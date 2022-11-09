Скачать Фонбет на Андроид: инструкция, обзор мобильного приложения

Обновлено:
Игроки могут скачать Фонбет в виде веб-версии или полноценного приложения. Первый вариант загрузки доступен на сайте конторы, а второй — с альтсторов. Софт удобнее в использовании и отличается привлекательным интерфейсом.
Александр Бокулёв

Полное содержание

  • Плюсы и минусы приложения Фонбет
  • Обзор Fonbet на Андроид
  • Как скачать и установить приложение Фонбет на Андроид
  • Как скачать приложение Fonbet на телефон?
  • Как установить приложение БК Фонбет на ОС Android?
  • Установка приложения через альтернативные магазины
  • Как лучше скачать БК Фонбет на устройство?
  • Бонусы игрокам за установку приложения
  • Как обновить приложение Fonbet до последней версии?
  • Совместимость приложения для Android
  • Приложение не устанавливается, что делать?
  • Регистрация в приложении
  • Верификация в приложении
  • Как сделать ставку через приложение Фонбет
  • Как смотреть трансляции в приложении?
  • Пополнение счета и вывод денег в приложении
  • Сравнение приложения с мобильным сайтом и версией для ПК
  • Заключение
  • FAQ

Плюсы и минусы приложения Фонбет

Плюсы

Минусы

➕ Минимальные технические требования к устройству➖ Отсутствуют бонусы непосредственно за установку 
➕ Бездепозитный фрибет после регистрации в Fonbet➖ Без регулярных обновлений программа показывает нестабильную работу
➕ Дружелюбный интерфейс с интуитивно понятной навигацией 
➕ Высокая стабильность работы 

Обзор Fonbet на Андроид

🆕 Актуальная версия

веб-версия 1
полноценный софт 6.117-fru-v-r

📱 Совместимость

веб-версия любой Android
полноценный софт Android 8.0 и новее

💸 Цена

Бесплатно

🛒 Распространение

На сайте, RuStore, AppGallery, GetApps

🤖 Наличие в Google Play

Нет

🇷🇺 Язык

Русский

💰 Бонус новым игрокам

До 15 000 ₽

🔢 Промокод для участия в акции

💽 Размер APK-файла

Нет

💾 Размер приложения

веб-версия 279 КБ
полноценный софт 288 МБ

⭐ Оценка пользователей

4,67

Как скачать и установить приложение Фонбет на Андроид

Скачать Фонбет в Google Play нельзя. Стор ограничивает размещение азартного контента и запрещает букмекерам публиковать приложения для ставок на спорт. Бетторам требуется воспользоваться альтернативными вариантами загрузки.

Сайт Fonbet

Веб-версия

RuStore

Прямая загрузка

AppGallery

Прямая загрузка

GetApps

Прямая загрузка

Как скачать приложение Fonbet на телефон?

Раньше от игроков требовалось скачать установочный АПК Фонбет на Андроид. Теперь от представленной схемы отказались. Установку ПО через загрузку дополнительного софта заменили веб-версией. Она обладает минимальными размерами и совместима с любыми Android-устройствами. 

Чтобы безопасно скачать Фонбет на Андроид, нужно зайти на официальный сайт букмекерской конторы. Загружать софт из несвязанных с компанией источников нельзя из-за вирусов. Открыть Fonbet в версии mobile получится с нашей страницы. Для этого просто нажмите на зеленую кнопку внизу. 

Найти предложение для скачивания веб-версии Fonbet

Скачать Фонбет на Андроид в виде веб-версии получится буквально за пару секунд. Для этого нужно пролистнуть главную страницу вниз до кнопки «Приложение для Android».

Раздел с приложениями

После нажатия на соответствующую кнопку появится страница с предложением скачать приложение букмекера Фонбет для соответствующей операционной системы. Там игрокам сообщат о достоинствах софта. 

Как установить приложение БК Фонбет на ОС Android?

Процесс установки веб-версии максимально облегчен. Вам не нужно менять настройки смартфона или проводить иные манипуляции. 

Согласиться с установкой Fonbet

Достаточно согласиться с установкой софта на главный экран смартфона. Процедура сводится к паре нажатий. 

Подтвердить действие

Система отправит подтверждающий запрос. После выдачи необходимых разрешений софт БК установится на устройство. 

Установка приложения через альтернативные магазины

Пока скачать приложение Фонбет также получится в альтернативных магазинах. Установка происходит буквально за пару минут. Сам софт распространяется бесплатно. ПО представлено на разных ресурсах.

Альтернативный магазин

Наличие ПО Fonbet

AppGallery

GetApps

RuStore

Galaxy Store

Nash Store

Скачать приложение Фонбет на Андроид через альтернативные платформы удастся буквально за минуты:

  1. Запустить альтернативный магазин.
  2. В строке поиска написать Fonbet.
  3. Загрузить БК.

Альтернативные магазины удобны при обновлении. Инсталляция новой версии Fonbet займет не больше пары секунд.

Как лучше скачать БК Фонбет на устройство?

Существует несколько вариантов загрузки приложения. Рекомендуем отдать предпочтение веб-версии. 

Возможно, в будущем БК сконцентрируется на развитии веб-версии. С сайта компании исчезли все упоминания о возможности скачать АПК на Андроид для установки Фонбет. Также пропала информация об альтсторах. 

Бонусы игрокам за установку приложения

Если скачать приложение оператора Фонбет для Андроида, дополнительных бонусов не будет. У компании действует стандартная программа поддержки игроков. Новые клиенты получат бездепозитный фрибет до 15 000 рублей. 

Размер бонуса

До 15 000 ₽

Промокод

Тип ставки

Ординар

Коэффициенты

не более 3.00

Срок действия

7 дней

В предустановленном программном продукте доступны те же фрибеты Фонбет, которые есть и на сайте. 

Как обновить приложение Fonbet до последней версии?

Веб-версия Fonbet не требует обновления. Все осуществляется в автоматическом режиме. Никаких дополнительных действий от пользователя не нужно.

Обновление классического приложения БК Фонбет происходит в магазине. Там проинформируют о наличии новой версии и предложат скачать софт. Процесс установки запускается нажатием соответствующей кнопки. 

Обновить софт Фонбет получится и через ПО букмекера. При появлении новой актуальной версии платформа сообщит о выпуске свежего варианта и предложит провести установку. При согласии пользователя перенаправят в меню настроек смартфона. Там нужно разрешить скачать актуальную версию Фонбета. После телефон самостоятельно проведет инсталляцию. 

Совместимость приложения для Android

Свернуть

Веб-версия Fonbet — иконка сайта на рабочем столе устройства. У него нет никаких специфических требований совместимости. ПО подходит даже для старых устройств. Скачать приложение Фонбет для устройств с Андроид получится в любом случае. Софт совместим с телефонами любых производителей от бюджетных до флагманских серий.

Производитель

Серия устройств

Samsung

A, S, J, M

Huawei

Enjoy, Nova, Mate, Pura

Honor

X, N, Magic, Play, Magic V, GT

Realme

GT, C, Note, P

Xiaomi

Mi Mix, Mi T, Mi Pro, Black Shark, Redmi

Poco

C, M, X, F

Google Pixel

Pixel, Pro, A, Fold

Vivo

X, V, Y, iQOO, T

Oppo

Find X, Find N, Reno, A

OnePlus

OnePlus, Nord, Ace, Open

Приложение не устанавливается, что делать?

Fonbet выпустил веб-версию, которая не имеет жестких ограничений. Проблемы с установкой маловероятны. Если при попытке инсталляции что-то пошло не так, перезагрузите устройство. Перезапуск починит сбой.  

Регистрация в приложении

Приложение Фонбет позволяет зарегистрировать новый аккаунт. У веб-версии и стандартного софта визуальное оформление отличается, но алгоритм действий совпадает. 

Игроки, уже зарегистрированные в системе, могут скачать приложение оператора Фонбет, но регистрироваться там им не стоит. Достаточно авторизоваться в личном кабинете по имеющимся данным для входа. Наличие дополнительного профиля — серьезное нарушение правил Fonbet.

Открыть форму регистрации Фонбет

Регистрация осуществляется через привязку контактных данных, которые нужно указать в соответствующей анкете. Приложение Фонбет позволяет запросить форму одним нажатием соответствующей кнопки. 

Заполнить форму в Fonbet

В анкете следует указать корректную и правдивую информацию. Приложение Фонбет попросит написать телефон, придумать пароль и согласиться с внутренним регламентом букмекера. 

Подтвердить телефон в Fonbet

После согласия появится экран подтверждения телефона. Fonbet направит пользователю одноразовый код и попросит ввести его в соответствующей форме. 

Регистрация на этом завершается, но приступить к ставкам не получится. На следующем этапе требуется выполнить идентификацию.

Верификация в приложении

Свернуть

Приложение компании Фонбет позволяет подтвердить личность для дальнейшего использования сервиса. На экране отобразятся подсказки для комфортного прохождения процесса. 

Пользователь сумеет идентифицироваться через загрузку данных паспорта. Потребуется сообщить номер, серию и другие сведения. После небольшой проверки игроку присвоят нужный статус, а он сможет приступить к пополнению счета и ставкам.

Приложение официальной компании Фонбет также предлагает идентификацию через привязку аккаунтов с «Госуслуг», «Сбера» или «T-банка». 

Как сделать ставку через приложение Фонбет

Скачать приложение оператора Фонбет стоит прежде всего для быстрого доступа к ставкам. Через собственный софт компания принимает пари на все виды спорта, доступные на официальном сайте. 

Найти событие в Fonbet

Fonbet рассматривает под 40 направлений. Для поиска игры предложена система фильтров. Доступны варианты сортировки по чемпионату и остальным характеристикам матча. 

Выбрать коэффициент

На следующем этапе нужно развернуть роспись матча и выбрать коэффициент. Fonbet автоматически отобразит его в купоне. Добавление новых вариантов позволит заключать экспрессы и системы.

Сделать ставку 

В билете нужно написать ставку и подтвердить действие. Минимальный размер пари у Fonbet — 30 рублей. Максимальные значения индивидуальны. Они зависят от коэффициента, статусности игры и ограничений на аккаунт.

Как смотреть трансляции в приложении?

Скачать приложение букмекера Фонбет для ставок на спорт стоит как минимум ради быстрого доступа к сотням прямых трансляций в день. Программа открывает возможность ежедневно смотреть топовые и второстепенные матчи бесплатно. Доступ к стримам открывается для авторизованных пользователей. Просто скачать приложение компании Фонбет для операционной системы Андроид недостаточно. Нужно также зарегистрироваться и пройти верификацию. В дальнейшем для просмотра следует:

1. Перейти в раздел Live.

2. Найти подходящую игру и нажать на нее.

3. Открыть раздел стримов.

В Fonbet доступна фильтрация событий по наличию прямых трансляций. После нажатия по соответствующей кнопке на экране выведут все матчи с картинкой.

Пополнение счета и вывод денег в приложении

В ПО пользователям разрешается выполнять любые финансовые операции, доступные на сайте. Там можно вносить деньги и заказывать выплату. 

Как внести депозит

После загрузки приложения оператора Фонбет, регистрации и подтверждения персональных данных нужно вносить депозит. Пополнение осуществляется в 4 этапа:

1. Нажатие на текущий баланс.

2. Выбор способа.

3. Подбор платежного средства и ввод размера депозита. 

4. Подтверждение платежа.

Минимальный платеж в Fonbet составляет 100 рублей. Максимум зависит от выбранного варианта и статуса идентификации. 

Метод пополнения

Частичная верификация

Полная верификация

Карты

100 000 ₽

595 000 ₽

Кошелек ЦУПИС

100 000 ₽

595 000 ₽

ЮMoney

15 000 ₽

15 000 ₽

Sber Pay

100 000 ₽

595 000 ₽

T-Pay

100 000 ₽

595 000 ₽

МИР Pay

100 000 ₽

595 000 ₽

Мобильные операторы

15 000 ₽

15 000 ₽

СБП

100 000 ₽

595 000 ₽

Для игроков с частичной верификацией действуют месячные лимиты. Веб-версия Fonbet указывает оставшуюся сумму. Сам способ завершения процедуры зависит от выбранного метода. 

При использовании СБП приложение компании Фонбет предложит выбрать банк из доступных. По умолчанию система показывает только те организации, которые установлены на смартфоне пользователя. 

При использовании банковской карты приложение БК Фонбет попросит указать реквизиты. Потребуется ввести:

  • номер;
  • срок действия;
  • CVV-код.

В дальнейшем игрока переведут на страницу подтверждения. От банка придет СМС или push-сообщение с одноразовым кодом. После его ввода со счета карты произойдет списание, а деньги зачислятся в Fonbet.

На этапе ввода реквизитов система предложит сохранить информацию о карте для будущих платежей. Это стоит сделать в 2 случаях:

  • карточка будет использоваться для снятия выигрышей. По условиям приложение оператора Фонбет выводит выигрыши только на привязанные средства платежа;
  • игрок планирует использовать карточку для быстрого пополнения баланса. При сохранении в памяти системы остается номер и срок действия. Для платежей останется прописать одноразовый код.

Система работает с российскими банками. Внести деньги получится через VISA, Mastercard и МИР.

После выбора этого способа сразу откроется страница оплаты. При дальнейшем согласии появится предложение завершить процедуру в «Сбере». Fonbet предлагает функцию сохранения метода для будущих транзакций. Дальнейшие пополнения получится осуществлять в 1 клик. 

При использовании системы T-Pay нужно только подтвердить действий. Вариантов привязки для последующего облегчения платежей здесь не предлагают. 

Визуально интерфейс страницы пополнения через кошелек ЦУПИС напоминает проведение платежей через банковские карты. Нужно вводить те же реквизиты, а при желании можно сохранить метод в системе для ускорения будущих транзакций.

В этом случае на странице пополнения нужно подтвердить действие. Система также предложит привязать указанный метод для будущих депозитов или вывода выигрышей. 

Поставить Фонбет на телефон с Андроид стоит и тем, кто активно использует возможности указанной платежной системы. После направления заявки игрок увидит страницу, где ему предложат перейти по ссылке указанного платежного сервиса. Завершение процедуры осуществляется в МИР Pay. Сохранить этот способ для дальнейшего вывода выигрышей не получится.

Бетторам доступны платежи через мобильных операторов. Деньги получится внести через МТС, «Мегафон» и Beeline. После выбора варианта и указания суммы пользователя переведут на страницу платежа. Нужно ввести номер, подтвердить действие и следовать остальным подсказкам системы. Важно убедиться, что на телефоне есть достаточная сумма для снятия. 

Как вывести деньги?

Вывод выигрышей с Fonbet осуществляется поэтапно. Для получения выплат после авторизации пользователю необходимо:

1. Зайти в меню.

2. Перейти в форму для вывода.

3. Выбрать вариант и оставить заявку на снятие денег с Fonbet.

4. В случае ее одобрения ввести проверочный код от ЕЦУПИС.

Сообщение с кодом поступит на привязанный при регистрации телефон. 

Сравнение приложения с мобильным сайтом и версией для ПК

Мобильное ПО букмекерской конторы расширяет функциональные возможности игрока. Рассмотрим основные моменты подробнее.

Параметр

Приложение

Мобильная версия

Десктопная версия

Приветственный фрибет

До 15 000 ₽

До 15 000 ₽

До 15 000 ₽

Использование фрибета

✅ Да

✅ Да

✅ Да

Push-информирование

✅ Да

❌ Нет

❌ Нет

Долгосрочные исходы

✅ Да

✅ Да

✅ Да

Ставки

✅ Да

✅ Да

✅ Да

Вывод/Депозит

✅ Да

✅ Да

✅ Да

Регистрация/Авторизация

✅ Да

✅ Да

✅ Да

Онлайн-чат

✅ Да

✅ Да

✅ Да

Просмотр матчей

✅ Да

✅ Да

✅ Да

Установленный софт в целом демонстрирует более стабильную работу, чем мобильная версия оператора Фонбет.

Заключение

Скачать софт Фонбет прежде всего стоит тем, кто часто заключает ставки. ПО повышает скорость доступа к личному кабинету. Однако никаких других критических различий между мобильным и десктопным сайтами нет. Пользователи также могут заключать ставки на киберспорт, активировать промокоды Фонбет и заказывать выплаты. 

FAQ

Есть ли бонус за установку приложения? 

Если просто скачать софт Fonbet, никакого бонуса не дадут. Игроки получат фрибет в случае регистрации нового аккаунта. 

Как быстро установить приложение Fonbet? 

Быстро установить продукт Фонбет на смартфон получится через официальный сайт БК. Веб-версия устанавливается на устройство почти моментально.

Можно ли использовать Touch ID или Face ID для входа в приложение Фонбет на андроид?

У игроков существует возможность установки биометрической защиты. Это возможно в загруженном через альтсторы Fonbet. 

Как скачать приложение Fonbet из официального магазина Google Play?

Скачать Фонбет на ОС Андроид бесплатно через Google Play не получится. Там запрещено ставить программные продукты азартной тематики. Поэтому софт Fonbet не предлагается. 

Что делать, если приложение не устанавливается? 

Если пользователю не удается скачать софт БК Фонбет, нужно перезагрузить телефон. Веб-версия отличается минимальными системными требованиями и устанавливается даже на устаревшие смартфоны. Проблемы с инсталляцией возможны при системном сбое. 

Можно ли связаться со службой поддержки через приложение?  

Через Фонбет на операционке Android можно связаться со службой поддержки. Соответствующая кнопка находится в меню.

Как скачать Фонбет в России? 

Скачать приложение букмекера Фонбет в России можно через официальный сайт и альтстор. Выбор варианта остается за игроком. 

Можно ли скачать букмекера Фонбет бесплатно? 

Установка ПО Fonbet осуществляется бесплатно по любому из доступных способов.

