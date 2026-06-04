Где смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года: полный гид

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Это первый в истории мундиаль с расширенным форматом: в финальной стадии примут участие 48 сборных, которые сыграют 104 матча на 16 стадионах.