Регистрация в БК Марафон — пошаговая инструкция

Мы изучили все отзывы о букмекерской конторе «Марафон» на «РБ» и других тематических ресурсах и собрали список самых распространенных затруднений у игроков.

Проблема Решение ❌ Не приходит СМС ✔️ Закажите новое сообщение.

✔️ Проверьте телефон и при необходимости смените контактные данные.

✔️ Оцените стабильность сигнала сотовой связи.

✔️ Проверьте настройки оператора ❌ Контактные данные уже используются ✔️ Сбросьте текущий пароль.

✔️ Напишите в поддержку Марафона.

Вопросы на тему, как проходит регистрация, идентификация в БК и другие можно задавать по бесплатному номеру 8 800 550 20 11, в онлайн-чате, боте в Telegram и в ВК.