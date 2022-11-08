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8 ноября 15:43ГлавнаяБаза знаний

Регистрация в БК «Лига Ставок» – пошаговая инструкция

Отвечаем на главные вопросы
Александр Бокулёв
Регистрация Лига Ставок
Регистрация Лига Ставок

Для анонимного посетителя официального сайта легальной букмекерской конторы «Лига Ставок» открыт лишь поверхностный доступ к функционалу платформы. Чтобы получить возможность заключения пари, необходимо завести персональный аккаунт. Однако регистрация в «Лиге Ставок» открыта не для всех пользователей. Разберемся в деталях.

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Правила регистрации нового счета в «Лиге Ставок»

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Клиентом букмекерской конторы может стать только совершеннолетнее лицо. Для процедуры регистрации требуются ФИО, электронный адрес, контактный телефон, город и страна проживания. Паспортные данные, СНИЛС или ИНН понадобятся при верификации. Каждый пользователь имеет право создать только один аккаунт на сайте ligastavok. 

Регистрация на официальном сайте букмекерской конторы 

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Этот процесс у «Лиги Ставок» проходит в несколько этапов и не требует финансовых вложений. Бесплатная регистрация включает следующие шаги:

  1. Зайдите на официальный сайт букмекера.
  2. Нажмите кнопку «Регистрация» желтого цвета в правом верхнем углу экрана.
  3. В специальном поле укажите номер телефона, введите код, отправленный по SMS.
  4. Придумайте пароль, соответствующий указанным требованиям.
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Далее легальный букмекер предлагает пройти процедуру идентификации, которая обусловлена нормами российского законодательства. Для нее обязателен паспорт. Верифицировать аккаунт можно как онлайн на портале БК, так и в ППС букмекера – пункте приема ставок. Также вы можете использовать промокод Лига Ставок при регистрации в случае его наличия.

Как зарегистрироваться с мобильного телефона в «Лиге Ставок»

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Онлайн-регистрация и процедура верификации возможны не только через компьютер или ноутбук, но и с помощью других гаджетов. Пользователям доступны версия сайта для мобильных устройств, а также приложение, которое можно скачать через официальный сайт или подходящий маркет-сервис.

Регистрация в мобильной версии сайта

Для создания аккаунта нужно выполнить следующие действия:

  1. Зайдите на официальный сайт легального букмекера «Лига Ставок».
  2. Нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице сайта.
  3. Введите учетные данные и подтвердите номер телефона.
  4. Заполните дополнительные поля, ознакомьтесь с правилами букмекерской конторы и подтвердите совершеннолетие.

Таким образом, алгоритм идентичен тому, что предлагается в десктопной версии сайта. Далее также потребуется пройти процедуру верификации.

Через мобильное приложение

Регистрация на официальном сайте, в том числе через мобильную версию, – не единственный вариант. Можно воспользоваться приложением, которое займет порядка 100 МБ оперативной памяти устройства. О необходимости его обновления удобно узнать через соответствующее уведомление или в маркет-сервисе. Мобильное приложение работает как на Android, так и на iOS.

Android

Порядок действий вам уже знаком:

  1. Скачайте приложение, доступное в Galaxy Store и HUAWEI AppGallery.
  2. Зайдите в него, нажмите кнопку «Регистрация».
  3. Укажите необходимые данные, подтвердите совершеннолетие и согласие с правилами ресурса.

Обратите внимание, что в Play Market приложение не скачать в связи с политикой Google относительно азартных игр. О том, как скачать «Лигу Ставок» на Андроид бесплатно, мы подробно рассказали в специальной статье.

iOS

Алгоритм аналогичен:

  1. Скачайте мобильное приложение легального букмекера «Лига Ставок», доступное на AppStore.
  2. Откройте его, нажмите кнопку «Регистрация».
  3. Введите требуемые данные, подтвердите номер телефона, совершеннолетие и согласие с регламентом работы конторы ligastavok.

Лучшие букмекерские приложения на iOS мы собрали в отдельный ТОП – на случай, если вы захотите попробовать свои силы не только в «Лиге Ставок».

Регистрация через Госуслуги

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Любой легальный букмекер в России работает через систему ЕЦУПИС – Единый центр учета переводов интерактивных ставок. Наличие аккаунта в нем заметно ускоряет процедуру верификации при регистрации в «Лиге Ставок». Она возможна и с помощью профиля на «Госуслугах».

  1. Выберите данный способ в личном кабинете букмекерской конторы.
  2. Авторизуйтесь на официальном сайте Единого ЦУПИС.
  3. Нажмите на виджет БК Ligastavok в списке легальных букмекеров.
  4. Пройдите процедуру идентификации через «Госуслуги». Требуется предоставить права доступа для НКО «Мобильная карта», которая управляет ЕЦУПИС.
  5. Авторизуйтесь на официальном сайте «Госуслуг».

Далее ваши данные попадут в Единый ЦУПИС, где их сравнят с информацией, которая указывалась при бесплатной регистрации в «Лиге Ставок». Если все прошло без ошибок, то процедура идентификации завершится успешно.

Вход в личный кабинет после регистрации

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Только зарегистрированный и верифицированный пользователь может заключать пари на сайте букмекера и в мобильном приложении. Вход в аккаунт производится с использованием номера телефона или e-mail и пароля. Подробнее о функционале личного кабинета и правилах приема ставок можно прочитать в отдельном материале.

Какие бонусы можно получить после регистрации в «Лиге Ставок»

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За регистрацию без депозита в системе легального букмекера можно сразу получить бонус. Полный список акций представлен на официальном сайте «Лиги Ставок», но для новичков особенно актуальна программа «Колесо фортуны». После процедуры идентификации пользователь может испытать судьбу и выиграть приз – от бесплатных ставок до VIP-статуса. 

В Лига Ставок фрибет действуют две недели при заключении пари типа «одинар». Чистая прибыль в случае выигрыша зачисляется на счет. Согласитесь, выбрав приветственный бонус в «Лиге Ставок», можно шагнуть в мир беттинга с некоторым преимуществом.

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Отдельный бонус при регистрации доступен в ППС при получении клубной карты. БК Ligastavok предлагает вернуть новичкам фрибетами сумму первого пари (до 3000 рублей), даже если оно не сыграло.

На нашем портале можно ознакомиться с детальным топом легальных контор по предлагаемым бонусам.

Заключение

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Бесплатная регистрация в системе букмекерской конторы «Лига Ставок» доступна для совершеннолетних и подразумевает обязательную процедуру верификации с помощью паспортных данных. После ее прохождения пользователь получает доступ к полному функционалу личного кабинета и может заключать интерактивные ставки. Бонусная система для новичков также дает шанс на бесплатное пари. Возможны как регистрация на официальном сайте, так и создание аккаунта в мобильном приложении.

Часто задаваемые вопросы

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Дает ли букмекер промокод при регистрации? 

В обязательном порядке не дает. Однако «Лига Ставок» может формировать специальные предложения и заключать соглашения с партнерами, создавая соответствующие промокоды, которыми можно будет воспользоваться.

Есть ли у букмекера возможность упрощенной регистрации?

Бесплатная регистрация проходит по четкому алгоритму, а вот для процедуры верификации действительно есть упрощенный механизм. Ее можно пройти на официальном сайте, в мобильном приложении или с помощью «Госуслуг».

Какие документы потребуются для регистрации?

Паспорт, номер СНИЛС или ИНН.

Могу ли я зарегистрироваться через социальные сети?

Нет, такая опция у легальной букмекерской конторы «Лига Ставок» не предусматривается.

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Нужно ли проходить верификацию личности в «Лиге Ставок»?

Да. Процедура идентификации описана выше в этом материале.

Обязательно ли регистрироваться в ЦУПИС для игры в «Лиге Ставок»?

Да. Синхронизация с Центром учета переводов интерактивных ставок – обязательное условие игры с легальными букмекерскими конторами.

Ранее по теме:Страховка ставки в букмекерских конторах

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