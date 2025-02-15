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Разбираем политику лучших букмекеров, тенденции рынка беттинга и новые контракты. Рассказываем о событиях мира спорта, на которые стоит обратить внимание, если хотите сделать ставку.
«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили милую акцию в честь Дня всех влюбленных
«Ростов-Дон» и БЕТСИТИ устроили милую акцию в честь Дня всех влюбленных

Видео прилагается

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Клиенты PARI полагают, что «Тоттенхэм» обыграет «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Клиенты PARI полагают, что «Тоттенхэм» обыграет «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

В Лондоне ожидается верховой футбол

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Клиенты PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»
Клиенты PARI ставят на «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»

Самый интригующий матч дня в АПЛ

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ДоброFON: в Финале Гран-при России по фигурному катанию победит добро!
ДоброFON: в Финале Гран-при России по фигурному катанию победит добро!

Новая благотворительная инициатива

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День святого Валентина и любовь к BetBoom: признайся в любви и получи 5000 фрибетов!
День святого Валентина и любовь к BetBoom: признайся в любви и получи 5000 фрибетов!

Для участия в конкурсе необходимо написать свое признание в любви к BetBoom

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«Пари и побеждай» направит средства на очистку черноморских пляжей от мазута по итогам PARI Padel League SPB 2025
«Пари и побеждай» направит средства на очистку черноморских пляжей от мазута по итогам PARI Padel League SPB 2025

Призовой фонд турнира 1 250 000 рублей

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Клиенты PARI разошлись в оценках матча КХЛ «Северсталь» — «Локомотив»
Клиенты PARI разошлись в оценках матча КХЛ «Северсталь» — «Локомотив»

Аналитики полагают, что игра будет результативной

Новости

Клиенты PARI: «Салават Юлаев» одержит первую победу над «Ак Барсом» в сезоне
Клиенты PARI: «Салават Юлаев» одержит первую победу над «Ак Барсом» в сезоне

Аналитики считают, что счет откроют игроки «Салавата Юлаева».

Новости

Клиенты PARI: Александрова победит Анисимову и выйдет в финал Qatar Open 2025
Клиенты PARI: Александрова победит Анисимову и выйдет в финал Qatar Open 2025

Один из клиентов поставил 100 000 рублей

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Обновление программы лояльности: кешбэк для статуса Premier
Обновление программы лояльности: кешбэк для статуса Premier

Кешбэк теперь доступен не только премиум клиентам

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В Санкт-Петербурге подвели итоги турнира PARI Padel League SPB 2025
В Санкт-Петербурге подвели итоги турнира PARI Padel League SPB 2025

В ходе турнира были реализованы инициативы фонда «Пари и побеждай»

Новости

Клиенты PARI: «Динамо» во второй раз в сезоне КХЛ переиграет «Спартак»
Клиенты PARI: «Динамо» во второй раз в сезоне КХЛ переиграет «Спартак»

Аналитики считают, что счет откроют «бело-голубые»

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Новое

Фонбет КХЛ: самое «сладкое» дерби страны пройдет в Уфе
Фонбет КХЛ: самое «сладкое» дерби страны пройдет в Уфе

На кону медовый бочонок!

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Клиенты PARI уверены в победе «Интера» над «Ювентусом» в матче Серии А
Клиенты PARI уверены в победе «Интера» над «Ювентусом» в матче Серии А

В Милане топы выдали шоу. Могут повторить на бис?

Новости

Клиент PARI выиграл 4 500 000 рублей благодаря победам «Реала Сосьедад» и «Ференцвароша» в Лиге Европы
Клиент PARI выиграл 4 500 000 рублей благодаря победам «Реала Сосьедад» и «Ференцвароша» в Лиге Европы

Экспресс с коэффициентом 10 доехал

Новости

Клиенты PARI считают, что «Спартак» возьмет реванш у «Торпедо» за три поражения подряд в КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Спартак» возьмет реванш у «Торпедо» за три поражения подряд в КХЛ

Пятая встреча за сезон

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Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Анчелотти справится, я в этом уверен. «Реал» просто сильнее на данный момент».
Амбассадор BetBoom Павел Погребняк: «Анчелотти справится, я в этом уверен. «Реал» просто сильнее на данный момент».

«Сити» вряд ли уйдет без пропущенных мячей

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ДоброFON направит 9 300 000 рублей на благотворительность по итогам Фонбет Матча Звезд КХЛ
ДоброFON направит 9 300 000 рублей на благотворительность по итогам Фонбет Матча Звезд КХЛ

Болельщикам зрелище, больным детям - помощь

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Клиенты PARI полагают, что «Интер» победит «Фиорентину» и продолжит погоню за лидером
Клиенты PARI полагают, что «Интер» победит «Фиорентину» и продолжит погоню за лидером

Забойный финиш 24-го тура

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Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025: дата и время, где смотреть, прямые трансляции

Три соревновательных дня

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Полное расписание чемпионата мира по биатлону 2025 года
Полное расписание чемпионата мира по биатлону 2025 года

Будет разыграно 12 комплектов медалей

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Смешанные единоборства, турнир UFC 312: где смотреть, прямая трансляция
Смешанные единоборства, турнир UFC 312: где смотреть, прямая трансляция

Два титульных боя

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Фонбет Матч Звезд КХЛ — 2025: что важно знать
Фонбет Матч Звезд КХЛ — 2025: что важно знать

Впервые в Новосибирске

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Клиенты PARI: «Боруссия Д» отомстит «Штутгарту» за разгром в первом круге Бундеслиги
Клиенты PARI: «Боруссия Д» отомстит «Штутгарту» за разгром в первом круге Бундеслиги

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным

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