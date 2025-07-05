Точный счет от БК Марафон: промокод до 150 000 рублей за ставки на футбол

Для участия в акции нужно выполнить всего несколько простых требований:

1. Создайте учетную запись в БК «Марафон» и подтвердите личность, если вы еще не клиент.

2. При пополнении счета укажите промокод FIFA25.

3. Делайте ставки на точный счет футбольных матчей с коэффициентом 2.00 и выше. Тип пари — ординар, экспресс, система.

Участники турнира получают очки за активность. За каждую 1000 рублей ставок начисляется 1 очко. Исход пари значения не имеет — баллы присуждаются за общий оборот. Например, ставка на 1700 рублей принесет 1.7 очка, пари на 9100 — 9.1.

Итоговый рейтинг формируется по сумме набранных баллов. Призовой фонд турнира составляет 1 000 000 рублей и будет поделен между 350 лучшими игроками. Победителю достанется главная награда — фрибет номиналом 150 000 рублей.