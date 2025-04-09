Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний

База знаний

Современная энциклопедия для новичков и опытных игроков. Простым языком рассказываем о ключевых терминах беттинга, сервисах и особенностях каждого букмекера.
icon
Квиз Винлайн
«Три богатыря»: сказочно хороший квиз для любителей футбола
Приз за ответы о лидерах Российской премьер-лиги!
Реклама / Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте http://www.winline.ru. Сроки проведения Акции и розыгрыша призов – с 16 марта 2025 года по 31 декабря 2025 года (GMT+3) включительно. ООО «Управляющая Компания НКС» 18+
Вход на сайт БК «Зенит» - регистрация в личном кабинете
Вход на сайт БК «Зенит» - регистрация в личном кабинете

Бонусы для новых игроков и полный функционал личного кабинета

База знаний

Как делать ставки в БК ФОНБЕТ
Как делать ставки в БК ФОНБЕТ

Отвечаем на главные вопросы, интересующие новичков

База знаний

Как вывести деньги в БК «Олимп»? Советы и лайфхаки
Как вывести деньги в БК «Олимп»? Советы и лайфхаки

Всё о налогах, лимитах и способах транзакций

База знаний

Мобильная версия PARI: как войти и делать ставки на мобильном сайте БК
Мобильная версия PARI: как войти и делать ставки на мобильном сайте БК

Все плюсы и минусы мобильного сайта

База знаний

Лайв-ставки в «Фонбет». Как сделать просмотр матча более захватывающим?
Лайв-ставки в «Фонбет». Как сделать просмотр матча более захватывающим?

Рассказываем про стратегии ставок и правила изменений коэффициентов

База знаний

Регистрация в PARI: на официальном сайте и в мобильном приложении
Регистрация в PARI: на официальном сайте и в мобильном приложении

А что по бонусу для новых клиентов?

База знаний

Личный кабинет BetBoom: всё о функционале и правилах ставок
Личный кабинет BetBoom: всё о функционале и правилах ставок

Рассказываем, как войти в профиль и заключить пари

База знаний

Регистрация в «Лиге Ставок». Как стать клиентом популярного букмекера?
Регистрация в «Лиге Ставок». Как стать клиентом популярного букмекера?

Отвечаем на главные вопросы

База знаний

Регистрация в «Фонбет». Что важно помнить?
Регистрация в «Фонбет». Что важно помнить?

Как за несколько минут стать клиентом одного из лучших букмекеров России?

База знаний

Мобильная версия «Фонбет». Лучший букмекер года держит уровень?
Мобильная версия «Фонбет». Лучший букмекер года держит уровень?

Чем удивит легендарный букмекер, признанный на премии «РБ» лучшим в 2022 году?

База знаний

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Новое

Мобильная версия Winline – подробный разбор
Мобильная версия Winline – подробный разбор

Беттора ждет приятный бонус за установку приложения

База знаний

Регистрация в Winline: на официальном сайте и в мобильном приложении
Регистрация в Winline: на официальном сайте и в мобильном приложении

Для пользователей с проекта «Ведомости Спорт» и «РБ» - эксклюзивный бонус

База знаний

Вывод средств в БК «Леон» – все способы
Вывод средств в БК «Леон» – все способы

Как быстрее всего получить выигранное

База знаний

Регистрация в «Леон» – пошаговая инструкция
Регистрация в «Леон» – пошаговая инструкция

Скачавшему мобильное приложение – приятный бонус

База знаний

Мобильная версия БК «Олимп»: обзор и полезные советы
Мобильная версия БК «Олимп»: обзор и полезные советы

В чём разница между сайтом и приложением?

База знаний

Личный кабинет БК «Олимп»: трансляции, бонусы и многое другое
Личный кабинет БК «Олимп»: трансляции, бонусы и многое другое

Рассказываем, как войти и пользоваться с удовольствием

База знаний

Как скачать BetBoom на Андроид: инструкция и правила
Как скачать BetBoom на Андроид: инструкция и правила

Есть много важных нюансов

База знаний

Приложение БК «Олимп» на Андроид: в чем плюсы и минусы?
Приложение БК «Олимп» на Андроид: в чем плюсы и минусы?

Подробный разбор функционала

База знаний

Вход в личный кабинет БК «Леон» – пошаговая инструкция
Вход в личный кабинет БК «Леон» – пошаговая инструкция

Где находится и как устроен

База знаний

Скачать «Леон» на Андроид: инструкция по установке приложения на мобильный телефон
Скачать «Леон» на Андроид: инструкция по установке приложения на мобильный телефон

Каждому скачавшему – приятный бонус

База знаний

Мобильная версия «Бетсити» – чем она лучше приложения?
Мобильная версия «Бетсити» – чем она лучше приложения?

Сравниваем сервисы букмекера для смартфонов и планшетов

База знаний

Вывод средств с PARI – все способы
Вывод средств с PARI – все способы

Самый животрепещущий для беттора вопрос

База знаний

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://vedomosti-prod-cdn-bucket.storage.yandexcloud.net/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer297 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer297 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer631 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer252 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Досрочные выплаты по ставкам от «Марафона»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Bonusy_marafon_359e268946.jpgbonus rating3.9/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgКэшаут
Досрочные выплаты по ставкам от «Марафона»
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 8 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_3dfebf2f8b.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 6 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer631 дней 8 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline: как получить фрибет на 3 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3 000 ₽
Бонус от БК Winline: как получить фрибет на 3 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Досрочные выплаты по ставкам от Winlinehttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/akczii_3_92f8156013.pngАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgкешбэк
Досрочные выплаты по ставкам от Winline
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/fribety_betbum_218d744827_ef93fce02e.jpgФрибеты без депозита
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svg1000 ₽
Бонус БетБум на сумму 1000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/melbet_bonus_f535b66c99.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer631 дней 8 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Бонус «Мелбет»: до 101 000 рублей всем новым игрокамhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_Melbet_9027a80541.jpgbonus rating3.8/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 101 000 ₽
Бонус «Мелбет»: до 101 000 рублей всем новым игрокам
Получить бонусПодробнее
bonus timer631 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_Pari_107112035e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Бонусы PARI: 20 фрибетов по 50 рублей в «Играх 24/7»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgbonus rating3.7/5Фрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png1 000 ₽
Бонусы PARI: 20 фрибетов по 50 рублей в «Играх 24/7»
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Akczii_Olimp_b795578f06.jpgbonus rating3.7/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svgдо 155 000 ₽
Программа лояльности БК «Олимп» — «Бонус клуб»
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Promokody_64f2cbf1d2.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция Winline: повышенные коэффициенты и подарки за ставки на любимые командыhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/akczii_3_92f8156013.pngАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgповышенные коэффициенты
Акция Winline: повышенные коэффициенты и подарки за ставки на любимые команды
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Fribety_5_2e52b163a8.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer266 дней 8 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости
30 миллионов, путешествия и игровой ПК от BetBoom в новой акции «Гран-при гонка»
30 миллионов, путешествия и игровой ПК от BetBoom в новой акции «Гран-при гонка»
Новости
PARI: Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2024/2025 с вероятностью 86%
PARI: Овечкин побьет рекорд Гретцки в сезоне-2024/2025 с вероятностью 86%
Аналитика
«Реал» продлит победную серию в матче с «Парижем» в Евролиге, считают в PARI
«Реал» продлит победную серию в матче с «Парижем» в Евролиге, считают в PARI
Аналитика
Клиенты PARI: «Спартак» завершит серию Кубка Гагарина против «Северстали» в пятом матче
Клиенты PARI: «Спартак» завершит серию Кубка Гагарина против «Северстали» в пятом матче
Аналитика

Также в рубрике

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров