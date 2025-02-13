Промокод Марафон на сегодня - январь 2025

Партнерский проект
Промокоды букмекерской конторы году представляют собой специальные комбинации символов, открывающие игрокам доступ к различным бонусам и привилегиям. По секретному коду МарафонБет можно получить бесплатные ставки, пополнить счет дополнительными средствами, принять участие в эксклюзивных акциях и розыгрышах ценных призов. Промокод БК является достаточно эффективным инструментом для увеличения баланса и, соответственно, повышает шансы на выигрыш.
|Бонус
|Промокод
|Срок действия
|Кэшбэк до 25000 рублей
|DEP25000
|до 31.12.2025 ✅
|Фрибет до 7000 рублей новым игрокам
|DEP6000
|не активен ❌
|Фрибет 700 рублей за регистрацию
|BLOG700
|не активен ❌
|Четыре фрибета до 12000 рублей в сумме за установку приложения
|DEP12000
|не активен ❌
В настоящее время в Марафоне доступно сразу два предложения такого рода. По промокоду DEP25000 беттор может получить до 100% кэшбэка за депозит (максимум - 25 000 рублей).
Чтобы воспользоваться выбранным промокодом, скопируйте его, перейдите по этой ссылке и вставьте в соответствующее поле в процессе регистрации в Марафоне.
За регистрацию с промокодом DEP25000 и пополнение игрового счета БК Марафон дарит новым клиентам приветственный бонус. Его размер может достигать 25000 рублей.
Чтобы получить дополнительные средства для ставок, новым клиентам Марафона достаточно совершить несколько простых действий:
После выполнения всех вышеуказанных условий букмекер начислит игроку бонус, равный размеру первого депозита (но не более 25 000 рублей).
Использовать фрибет можно для лайв-ставок на все спортивные события с коэффициентом от 1.50 и выше. Бонус следует отыграть в 10-кратном размере в течением двух недель после начисления. В противном случае спустя две недели фрибет будет аннулирован.
Чтобы превратить бонусные средства в реальные деньги, необходимо отыграть фрибет в соответствии с условиями акции. После того как все требования букмекерской конторы будут выполнены, бонус станет доступен для перевода на основной счет игрока, и его можно будет вывести его через одну из предложенных конторой платежных систем.
За регистрацию с промокодом и первое пополнение депозита БК Марафон поощряет своих новых друзей с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» эксклюзивным приветственным бонусом на 1000 рублей.
Порядок действий тут плюс-минус такой же, как и в описанном выше случае. Но есть важный нюанс - промокод тут другой.
1. Выделите правой кнопкой мышки и скопируйте в буфер промокод.
2. Перейдите на официальный сайт букмекерской конторы Марафон, используя эту ссылку.
3. Заполните форму регистрации и пройдите идентификацию.
4. Пополните счет на любую сумму, использовав ранее скопированный промокод.
5. В течение календарного месяца сделайте одну или несколько ставок с коэффициентом не менее 1.50 на любые спортивные события общей суммой от 4000 рублей.
После выполнения всех пяти пунктов, приведенных выше, букмекер премирует вас фрибетом на 1000 рублей.
Приветственный фрибет Марафона размером 1000 рублей беттор волен использовать для любых ставок без ограничений по видам спорта и коэффициентам. Единственное условие - сделать это нужно в течение 7 дней.
Если пари с использованием фрибета сыграет, вы получите чистый выигрыш за вычетом номинала бесплатной ставки.
До недавнего времени в Марафонбет действовал специальный бонус за установку софта компании с использованием промокода - четыре фрибета на 12000 рублей в сумме.
Для начисления этого бонуса достаточно было выполнить следующие действия:
Ставку следовало сделать на лайв-событие на сумму не менее размера первого депозита. Минимальный коэффициент составлял 1.50. После этого клиент получал первый фрибет размером до 3000 рублей, а в случае повторения этого сценария - второй, а затем при желании третий и четвертый. Таким образом, в сумме можно было приумножить свой счет на 12000 рублей.
Бесплатную ставку можно было использовать в течение 7 дней для заключения пари на любые события. Ограничение по коэффициенту - максимум 3.50.
В случае удачного пари с использованием фрибета игроку полагается чистый выигрыш. Эксперты и опытные бетторы рекомендуют использовать для вывода средств ту же систему, с помощью которой и пополнялся депозит.
Для понимания, какие еще в Марафоне бывают акции с промокодами, приведем еще один истекший бонус - два фрибета на 7000 рублей в сумме для новых игроков.
Условия этого приветственного фрибета практически не отличаются от остальных. Алгоритм действий тут следующий:
После регистрации, верификации аккаунта и пополнения счета БК начисляла беттору бонус в размере 100% от суммы первого депозита (потолок - 6000 ₽).
Полученный бонус нужно было отыграть за 14 дней лайв-ставками с коэффициентами 1.50 и выше, причем их сумма должна превышать размер фрибета в 10 раз.
В случае успешного пари средства переводились на основной счет, но могли использоваться только для оформления новых ставок.
Полученный 1000-рублевый фрибет имел недельный срок годности и не подразумевал иных ограничений для применения.
Чтобы рассчитывать на бонус Марафонбет, нужно зарегистрироваться в системе БК. Ниже подробная инструкция, как это сделать в мобильном приложении.
1. Скачайте и установите приложение БК с официального сайта Марафона (marathonbet.ru). на своем мобильном устройстве.
2. После запуска программы пройдите процедуру регистрации. Система попросит вас ввести корректный номер телефона, дату рождения (регистрация доступна только лицам, достигшим 18-летия), адрес электронной почты и пароль.
3. Нажмите на кнопку «Бонус до 25 000 ₽ за первое пополнение».
4. Завершите регистрацию и пополните игровой счет на сумму желаемого бонуса (не менее 500 рублей), применив промокод DEP25000.
5. В течение двух недель после начисления бонуса заключайте лайв-ставки с коэффициентом не ниже 1.50.
Марафонбет предусмотрел бонус-коды не только для новых игроков, но и для постоянных клиентов. Получить фрибет можно как за регистрацию и первое пополнение счета, так и за активную игру.
|Вид фрибета
|Наличие
|При регистрации
|✅ Есть
|Постоянным клиентам
|✅ Есть
|Бездепозитные
|❌ Нет
|В мобильном приложении
|❌ Нет
|При регистрации в приложении
|❌ Нет
|За пополнение счета
|✅ Есть
|Кэшбэк за ставки
|✅ Есть
Если букмекер не начислил вам фрибет по промокоду, возможно вами была допущена одна из распространенных среди начинающих бетторов ошибок:
Не стоит исключать также технические неполадки на стороне конторы. Если вы уверены, что все необходимые действия выполнили правильно, изложите свою проблему оператору БК с помощью онлайн-чата на сайте или бота в Телеграме.
Промокод Марафон является эффективным инструментом для расширения клиентской базы букмекерской конторы и стимулирования активных игроков. Помимо этого, регулярные акции с фрибетами, подарками и ценными призами помогают компании повысить лояльность своих пользователей и избежать их оттока к конкурентам.
Промокоды букмекерских контор, и в частности Марафона, открывают доступ любителям спортивных пари к разнообразным привилегиям - таким, как бесплатные ставки, повышенные коэффициенты или призы. Марафонбет тоже активно поощряет новых и старых клиентов. Прямо сейчас в компании действует несколько кодов для обеих категорий бетторов и есть возможность получить до 25000 рублей для игры дополнительно. Эксперты совместного проекта "Рейтинга Букмекеров" и "Ведомостей. Спорт" рекомендуют доверять только проверенным источникам и внимательно читать правила использования того или иного бонус-кода. А главное - воспринимать любые беттинговые активности как развлечение, игру, а не способ стабильного заработка.
Главный промокод сезона у Марафона - DEP25000. По нему можно получить кэш-бонус до 25000 рублей.
Да, такое предложение в акционном ассортименте букмекера присутствует.
Бонусы Марафон необходимо использовать согласно правилам, установленным букмекером. Перевод средств с бонусного счета на основной счет без выполнения условий отыгрыша невозможен. Важно тщательно изучить условия каждого предложения. Для основного бонуса Марафона – приветственного фрибета по промокоду до 25 000 рублей – действуют такие правила:
Ограничений по видам спорта нет.
Обычно букмекер указывает актуальный код на промо-страницах действующих акций. Кроме того, найти заветную комбинацию символов, обещающую дополнительные выгоды, можно на независимом беттинговом портале «Рейтинг Букмекеров», а также в соответствующем разделе нашего проекта.
Подобная ситуация может возникнуть по двум причинам: код уже истек либо был применен ранее. Если же вы уверены, что дело не в этом, обратитесь в службу поддержки Марафона и опишите свою проблему через чат на официальном сайте или в Telegram-канале компании.
Да, периодически букмекер радует бетторов такими «серийными» акциями. Например, недавно Марафон предлагал сразу два фрибета «в одни руки» - до 6000 рублей по основному промокоду и еще 1000 - по дополнительному.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25000 РУБЛЕЙ В МАРАФОНЕ ПО ПРОМОКОДУ
БК Марафон была учреждена еще в конце прошлого века и является одной из самых авторитетных букмекерских компаний РФ. Имейте в виду, что российская версия Марафонбет не имеет юридической связи с международной компанией Marathonbet. В рейтинге лучших лицензированных букмекеров России компания стабильно занимает лидирующие позиции и регулярно получает призы на различных беттинговых ивентах.
Партнерский проект