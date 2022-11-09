Скачать Фонбет на Андроид: инструкция, обзор мобильного приложения

После загрузки приложения оператора Фонбет, регистрации и подтверждения персональных данных нужно вносить депозит. Пополнение осуществляется в 4 этапа:

1. Нажатие на текущий баланс.

2. Выбор способа.

3. Подбор платежного средства и ввод размера депозита.

4. Подтверждение платежа.

Минимальный платеж в Fonbet составляет 100 рублей. Максимум зависит от выбранного варианта и статуса идентификации.

Метод пополнения Частичная верификация Полная верификация Карты 100 000 ₽ 595 000 ₽ Кошелек ЦУПИС 100 000 ₽ 595 000 ₽ ЮMoney 15 000 ₽ 15 000 ₽ Sber Pay 100 000 ₽ 595 000 ₽ T-Pay 100 000 ₽ 595 000 ₽ МИР Pay 100 000 ₽ 595 000 ₽ Мобильные операторы 15 000 ₽ 15 000 ₽ СБП 100 000 ₽ 595 000 ₽

Для игроков с частичной верификацией действуют месячные лимиты. Веб-версия Fonbet указывает оставшуюся сумму. Сам способ завершения процедуры зависит от выбранного метода.

Система быстрых платежей

При использовании СБП приложение компании Фонбет предложит выбрать банк из доступных. По умолчанию система показывает только те организации, которые установлены на смартфоне пользователя.

Банковская карта

При использовании банковской карты приложение БК Фонбет попросит указать реквизиты. Потребуется ввести:

номер;

срок действия;

CVV-код.

В дальнейшем игрока переведут на страницу подтверждения. От банка придет СМС или push-сообщение с одноразовым кодом. После его ввода со счета карты произойдет списание, а деньги зачислятся в Fonbet.

На этапе ввода реквизитов система предложит сохранить информацию о карте для будущих платежей. Это стоит сделать в 2 случаях:

карточка будет использоваться для снятия выигрышей. По условиям приложение оператора Фонбет выводит выигрыши только на привязанные средства платежа;

выводит выигрыши только на привязанные средства платежа; игрок планирует использовать карточку для быстрого пополнения баланса. При сохранении в памяти системы остается номер и срок действия. Для платежей останется прописать одноразовый код.

Система работает с российскими банками. Внести деньги получится через VISA, Mastercard и МИР.

Sber Pay

После выбора этого способа сразу откроется страница оплаты. При дальнейшем согласии появится предложение завершить процедуру в «Сбере». Fonbet предлагает функцию сохранения метода для будущих транзакций. Дальнейшие пополнения получится осуществлять в 1 клик.

T-Pay

При использовании системы T-Pay нужно только подтвердить действий. Вариантов привязки для последующего облегчения платежей здесь не предлагают.

Кошелек ЦУПИС

Визуально интерфейс страницы пополнения через кошелек ЦУПИС напоминает проведение платежей через банковские карты. Нужно вводить те же реквизиты, а при желании можно сохранить метод в системе для ускорения будущих транзакций.

ЮMoney

В этом случае на странице пополнения нужно подтвердить действие. Система также предложит привязать указанный метод для будущих депозитов или вывода выигрышей.

МИР Pay

Поставить Фонбет на телефон с Андроид стоит и тем, кто активно использует возможности указанной платежной системы. После направления заявки игрок увидит страницу, где ему предложат перейти по ссылке указанного платежного сервиса. Завершение процедуры осуществляется в МИР Pay. Сохранить этот способ для дальнейшего вывода выигрышей не получится.

Мобильные сети

Бетторам доступны платежи через мобильных операторов. Деньги получится внести через МТС, «Мегафон» и Beeline. После выбора варианта и указания суммы пользователя переведут на страницу платежа. Нужно ввести номер, подтвердить действие и следовать остальным подсказкам системы. Важно убедиться, что на телефоне есть достаточная сумма для снятия.