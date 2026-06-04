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ГлавнаяЧМ-26Где смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года: полный гид

Где смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года: полный гид

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104 матча, 48 сборных и 3 страны. Смотрите чемпионат мира 2026 года — рассказываем, где смотреть матчи ЧМ-2026 легально и бесплатно в России.

Основные факты о турнире

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Это первый в истории мундиаль с расширенным форматом: в финальной стадии примут участие 48 сборных, которые сыграют 104 матча на 16 стадионах.

Кто покажет ЧМ-2026 в России

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Эксклюзивные права на трансляцию матчей чемпионата мира в РФ принадлежат телеканалу «Матч ТВ». Все 104 игры турнира будут доступны российским зрителям бесплатно в прямом эфире и на цифровых платформах холдинга.

СМОТРЕТЬ МАТЧИ ЧМ-2026 НА САЙТЕ БК WINLINE

Где смотреть матчи бесплатно

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Холдинг «Матч ТВ» обеспечивает полный охват турнира на нескольких платформах. Также прямые трансляции чемпионата мира по футболу 2026 года доступны на сайтах топовых букмекерских контор.

Платформа

Формат

Особенности

БК Винлайн
БК ПАРИ
БК Марафон
БК БЕТСИТИ
БК ФОНБЕТ		Онлайн-трансляции на сайте букмекераВсе игры
Матч ТВ (основной канал)Телевизионный эфирТоповые игры
Матч Футбол 1/2/3Телевизионный эфирПараллельные трансляции встреч группового этапа и плей-офф
matchtv.ruОнлайнВсе игры
Приложение «Матч ТВ»Мобильное телевидениеВсе игры
СМОТРЕТЬ ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧЕЙ ЧМ-2026

Технические детали

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  • Качество трансляций. На цифровых платформах (matchtv.ru и приложение) наблюдать за перипетиями чемпионата мира по футболу можно в HD (от 720p) при скорости интернета от 5 Мбит/с. На телевидении качество трансляций зависит от тарифа и оборудования провайдера.
  • Статистика в реальном времени. Во время матча на сайте и в приложении matchtv.ru отображаются данные о владении мячом, ударах в створ и мимо ворот, угловых, ожидаемых голах (xG) и др. Для просмотра достаточно кликнуть иконку со статистикой.
  • Регистрация. Для просмотра стримов авторизация не потребуется. Регистрироваться нужно, если хотите получить доступ к чату, уведомлениям и персональным настройкам.

Расписание трансляций по этапам турнира

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Согласно официальному календарю ФИФА:

Этап

Даты матчей

Трансляции

Групповой этап11–27 июня 2026Сайты БК
Все матчи на Матч ТВ Матч Футбол 1/2/3  matchtv.ru
1/32 и 1/16 финала28 июня – 4 июляСайты БК
Все матчи на Матч ТВ Матч Футбол 1/2/3  matchtv.ru
1/8, 1/4, полуфиналы, финал10–19 июляСайты БК
Центральные встречи на канале МАТЧ ТВ, остальные доступны на тематических каналах
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Как настроить просмотр

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Чтобы смотреть чемпионат мира по футболу 2026 года, достаточно определиться с выбором и произвести несколько действий:

  1. ТВ-просмотр. Убедитесь, что канал «Матч ТВ» и каналы «Матч Футбол» подключены в пакете вашего провайдера (МТС, Ростелеком, Билайн и др.).
  2. Умный ТВ/приставка. Установите приложение «Матч ТВ» из официального магазина (RuStore, Google Play, App Store или магазин вашей ТВ-платформы).
  3. Онлайн-просмотр. Перейдите на matchtv.ru. Для просмотра трансляций не потребуется регистрация.

FAQ

Можно смотреть матчи ЧМ-2026 на SMART TV без регистрации?

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Да, для просмотра на matchtv.ru или в приложении Матч ТВ регистрация не потребуется.

Где смотреть повторы и хайлайты?

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После завершения матчей на matchtv.ru в разделе «ЧМ-2026» публикуются видеоповторы голов и ключевых моментов. Полные повторы игр доступны в приложении «Матч ТВ» через 2 часа после финального свистка.

Можно смотреть несколько игр одновременно?

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На цифровых платформах реализована функция многопоточного вещания для одновременного просмотра нескольких матчей.

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