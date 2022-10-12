Лучшие приложения букмекерских контор для ставок на спорт на Айфон для IOS в 2024 году

«Фонбет»

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Лучший российский букмекер 2022 года славится своим мобильным приложением. «Фонбет» предлагает там не только множество вариантов игры, но и фирменный набор спортивных трансляций. Сервис доступен на русском, английском, казахском, турецком и греческом языках.

Tennisi

Обзор букмекерской конторы Tennisi

У этой легальной БК броское мобильное приложение в фирменных цветах. Но пользователи отмечают многие детали интерфейса, скорее свойственные Android, чем iOS. Примечательной особенностью является отдельный раздел для актуальных новостей мира спорта.

«СпортБет»

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

Удобное приложение, имеющее только русскую версию. Видеотрансляций в нем нет, как и бонусов за установку.

PARI

Обзор букмекерской конторы PARI

Легальная букмекерская контора предлагает качественный сервис, выполненный в смелом стиле. PARI – действующий победитель премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». В мобильном сервисе есть подробная статистика, возможность выбора любимых видов спорта.

«Олимп»

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

Финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров» в категории «Лучшее приложение». Продукт доступен на 11 языках и оснащен понятной системой подсказок для упрощения игрового процесса.

«Мелбет»

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Отсутствие спортивных трансляций компенсируется насыщенным матч-центром со статистикой. У мобильного приложения современный визуал, есть функция «Быстрая ставка» и удобная система фильтров. Работает на русском и английском языках.

«Марафон»

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Предлагает как доступ к видеотрансляциям, так и графическую анимацию спортивных событий. Есть опция ставки в один клик, ускоряющая игровой процесс. Приложение букмекерской конторы на iOS работает только на русском языке.

«Лига Ставок»

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Двукратный лауреат премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». В нем работает система поиска и фильтров, есть широкий выбор видеотрансляций и функция быстрого пари.

«Леон»

Обзор букмекерской конторы «Леон»

Одно из популярнейших приложений букмекерских контор на iOS. Сервис работает на русском и английском языках, за его скачивание «Леон» предлагает бездепозитный бонус. Мобильное приложение этой легальной БК в 2022 году номинировали на соответствующую премию от «Рейтинга Букмекеров».

Winline

Обзор букмекерской конторы Winline

Предлагает мобильным клиентам широкий функционал, включая видеотрансляции. Можно выбрать любимый клуб, на матчи которого откроются повышенные коэффициенты. При скачивании и регистрации в мобильном приложении пользователи получат бездепозитный фрибет.

«Бетсити»

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

Видеотрансляции, матч-центр, широкая линия, лайв-чат – сервис отвечает всем ключевым запросам пользователей. Мобильное приложение «Бетсити» – финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров». За регистрацию в нем сейчас можно получить приветственный бонус по одному из промокодов.

BetBoom

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Этот легальный букмекер предлагает расширенную статистику, возможность ставок в один клик и качественный информационный центр. Мобильное приложение работает не только на русском, но еще аж на 15 языках.

«Балтбет»

Букмекерская контора на Айфоне повторяет функционал десктопной и мобильной версий сайта. Приложение наполнено статистикой, видеотрансляциями, возможностью быстрых ставок с фиксированной суммой пари.