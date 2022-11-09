Как скачать приложение БК «Бетсити» на Андроид бесплатно – подробная инструкция по установке

В условиях конкуренции IT-гигантов легальные БК предлагают программы для всех ключевых операционных систем. Мобильное приложение устанавливается весьма просто, но в случае с Android-устройствами есть несколько нюансов, которые стоит иметь в виду.

Как скачать «Бетсити» на Андроид

Скачать приложение «Бетсити» на Андроид можно через официальный сайт букмекерской конторы. В верхней части экрана отчётливо виден нужный раздел. Жмите на «Приложения» и ищите версию «Бетсити» для телефонов и планшетов с операционной системой Android.

Google Play

К официальному сайту приходится обращаться в связи с тем, что маркет-сервис Google Play не размещает продукты букмекерских контор из-за политики компании в отношении азартных игр. Соответственно, скачать «Бетсити» там не получится – таковы правила.

Apk-файл

Выход – специальный установочный пакет, который и представлен в разделе «Приложения» на официальном сайте. Букмекер предлагает воспользоваться apk-файлом, после загрузки которого на устройство можно установить приложение для ставок на спорт. Подробнее этот процесс опишем дальше.

Как установить приложение на Андроид

Приведём алгоритм для желающих скачать последнюю версию приложения букмекерской конторы «Бетсити»:

Зайдите на официальный сайт легальной БК (betcity.ru). Пройдите в раздел «Приложения» в верхней части экрана либо воспользуйтесь соответствующими кнопками внизу страницы. Сохраните апк-файл для Андроид (бесплатно). Нажмите на него по окончании загрузки. Активируйте установку мобильного приложения. Зайдите в сервис через появившуюся в устройстве иконку.

Apk-файл весит чуть больше 30 Мб, само приложение займёт порядка 60 Мб в оперативной памяти гаджета.

Онлайн рейтинг: лучшие букмекерские конторы на Андроид

Какие могут быть ошибки в процессе скачивания и установки

Проблемы порой возникают даже при скачивании с официального сайта. Среди них:

сбои в интернет-соединении;

блокировка установки;

повреждение apk-файла.

Для скачивания и установки мобильного приложения важно проверить настройки безопасности вашего устройства. Обычно там блокируются файлы из неизвестных источников – такое предупреждение наверняка будет и в отношении букмекерской конторы «Бетсити». Пугаться не стоит – вы спокойно можете одобрить эту операцию, а затем вернуть прежние настройки.