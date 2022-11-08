Регистрация в БК «Лига Ставок» – пошаговая инструкция

Онлайн-регистрация и процедура верификации возможны не только через компьютер или ноутбук, но и с помощью других гаджетов. Пользователям доступны версия сайта для мобильных устройств, а также приложение, которое можно скачать через официальный сайт или подходящий маркет-сервис.

Регистрация в мобильной версии сайта

Для создания аккаунта нужно выполнить следующие действия:

Зайдите на официальный сайт легального букмекера «Лига Ставок» . Нажмите кнопку «Регистрация» на главной странице сайта. Введите учетные данные и подтвердите номер телефона. Заполните дополнительные поля, ознакомьтесь с правилами букмекерской конторы и подтвердите совершеннолетие.

Таким образом, алгоритм идентичен тому, что предлагается в десктопной версии сайта. Далее также потребуется пройти процедуру верификации.

Через мобильное приложение

Регистрация на официальном сайте, в том числе через мобильную версию, – не единственный вариант. Можно воспользоваться приложением, которое займет порядка 100 МБ оперативной памяти устройства. О необходимости его обновления удобно узнать через соответствующее уведомление или в маркет-сервисе. Мобильное приложение работает как на Android, так и на iOS.

Android

Порядок действий вам уже знаком:

Скачайте приложение, доступное в Galaxy Store и HUAWEI AppGallery. Зайдите в него, нажмите кнопку «Регистрация». Укажите необходимые данные, подтвердите совершеннолетие и согласие с правилами ресурса.

Обратите внимание, что в Play Market приложение не скачать в связи с политикой Google относительно азартных игр. О том, как скачать «Лигу Ставок» на Андроид бесплатно, мы подробно рассказали в специальной статье.

iOS

Алгоритм аналогичен:

Скачайте мобильное приложение легального букмекера «Лига Ставок», доступное на AppStore. Откройте его, нажмите кнопку «Регистрация». Введите требуемые данные, подтвердите номер телефона, совершеннолетие и согласие с регламентом работы конторы ligastavok.

Лучшие букмекерские приложения на iOS мы собрали в отдельный ТОП – на случай, если вы захотите попробовать свои силы не только в «Лиге Ставок».