Где смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года: полный гид

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Это первый в истории мундиаль с расширенным форматом: в финальной стадии примут участие 48 сборных, которые сыграют 104 матча на 16 стадионах.
Эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата мира в РФ принадлежат телеканалу «Матч ТВ». Все 104 игры турнира будут доступны российским зрителям бесплатно в прямом эфире и на цифровых платформах холдинга.
СМОТРЕТЬ МАТЧИ ЧМ-2026 НА САЙТЕ БК WINLINE
Холдинг «Матч ТВ» обеспечивает полный охват турнира на нескольких платформах. Также прямые трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года доступны на сайтах топовых букмекерских контор.
Платформа
Формат
Особенности
|БК Винлайн
БК ПАРИ
БК Марафон
БК БЕТСИТИ
БК ФОНБЕТ
|Онлайн-трансляции на сайте букмекера
|Все игры
|Матч ТВ (основной канал)
|Телевизионный эфир
|Топовые игры
|Матч Футбол 1/2/3
|Телевизионный эфир
|Параллельные трансляции встреч группового этапа и плей-офф
|matchtv.ru
|Онлайн
|Все игры
|Приложение «Матч ТВ»
|Мобильное телевидение
|Все игры
СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧЕЙ ЧМ-2026
Согласно официальному календарю ФИФА:
Этап
Даты матчей
Трансляции
|Групповой этап
|11–27 июня 2026
|Сайты БК
Все матчи на Матч ТВ Матч Футбол 1/2/3 matchtv.ru
|1/32 и 1/16 финала
|28 июня – 4 июля
|Сайты БК
Все матчи на Матч ТВ Матч Футбол 1/2/3 matchtv.ru
|1/8, 1/4, полуфиналы, финал
|10–19 июля
|Сайты БК
Центральные встречи на канале МАТЧ ТВ, остальные доступны на тематических каналах
Чтобы смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года, достаточно определиться с выбором и произвести несколько действий:
Да, для просмотра на matchtv.ru или в приложении Матч ТВ регистрация не потребуется.
После завершения матчей на matchtv.ru в разделе «ЧМ-2026» публикуются видеоповторы голов и ключевых моментов. Полные повторы игр доступны в приложении «Матч ТВ» через 2 часа после финального свистка.
На цифровых платформах реализована функция многопоточного вещания для одновременного просмотра нескольких матчей.
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