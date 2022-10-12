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12 октября 8:27ГлавнаяБукмекеры

Лучшие приложения букмекерских контор для ставок на спорт на Айфон для IOS в 2024 году

«Яблочникам» приготовиться!
Александр Бокулёв

Топ БК

БКОценкаБонус
PARIPARI5star25000
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WinlineWinline5star3000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт
BetBoomBetBoom5star1000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт
МелбетМелбет5star15000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт
ФонбетФонбет5star15000
Бонус		ОбзорСайтПерейти на сайт

Технологичный продукт, доступный с гаджетов любого типа, остается ключевым залогом успеха на рынке беттинга. Букмекерская контора на Айфон (iOS) – популярный запрос как у опытных игроков, так и среди новичков. Разбираемся, кто из легальных БК предлагает в России лучшие приложения для «яблочников».

Список букмекерских контор с приложением на iOS 

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«Фонбет»

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Лучший российский букмекер 2022 года славится своим мобильным приложением. «Фонбет» предлагает там не только множество вариантов игры, но и фирменный набор спортивных трансляций. Сервис доступен на русском, английском, казахском, турецком и греческом языках.

Tennisi

Обзор букмекерской конторы Tennisi

У этой легальной БК броское мобильное приложение в фирменных цветах. Но пользователи отмечают многие детали интерфейса, скорее свойственные Android, чем iOS. Примечательной особенностью является отдельный раздел для актуальных новостей мира спорта.

«СпортБет»

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

Удобное приложение, имеющее только русскую версию. Видеотрансляций в нем нет, как и бонусов за установку.

PARI

Обзор букмекерской конторы PARI

Легальная букмекерская контора предлагает качественный сервис, выполненный в смелом стиле. PARI – действующий победитель премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». В мобильном сервисе есть подробная статистика, возможность выбора любимых видов спорта.

«Олимп»

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

Финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров» в категории «Лучшее приложение». Продукт доступен на 11 языках и оснащен понятной системой подсказок для упрощения игрового процесса.

«Мелбет»

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Отсутствие спортивных трансляций компенсируется насыщенным матч-центром со статистикой. У мобильного приложения современный визуал, есть функция «Быстрая ставка» и удобная система фильтров. Работает на русском и английском языках.

«Марафон»

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Предлагает как доступ к видеотрансляциям, так и графическую анимацию спортивных событий. Есть опция ставки в один клик, ускоряющая игровой процесс. Приложение букмекерской конторы на iOS работает только на русском языке.

«Лига Ставок»

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Двукратный лауреат премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». В нем работает система поиска и фильтров, есть широкий выбор видеотрансляций и функция быстрого пари. 

«Леон» 

Обзор букмекерской конторы «Леон»

Одно из популярнейших приложений букмекерских контор на iOS. Сервис работает на русском и английском языках, за его скачивание «Леон» предлагает бездепозитный бонус. Мобильное приложение этой легальной БК в 2022 году номинировали на соответствующую премию от «Рейтинга Букмекеров».

Winline

Обзор букмекерской конторы Winline

Предлагает мобильным клиентам широкий функционал, включая видеотрансляции. Можно выбрать любимый клуб, на матчи которого откроются повышенные коэффициенты. При скачивании и регистрации в мобильном приложении пользователи получат бездепозитный фрибет.

«Бетсити»

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

Видеотрансляции, матч-центр, широкая линия, лайв-чат – сервис отвечает всем ключевым запросам пользователей. Мобильное приложение «Бетсити» – финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров». За регистрацию в нем сейчас можно получить приветственный бонус по одному из промокодов.

BetBoom

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Этот легальный букмекер предлагает расширенную статистику, возможность ставок в один клик и качественный информационный центр. Мобильное приложение работает не только на русском, но еще аж на 15 языках.

«Балтбет»

Букмекерская контора на Айфоне повторяет функционал десктопной и мобильной версий сайта. Приложение наполнено статистикой, видеотрансляциями, возможностью быстрых ставок с фиксированной суммой пари.

ТОП-5 лучших приложений БК на Айфон

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Сделать свой выбор в пользу приложения на айфон той или иной БК вам поможет подборка ниже. 

«Фонбет»

Мобильное приложение компании выиграло международную премию «Рейтинга Букмекеров» в 2021 году. При следующем распределении наград «Фонбет» вовсе признали лучшей российской БК. Приложение конторы пользуется высоким спросом и предлагает широкий выбор видеотрансляций топовых спортивных соревнований.

PARI

Лауреат последней премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». После реорганизации компания не забросила продукт для мобильных устройств, а прокачала его, расширив аудиторию. По мнению многих клиентов, именно у PARI самое стильное приложение среди российских букмекеров.

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Winline

Тут и видеотрансляции, и подробная статистика, и приятный интерфейс, и даже бездепозитные фрибеты за регистрацию в мобильном приложении. А если пользователь с помощью специальной опции выберет любимым клубом партнера Winline, то не только получит повышенные коэффициенты на его матчи, но и внесет лепту в отчисления на развитие команды.

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«Лига Ставок»

В 2019 и 2020 годах именно эта легальная БК выигрывала премию «Рейтинга Букмекеров» за лучшее приложение. Клиенты «Лиги Ставок» на мобильных устройствах могут взаимодействовать с широкой линией, смотреть видеотрансляции, изучать подробную статистику. Контора, в свою очередь, старается регулярно обновлять и оптимизировать приложение, улучшая игровой процесс.

«Бетсити»

Набирающий все большую популярность легальный букмекер серьезно занимается мобильным сервисом. Приложение компании соответствует главным интересам и запросам пользователей, включая ассортимент видеотрансляций. Неслучайно «Бетсити» – финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров» в соответствующей номинации.

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Как скачать приложение букмекерской конторы на iOS

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Алгоритм одинаков для всех легальных букмекеров и предполагает два базовых сценария. Важно помнить, что в настройках мобильного устройства желательно указать российский регион, а перед установкой продукта нужно ознакомиться с техническими требованиями к операционной системе.

Хотите скачать через магазин приложений? Рассмотрим порядок на примере «Мелбета»:

  1. В поиске App Store введите название букмекера (Мелбет).
  2. Нажмите на кнопку «Загрузить».
  3. Дождитесь окончания скачивания и открывайте доступное приложение.

Желаете воспользоваться интернет-браузером? Рассмотрим пример «Леона».

  1. Заходите на официальный сайт букмекера либо через поиск, либо через адресную строку (leon.ru).
  2. Найдите раздел "Приложения» либо соответствующие иконки - у «Леона» они внизу главной страницы, но у конкурентов зачастую находятся наверху.
  3. Выберите версию для iOS, чтобы скачать на Айфон или Айпад.

Преимущества и недостатки ставок в мобильном приложении на iOS

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Преимущества и недостатки ставок в мобильном приложении на iOS
ПлюсыМинусы
Работа из любой точки земного шараНеобходимость места в оперативной памяти устройства
Быстрая скорость относительно мобильной версии сайта Важность регулярных обновлений для гарантии бесперебойной работы
Возможные бонусные программы строго для пользователей приложения 
Экономия интернет-трафика 

Заключение

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Приложения букмекерских контор на iOS являются одним из самых популярных продуктов в сфере беттинга. Легальные российские БК стараются привлечь аудиторию собственными «фишками» сервисов для мобильных устройств. Ключевыми критериями для выбора пользователя здесь могут быть технологичность и современность приложения, наличие видеотрансляций и специальных бонусных предложений.

Скачать букмекерскую контору на Айфон можно как через App Store, так и через официальный сайт компании. Важно помнить, что ваш гаджет должен соответствовать требованиям для работы мобильного приложения, которые обычно указаны в его описании.

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Ответы на частые вопросы

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Какие могут быть проблемы при скачивании приложения букмекерской конторы на Айфон?

Ошибки установки возможны из-за нехватки памяти в устройстве, сбоях в интернет-соединении. Также операционная система должна подходить под требования для работы приложения.

Дают ли букмекеры бонус за скачивание приложения?

Такие предложения регулярно появляются у кого-либо из легальных БК. Об актуальных бонусах вы всегда можете узнать на нашем сайте.

Можно ли скачать приложения букмекерских контор в App Store?

Да. Достаточно вбить в поиск название букмекера. Также можно скачать мобильное приложение через официальный сайт БК.

Как скачать приложение БК на Айпад?

Схема та же, что и для Айфонов. Вы можете ознакомиться с ней в этом материале.

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