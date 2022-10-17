Фрибет PARI до 25000 рублей за регистрацию с промокодом

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатор Акции – ООО «БК «ПАРИ» (далее – «Организатор»).

1.2. Адрес места нахождения Организатора: 109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 43, корпус 3, этаж 1, помещение II, комната 80

1.3. Интернет-сайт Организатора Акции: https://www.pari.ru/.

1.4. Адрес страницы Акции на интернет-сайте Организатора – https://www.pari.ru/pages/RBBONUS .

1.5. Акция направлена на популяризацию спорта в Российской Федерации.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Сроки проведения Акции - с 12:00 (GMT+3) 23 декабря 2022 года по 23:59 (GMT+3) 31 декабря 2025 года включительно.

2.2. Изменение сроков проведения Акции возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на интернет-сайте Организатора https://www.pari.ru/pages/RBBONUS.

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях:

2.3.1. и определенные календарными датами, истекают в 23:59 минут по московскому времени последнего дня каждого из сроков.

2.3.2. и определенные количеством календарных дней, рассчитываются как: 1 (один) календарный день равен 24 (двадцати четырем) астрономическим часам.

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ

3.1. Участником Акции может являться физическое лицо, достигшее возраста 18 (восемнадцати) лет и являющееся гражданином РФ, не лишенное в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченное в дееспособности, не отбывающее наказание в исправительных учреждениях.

3.2. Для участия в Акции всем потенциальным участникам необходимо зайти на интернет-сайт Организатора – https://www.pari.ru/, либо в официальное приложение (для мобильных устройств ) Организатора для операционных систем iOS и Android, пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора, либо в официальном приложении (для мобильных устройств ) Организатора для операционных систем iOS и Android в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/.

3.3. Участники, которые не предоставили документы, необходимые для прохождения процедуры регистрации и идентификации, к участию в Акции не допускаются.

3.4. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Акции.

3.5. Предоставляя информацию о себе в соответствии с формой регистрации, участник подтверждает достоверность и актуальность предоставляемой информации, а также выражает свое согласие на обработку Организатором его персональных данных и соглашается со всеми Условиями проведения Акции.

3.6. Предложение доступно только для клиентов, которые получили индивидуальное сообщение от Организатора Акции посредствам электронной почты, смс или пуш-уведомления.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

4.1 В период проведения Акции потенциальному участнику необходимо пройти процедуру регистрации и идентификации на официальном сайте Организатора либо в официальных приложениях Организатора для мобильных устройств для операционных систем iOS и Android, в соответствии с условиями и порядком, размещенными на интернет-сайте https://www.pari.ru/. Один Участник может зарегистрировать не более 1 (одной) учетной записи.

4.1.1. В период проведения Акции потенциальному участнику Акции для получения Бонуса в размере 100% на депозит, необходимо пополнить свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 100 (ста) рублей в течение 14 (четырнадцати) дней после ввода промокода RBBONUS на этапе регистрации.

4.2. Отыгрыш – процесс заключения пари на спортивные мероприятия на сайте организатора Акции с коэффициентом не менее 1.70 и общей суммой в размере, превышающую сумму бонуса в 15 (пятнадцать) раз, полученного участником Акции бонусного начисления.

4.3. Бонус – это Бонусные рубли – сумма, недоступная для размещения пари до окончания процесса отыгрыша, за исключением заключения пари, указанных в п.4.4 Правил.

4.4. При заключении пари на все денежные средства, находящиеся на игровом счёте, Участник Акции имеет возможность использования бонусных рублей в качестве дополнительных средств при заключении пари, при этом в случае если пари окажется выигрышным, то денежная и бонусная части средств размещения рассчитываются согласно п.3.3 Правил приема ставок, интерактивных ставок и выплаты выигрышей в букмекерской конторе ООО «БК «ПАРИ» и распределяются следующим образом: - сумма выигрыша от денежной части начисляется на основной игровой счёт Участника Акции, - сумма выигрыша от бонусной части начисляется на бонусный счёт Участника Акции.

4.5. В период проведения Акции потенциальный Участник Акции имеет возможность получить Бонус на свой игровой счёт в размере до 25 000 (двадцать пять тысяч) бонусных рублей.

4.6. Для получения Бонуса необходимо выполнить все условия настоящей Акции:

4.6.1. На момент регистрации на интернет-сайте Организатора https://www.pari.ru/account/registration ввести промокод RBBONUS

4.6.2 Пополнить свой игровой счет (внести депозит) на сумму от 100 (ста) рублей в течение 14 дней после введения промокода RBBONUS на этапе регистрации.

4.7 После выполнения условий, описанных в п. 4.6, участнику Акции на игровой счет будет начислен Бонус в размере 100% от депозита до 25 000 (двадцать пять тысяч) бонусных рублей в течение 72 часов с момента внесения депозита

4.8 Максимальная сумма, доступная для переноса с бонусного счета на игровой счёт- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

4.9. Бонусные рубли, которые могут быть начислены на игровой счет участника акции в БК ПАРИ на сайте https://www.pari.ru/ Организатора Акции (при наличии регистрации), и служащие условием участия в пари, не являются наличными денежными средствами и их эквивалентами, а также не относятся к безналичной форме расчетов.

4.10. Для вывода любых средств с игрового счета Участнику Акции после начисления Бонуса необходимо: Совершить отыгрыш Бонуса, заключить пари на любое событие на общую сумму, превышающую сумму Бонуса в 15 (пятнадцать) раз с коэффициентом не менее 1.70 Возможность вывода денежных средств с игрового счета Участника Акции будет временно ограничена до выполнения данного условия либо до самостоятельного отказа Участником Акции от участия в Акции. Если указанные условия не будут выполнены в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента начисления Бонуса, сумма в размере суммы Бонуса будет списана с игрового счета Участника Акции.

4.11. При отыгрыше бонусных средств не учитываются:

4.12.1. пари, рассчитанные по услуге «Продажа» (досрочная выплата);

4.12.2. пари, рассчитанные с коэффициентом менее 1.70;

4.12.3. пари типа «Система»;

4.12.4. пари, заключенные в разделе «Быстрые игры»;

4.12.5. пари, заключенные посредством размещения фрибета;

4.12.6. пари, заключенные посредством размещения беспроигрышного пари;

4.12.7. не рассчитанные пари.

4.13. Бонус считается отыгранным, если на балансе игрового счета остается сумма меньше минимальной суммы для заключения пари, предусмотренной Правилами азартных игр Организатора, или выполнены условия отыгрыша.

4.13. После окончания процесса отыгрыша сумма бонусных рублей, находящаяся на бонусном счёте Участника Акции будет автоматически переведена на основной счёт Участника Акции.

4.14. Организатор оставляет за собой право аннулировать Бонус и отказать Участнику Акции в его предоставлении без объяснения причин в случае, если в отношении Участника Акции возникнут подозрения в нарушении «принципа честной игры» или применении стратегий, которые, по мнению Организатора, направлены на получение несправедливого преимущества Участника Акции перед Организатором либо другими Участниками Акции. В спорных ситуациях решение уполномоченных представителей Организатора является окончательным. Участник Акции вправе оспорить такое решение в соответствии с Правилами азартных игр Организатора.

4.15. В настоящей Акции можно принять участие только один раз.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

5.1. Организатор обязан обеспечить Условия проведения Акции.

5.2. Организатор имеет право изменять и дополнять настоящие Условия Акции по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на интернет-странице https://www.pari.ru/pages/RBBONUS

5.3. Участник имеет право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

5.4. Участник обязан до участия в Акции внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий.

5.5. Участник обязан соблюдать Условия настоящей Акции.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Акция не является лотереей. Бонусы формируется и начисляются Организатором Акции, а не ее Участниками.

6.2. Организатор имеет право не допускать к участию в Акции/ аннулировать предложение при обнаружении признаков мошенничества или злоупотребления при участии в Акции.

6.3. Акция также может быть прекращена / отменена по инициативе Организатора без объяснения причин.

6.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, а также результаты проведения Акции считаются окончательными и распространяются на всех участников Акции.