Ставки на спорт на Андроид - топ мобильных приложений букмекерских контор в 2024 году

Для вашего удобства собрали в одной подборке легальные БК, имеющие лицензии на деятельность в России и мобильные приложения для Андроид.

«Балтбет»

Скромная легальная БК с простым и понятным продуктом для мобильных клиентов. В приложении букмекерской конторы на Андроид есть анимационные и видеотрансляции, а также детальная статистика.

BetBoom

Обзор букмекерской конторы BetBoom

Приложение этой легальной букмекерской конторы предоставляет клиенту максимальные возможности сервиса. BetBoom, до ребрендинга называвшийся «БингоБум», активно работает с бонусной программой, в том числе для мобильных клиентов.

«Бетсити»

Обзор букмекерской конторы «Бетсити»

Предлагает не только одну из широчайших линий спортивных событий, но и современное мобильное приложение, пользующееся высоким спросом. Оно попало в четверку финалистов соответствующей номинации на последней премии «Рейтинга Букмекеров».

Winline

Обзор букмекерской конторы Winline

Один из лидеров по прибыли на российском рынке БК. Компания привлекла многих пользователей в том числе качественным мобильным сервисом, в числе новейших «фишек» – опция «Любимый клуб». При её активации станут доступны повышенные коэффициенты на матчи выбранной команды, а раздел в приложении будет стилизован соответствующим образом.

«Зенит»

Обзор букмекерской конторы «Зенит»

Приложение этого легального букмекера доступно только на Андроид – на iOS его нет. Видеотрансляции не предусмотрены, зато есть интересные бонусные предложения.

«Леон»

Обзор букмекерской конторы «Леон»

Популярная букмекерская контора развивает полюбившийся многим игрокам и экспертам продукт. Мобильное приложение «Леона» не раз попадало в шорт-лист различных конкурсов, в том числе на последней премии «Рейтинга Букмекеров». При установке сервиса БК предлагает бездепозитный фрибет – подробности можно узнать на нашем сайте.

«Лига Ставок»

Обзор букмекерской конторы «Лига Ставок»

Одна из крупнейших компаний на российском рынке. Двукратный победитель премии «Рейтинга Букмекеров» в номинации «Лучшее приложение». Предлагает широкий выбор видеотрансляций международных соревнований.

«Марафон»

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

Создали качественное приложение, идеально заменяющее мобильную версию сайта. Букмекер оснастил свой продукт статистикой, видеотрансляциями, удобной для беттора опцией ставки в один клик.

«Мелбет»

Обзор букмекерской конторы «Мелбет»

Легальная БК, стабильно набирающая аудиторию, в том числе за счет приложения, которое можно скачать на Андроид. Там качественно проработаны матч-центр, спортивные трансляции и живой чат, многие пользователи отмечают стильный современный интерфейс.

«Олимп»

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

Букмекерская контора, основанная в Казахстане и набравшая популярность за его пределами. Победитель прошлогодней и финалист последней премии «Рейтинга Букмекеров» в категории «Лучшее приложение» – это говорит о практичности мобильного продукта.

PARI

Обзор букмекерской конторы PARI

Даже после реорганизации компания не утратила присущее ей высокое качество. Победитель премии «Рейтинга Букмекеров» – 2022 в номинации «Лучшее приложение».

«СпортБет»

Обзор букмекерской конторы «СпортБет»

Предлагает пользователям портативных устройств не только мобильную версию сайта, но и приложение букмекерской конторы на Андроид. Отсутствие видеотрансляций и статистики БК компенсирует оптимизацией игрового процесса, в том числе с помощью функции «Ставка в один клик».

Tennisi

Обзор букмекерской конторы Tennisi

Как и другие конкуренты, старается рекламой и бонусными акциями продвигать свой мобильный продукт. Пользователи, решившие скачать на Андроид приложение компании, получают не только множество предложений для ставок, но и раздел с актуальными спортивными новостями.

«Фонбет»

Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Один из флагманов российского рынка легальных букмекеров. Предлагает современное мобильное приложение с детализированным матч-центром и хорошим выбором видеотрансляций, пользующееся высоким спросом у клиентов.