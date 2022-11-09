Как скачать приложение БК «Бетсити» на Андроид бесплатно – подробная инструкция по установке

Обновлено:
Ответы на главные вопросы о мобильном сервисе букмекера
Александр Бокулёв

Полное содержание

  • Скачать и установить приложение букмекерской конторы «Бетсити»&nbsp;
  • Как сделать настройки приложения
  • Подробный процесс регистрации в мобильном приложении&nbsp;
  • Как выполнить вход в личный кабинет в приложении букмекера
  • Что можно делать в личном кабинете
  • Чем отличается приложение от мобильной версии сайта
  • Плюсы и минусы приложения на Андроид&nbsp;
  • Заключение
  • Часто задаваемые вопросы

«Бетсити» за последние годы закрепилась в числе лучших легальных букмекерских контор России. У компании высокие показатели узнаваемости бренда и финансовых достижений, несколько побед на престижных премиях. Популярностью пользуется и мобильное приложение букмекера. В этом материале мы подробно расскажем, как скачать «Бетсити» на Андроид бесплатно.

Скачать и установить приложение букмекерской конторы «Бетсити» 

В условиях конкуренции IT-гигантов легальные БК предлагают программы для всех ключевых операционных систем. Мобильное приложение устанавливается весьма просто, но в случае с Android-устройствами есть несколько нюансов, которые стоит иметь в виду.

Как скачать «Бетсити» на Андроид

Скачать приложение «Бетсити» на Андроид можно через официальный сайт букмекерской конторы. В верхней части экрана отчётливо виден нужный раздел. Жмите на «Приложения» и ищите версию «Бетсити» для телефонов и планшетов с операционной системой Android.

Google Play

К официальному сайту приходится обращаться в связи с тем, что маркет-сервис Google Play не размещает продукты букмекерских контор из-за политики компании в отношении азартных игр. Соответственно, скачать «Бетсити» там не получится – таковы правила.

Apk-файл

Выход – специальный установочный пакет, который и представлен в разделе «Приложения» на официальном сайте. Букмекер предлагает воспользоваться apk-файлом, после загрузки которого на устройство можно установить приложение для ставок на спорт. Подробнее этот процесс опишем дальше.

Как установить приложение на Андроид 

Приведём алгоритм для желающих скачать последнюю версию приложения букмекерской конторы «Бетсити»:

  1. Зайдите на официальный сайт легальной БК (betcity.ru).
  2. Пройдите в раздел «Приложения» в верхней части экрана либо воспользуйтесь соответствующими кнопками внизу страницы.
  3. Сохраните апк-файл для Андроид (бесплатно).
  4. Нажмите на него по окончании загрузки.
  5. Активируйте установку мобильного приложения.
  6. Зайдите в сервис через появившуюся в устройстве иконку.

Apk-файл весит чуть больше 30 Мб, само приложение займёт порядка 60 Мб в оперативной памяти гаджета.

Какие могут быть ошибки в процессе скачивания и установки

Проблемы порой возникают даже при скачивании с официального сайта. Среди них:

  • сбои в интернет-соединении;
  • блокировка установки;
  • повреждение apk-файла.

Для скачивания и установки мобильного приложения важно проверить настройки безопасности вашего устройства. Обычно там блокируются файлы из неизвестных источников – такое предупреждение наверняка будет и в отношении букмекерской конторы «Бетсити». Пугаться не стоит – вы спокойно можете одобрить эту операцию, а затем вернуть прежние настройки. 

Как сделать настройки приложения

Через мобильное приложение букмекерской конторы нужно войти в личный кабинет для полного погружения в игровой процесс. Сервис выполнен в сине-белых тонах, но в настройках профиля через кнопку-шестерёнку можно выбрать в том числе цветовую схему, а также утвердить обслуживание на русском языке. В матч-центре открыт доступ к результатам, но для просмотра статистики пользователь будет перенаправлен на мобильную версию «Бетсити».

Быстрое пари

Популярная опция, позволяющая ускорить игру на ставках и регулируемая через настройки профиля. Для активации нужно выбрать панель «Быстрое пари», подтвердить согласие с правилами и указать желаемую сумму. В дальнейшем можно будет оформлять ставки с фиксированным депозитом одним кликом. Деактивируется эта опция также через настройки личного кабинета.

Выкуп пари

Функция доступна для определённых типов спортивных событий и исходов. При её активации пари рассчитывается до окончания соревнования, сумма зачисляется на счёт пользователя. Букмекерская контора «Бетсити» не учитывает такие ставки в розыгрышах и бонусных программах.

Подробный процесс регистрации в мобильном приложении 

Если пользователь уже регистрировался через сайт, то повторно проходить процедуру не нужно. Достаточно открыть мобильное приложение и использовать для входа свои учётные данные. 

Но что делать, если у вас пока нет аккаунта в системе БК «Бетсити»? Можно зарегистрироваться через приложение букмекерской конторы следующим образом:

  1. Бесплатно скачайте и установите сервис на свой гаджет.
  2. Откройте мобильное приложение и нажмите кнопку «Регистрация».
  3. Введите необходимую персональную информацию.
  4. Придумайте и подтвердите пароль, соответствующий требованиям безопасности.
  5. Введите промокод при его наличии. Подробнее читайте в статье Промокоды Бетсити сегодня 
  6. Ознакомьтесь с правилами легальной БК «Бетсити» и подтвердите согласие с ними.
  7. Завершите процедуру регистрации.
  8. Войдите в личный кабинет букмекерской конторы «Бетсити» через свои учётные данные.
Как выполнить вход в личный кабинет в приложении букмекера

Теперь подробнее о процедуре входа в профиль. Напомним, он доступен для тех, у кого уже есть личный кабинет в БК «Бетсити». Итак, если вы установили приложение на Андроид, то следуйте этим рекомендациям:

  1. Откройте «Бетсити» на телефоне.
  2. Нажмите кнопку «Вход».
  3. Введите номер телефона и пароль, использованные при регистрации, в соответствующие поля.
  4. Подтвердите вход в личный кабинет букмекерской конторы «Бетсити».

Что можно делать в личном кабинете

Скачав приложение «Бетсити» на Андроид, в личном кабинете вы можете:

  • персонализировать настройки аккаунта;
  • проводить финансовые операции (пополнение счёта, вывод выигрыша);
  • заключать пари в лайве и прематче;
  • смотреть предлагаемые видеотрансляции;
  • воспользоваться функцией «Быстрое пари»;
  • настроить push-уведомления;
  • воспользоваться бонусными предложениями букмекерской конторы и участвовать в розыгрышах (в «Бетсити» акции одни из самых интересных на рынке);
  • взаимодействовать со службой поддержки БК.

Ставки в мобильном приложении «Бетсити»

Существуют два популярных режима ставок – «прематч» и «лайв». Приложение букмекерской конторы позволяет реализовать оба через соответствующие разделы. Достаточно зайти в «Линию» (слева в углу), при необходимости воспользоваться фильтрами и сортировкой, найти подходящий вариант, тапнуть по нему (подкрашивается жёлтым и добавляется в купон) и подтвердить пари.

Также букмекер предлагает категории популярных событий и избранного. Не забывайте, что можно заключать не только одинарные ставки, но и пари типов «экспресс» и «система».

Вывод и пополнение счёта в приложении БК на Андроид

Букмекерская контора «Бетсити» предлагает широкий выбор механизмов для пополнения баланса. Сделать это можно через зелёную кнопку «Пополнить» следующими способами:

  • банковские карты;
  • интернет-банкинг;
  • электронные кошельки;
  • мобильная коммерция;
  • банкоматы «Элекснет».

Важно помнить, что в зависимости от выбранного способа могут изменяться лимиты и правила комиссии. 

Что касается вывода денег, то приложение букмекерской конторы, как и другие сервисы Betcity, предлагает сделать это через банковские карты, электронные кошельки или банковский перевод.

Чем отличается приложение от мобильной версии сайта

ФункцияАндроид-приложениеМобильная версия
Подписка на рассылку+-
Push-уведомления+-
Просмотр раздела статистики-+

Плюсы и минусы приложения на Андроид 

ПлюсыМинусы
Возможность обновления приложения без повторного скачивания апк-файлаЗанимает место в оперативной памяти устройства
Понятный интерфейсПросмотр раздела «Статистика» возможен только в браузере
Выбор видеотрансляций 
Быстрое проведение финансовых операций 

Заключение

Приложение букмекерской конторы «Бетсити» доступно на обеих ключевых операционных системах. Через него можно как войти в существующий аккаунт, так и зарегистрироваться и создать новый профиль. Скачать приложение «Бетсити» на Андроид довольно просто, но есть важный нюанс – продуктов даже легальных БК не найти в Google Play. Поэтому букмекер предлагает воспользоваться официальным сайтом и специальным apk-файлом.

С помощью установочного пакета на устройство загружается полноценное приложение на русском языке в последней версии. «Бетсити» на телефон можно скачать бесплатно – деньги потребуются только для внесения депозита на личный счёт и игры на ставках. Для пополнения баланса и вывода средств букмекер предлагает несколько вариантов – все они работают и в мобильном приложении.

Часто задаваемые вопросы

Как обновить приложение БК «Бетсити» до последней версии?

Заново скачивать apk-файл не потребуется. О наличии обновлений мобильное приложение оповестит пользователя, предложив совершить апгрейд сервиса.

Где можно скачать последнюю версию БК «Бетсити»?

Все последние версии мобильных приложений можно скачать на официальном сайте букмекерской конторы. Особенно актуально это для приложения на Андроид, так как его нет в Google Play.

Почему постоянно лагает и выкидывает из приложения «Бетсити»?

Возможно, у вас устарело программное обеспечение. Также стоит убедиться в стабильности интернет-соединения и отсутствии блокировок со стороны провайдера.

Можно ли связаться со службой поддержки в мобильном приложении?

Да, для этого доступен лайв-чат, также есть контактные телефоны. БК «Бетсити» призывает не стесняться и обращаться в техническую поддержку при проблемах или вопросах по функционалу мобильного приложения и других сервисов.

