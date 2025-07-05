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5 июля 5:10ГлавнаяБонусы
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Точный счет от БК Марафон: промокод до 150 000 рублей за ставки на футбол

150000 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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В букмекерской конторе «Марафон» стартовал турнир прогнозистов «Точный счет» с внушительным призовым фондом в 1 000 000 рублей. Делайте ставки на точный результат футбольных матчей с промокодом, накапливайте очки за активность и поднимайтесь в таблице лидеров. Даже неудачные пари будут приносить вам баллы. Главный приз — фрибет на 150 000 рублей. Участвовать может каждый зарегистрированный клиент.

Как получить бонус БК Марафон в рамках акции Точный счет

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Для участия в акции нужно выполнить всего несколько простых требований:

1. Создайте учетную запись в БК «Марафон» и подтвердите личность, если вы еще не клиент.

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2. При пополнении счета укажите промокод FIFA25.

3. Делайте ставки на точный счет футбольных матчей с коэффициентом 2.00 и выше. Тип пари — ординар, экспресс, система.

Участники турнира получают очки за активность. За каждую 1000 рублей ставок начисляется 1 очко. Исход пари значения не имеет — баллы присуждаются за общий оборот. Например, ставка на 1700 рублей принесет 1.7 очка, пари на 9100 — 9.1. 

Итоговый рейтинг формируется по сумме набранных баллов. Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей и будет поделен между 350 лучшими игроками. Победителю достанется главная награда — фрибет номиналом 150 000 рублей.

Как отыграть бонус Марафона в рамках акции Точный счет

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Фрибет доступен для использования исключительно на одиночные ставки в прематче и в live-разделе. Допускается выбор любого спортивного события, при этом максимальный коэффициент не должен превышать 4.00. Срок действия фрибета ограничен 7 днями с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Марафона

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Все существенные требования акции отображены в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.07.2025 (02:59 МСК)

Точный счет учитывает результат основного времени матча, без дополнительных таймов и серии пенальти.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Акция открыта для всех действующих игроков БК➖ Для победы нужно сделать значительное количество ставок
➕ Богатый призовой фонд 

Заключение

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Угадать точный результат футбольного матча — задача не из легких, поэтому такие ставки встречаются не так часто. Зато коэффициенты на них обычно достаточно высоки. Если вы уверены в своих знаниях и расчетах, то не упустите шанс получить фрибеты от БК «Марафон».

Валентин Васильев

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