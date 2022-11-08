Регистрация в БК «Лига Ставок» – пошаговая инструкция

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Для анонимного посетителя официального сайта легальной букмекерской конторы «Лига Ставок» открыт лишь поверхностный доступ к функционалу платформы. Чтобы получить возможность заключения пари, необходимо завести персональный аккаунт. Однако регистрация в «Лиге Ставок» открыта не для всех пользователей. Разберемся в деталях.
ПЕРЕЙТИ НА САЙТ "ЛИГИ СТАВОК"
Клиентом букмекерской конторы может стать только совершеннолетнее лицо. Для процедуры регистрации требуются ФИО, электронный адрес, контактный телефон, город и страна проживания. Паспортные данные, СНИЛС или ИНН понадобятся при верификации. Каждый пользователь имеет право создать только один аккаунт на сайте ligastavok.
Этот процесс у «Лиги Ставок» проходит в несколько этапов и не требует финансовых вложений. Бесплатная регистрация включает следующие шаги:
Далее легальный букмекер предлагает пройти процедуру идентификации, которая обусловлена нормами российского законодательства. Для нее обязателен паспорт. Верифицировать аккаунт можно как онлайн на портале БК, так и в ППС букмекера – пункте приема ставок. Также вы можете использовать промокод Лига Ставок при регистрации в случае его наличия.
Онлайн-регистрация и процедура верификации возможны не только через компьютер или ноутбук, но и с помощью других гаджетов. Пользователям доступны версия сайта для мобильных устройств, а также приложение, которое можно скачать через официальный сайт или подходящий маркет-сервис.
Для создания аккаунта нужно выполнить следующие действия:
Таким образом, алгоритм идентичен тому, что предлагается в десктопной версии сайта. Далее также потребуется пройти процедуру верификации.
Регистрация на официальном сайте, в том числе через мобильную версию, – не единственный вариант. Можно воспользоваться приложением, которое займет порядка 100 МБ оперативной памяти устройства. О необходимости его обновления удобно узнать через соответствующее уведомление или в маркет-сервисе. Мобильное приложение работает как на Android, так и на iOS.
Android
Порядок действий вам уже знаком:
Обратите внимание, что в Play Market приложение не скачать в связи с политикой Google относительно азартных игр. О том, как скачать «Лигу Ставок» на Андроид бесплатно, мы подробно рассказали в специальной статье.
iOS
Алгоритм аналогичен:
Лучшие букмекерские приложения на iOS мы собрали в отдельный ТОП – на случай, если вы захотите попробовать свои силы не только в «Лиге Ставок».
Любой легальный букмекер в России работает через систему ЕЦУПИС – Единый центр учета переводов интерактивных ставок. Наличие аккаунта в нем заметно ускоряет процедуру верификации при регистрации в «Лиге Ставок». Она возможна и с помощью профиля на «Госуслугах».
Далее ваши данные попадут в Единый ЦУПИС, где их сравнят с информацией, которая указывалась при бесплатной регистрации в «Лиге Ставок». Если все прошло без ошибок, то процедура идентификации завершится успешно.
Только зарегистрированный и верифицированный пользователь может заключать пари на сайте букмекера и в мобильном приложении. Вход в аккаунт производится с использованием номера телефона или e-mail и пароля. Подробнее о функционале личного кабинета и правилах приема ставок можно прочитать в отдельном материале.
За регистрацию без депозита в системе легального букмекера можно сразу получить бонус. Полный список акций представлен на официальном сайте «Лиги Ставок», но для новичков особенно актуальна программа «Колесо фортуны». После процедуры идентификации пользователь может испытать судьбу и выиграть приз – от бесплатных ставок до VIP-статуса.
В Лига Ставок фрибет действуют две недели при заключении пари типа «одинар». Чистая прибыль в случае выигрыша зачисляется на счет. Согласитесь, выбрав приветственный бонус в «Лиге Ставок», можно шагнуть в мир беттинга с некоторым преимуществом.
Отдельный бонус при регистрации доступен в ППС при получении клубной карты. БК Ligastavok предлагает вернуть новичкам фрибетами сумму первого пари (до 3000 рублей), даже если оно не сыграло.
На нашем портале можно ознакомиться с детальным топом легальных контор по предлагаемым бонусам.
Бесплатная регистрация в системе букмекерской конторы «Лига Ставок» доступна для совершеннолетних и подразумевает обязательную процедуру верификации с помощью паспортных данных. После ее прохождения пользователь получает доступ к полному функционалу личного кабинета и может заключать интерактивные ставки. Бонусная система для новичков также дает шанс на бесплатное пари. Возможны как регистрация на официальном сайте, так и создание аккаунта в мобильном приложении.
В обязательном порядке не дает. Однако «Лига Ставок» может формировать специальные предложения и заключать соглашения с партнерами, создавая соответствующие промокоды, которыми можно будет воспользоваться.
Бесплатная регистрация проходит по четкому алгоритму, а вот для процедуры верификации действительно есть упрощенный механизм. Ее можно пройти на официальном сайте, в мобильном приложении или с помощью «Госуслуг».
Паспорт, номер СНИЛС или ИНН.
Нет, такая опция у легальной букмекерской конторы «Лига Ставок» не предусматривается.
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Да. Процедура идентификации описана выше в этом материале.
Да. Синхронизация с Центром учета переводов интерактивных ставок – обязательное условие игры с легальными букмекерскими конторами.