегодня, за депозит в БК БЕТСИТИ

Букмекер дарит фрибет за первую ставку до 2000 рублей. Учитываются выигрыши и проигрыши. При возврате действие кодовой комбинации деактивируется.

Куда вводить промокод в БЕТСИТИ ?

Бонусный код прописывается в специальном поле. Применить комбинацию разрешается при регистрации или после создания аккаунта.

Как получить 2000 за ставку?

Активация кода 2000BET должна осуществиться до первой ставки. Далее игроку необходимо поставить экспресс или ординар. Минимальный общий коэффициент купона начинается от 1.70. Контора удвоит сумму ставки до 2000 рублей. Деньги поступают в формате бесплатной ставки и требуют дополнительного отыгрыша.

Где вводить?

Вводить бонус-код разрешается в момент регистрации или после авторизации в личном кабинете. Главное условие — период активации. 2000BET используется до стартового пари.

Как отыграть бонус 2000 за ставку?

Полученный фрибет подходит для экспресса или ординара. Общий кэф купона не должен превышать 3.00. Возврат ставки аннулирует бонус. Условия промоакции не предусматривают повторное начисление. Применить подарок разрешается в течение недели после выдачи.

Правила и условия промокода

БЕТСИТИ не ограничивает сроки активации. Игроку ничто не мешает зарегистрироваться прямо сейчас, а использовать бонусный код через неделю или месяц. Необходимо соблюсти правило первого пари — комбинацию нужно вводить до совершения ставки.

После ввода дают 10 суток на заключение пари. Если не уложиться в срок, бонус не получить. Участвовать в акции разрешается один раз. Выданный фрибет не суммируется с другими приветственными подарками букмекера.

Как вывести выигрыш

Выигрыши зачисляются на главный баланс. Деньги автоматически доступны для снятия или дальнейшего использования. Отыгрывать их дополнительно не нужно. Забирать призовые разрешается по базовым условиям БЕТСИТИ. Вывод доступен на привязанные средства платежа, размеры и сроки определяются методом снятия.