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Регистрация в БК Марафон — пошаговая инструкция

Обновлено:
Хотите быстро пройти регистрацию в БК Марафон и забрать приветственный бонус до 30 000 рублей? Мы расскажем, как это сделать буквально за 2 минуты. Никакого паспорта не потребуется, на старте хватит одного телефона. Далее отдельно разберем типичные ошибки игроков и способы их устранения.
Валентин Васильев

Возраст

18+

Телефон

Необходим

Паспорт

Потребуется для подтверждения личности

Время

До 3 минут

Бонус

30 000 ₽

Регистрация в Марафон за 3 минуты

Быстро зарегистрироваться в БК Марафон поможет следующая инструкция:

  1. Зайдите на «Ведомости» и ознакомьтесь с бонусами букмекера.
  2. Выберите подходящий вариант.
  3. В зависимости от выбранной акции перейдите на сайт или в приложение конторы.
  4. Откройте регистрационную форму и заполните все обязательные поля.
  5. Введите одноразовый пароль из СМС.

Букмекерская контора часто предлагает разные фрибеты на сайте и в приложении. Получить оба бонуса нельзя, поэтому стоит заранее ознакомиться с условиями акций и остановиться на оптимальном варианте.

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Марафон30000 ₽x5500 ₽1.5
    VED30KСкопировать промокод
    Забрать

    Условия Бонус при первом пополнении счета

Как зарегистрироваться в Марафон с мобильного телефона

Если вы решили зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе со смартфона, вам необходимо:

1. Зайти на сайт оператора.

2. Нажать на «Регистрация».

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3. Ввести персональную информацию и пароль.

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4. Нажать на плашку с текущим бонусным предложением БК.

5. Выбрать подходящий вариант или ввести промокод. После ввода бонусной комбинации нужно нажать на «Применить».

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6. Подтвердить регистрацию.

7. Ввести проверочный код.

Букмекер направит СМС с паролем для привязки номера телефона, если контактных данных игрока нет в базе БК. Иначе всплывает системное сообщение с ошибкой.

«Недавно букмекер обновил дизайн сайта. Рекомендую пользоваться новой версией, так как у старой иногда нет некоторых фрибетов. Не исключено, что в момент вашей регистрации БК запустит акцию, которую удастся найти только на обновленном ресурсе».

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Марафон30000 ₽x5500 ₽1.5
    VED30KСкопировать промокод
    Забрать

    Условия Бонус при первом пополнении счета

Регистрация в Марафон через приложение Android и iOS

В БК Марафон регистрация в приложении открывает доступ к альтернативной приветственной акции:

1. Установите приложение оператора.

2. Нажмите на «Регистрация».

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3. Введите в поля анкеты необходимую информацию.

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4. Нажмите на «Зарегистрироваться».

5. Дождитесь сообщения с проверочным кодом.

«Приветственные акции в приложении и на сайте объединять нельзя, поэтому вам нужно заранее выбрать платформу для регистрации. Мы подробно рассматриваем условия по каждому предложению, поэтому сначала советуем ознакомиться с заключениями наших экспертов».

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Марафон30000 ₽x5500 ₽1.5
    VED30KСкопировать промокод
    Забрать

    Условия Бонус при первом пополнении счета

Как зарегистрироваться в Марафон с компьютера

Зарегистрироваться в веб-версии оператора стоит, если вы не планируете получать фрибет в приложении:

1. Откройте сайт оператора.

2. Кликните на «Регистрация».

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3. Заполните предложенную анкету: введите номер телефона, дату рождения, пароль.

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4. Выберите подходящий приветственный бонус или активируйте промокод.

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5. Кликните на «Зарегистрироваться».

6. Введите код из СМС.

Новичкам также лучше сразу перейти на новую версию сайта.

Бонус за регистрацию в Marathon

Обычно букмекерская контора предлагает 2-4 приветственных фрибета на выбор. Нередко читатели «Ведомостей» получают эксклюзивные промокоды, увеличивающие размеры бонуса. Поэтому мы рекомендуем сначала изучить акции букмекера и только потом регистрировать профиль. 

Идентификация в Marathon

Все операции с деньгами (снятие выигрыша, пополнение), бонусы и заключение спортивных ставок станут доступны после верификации личности. Контора предлагает 4 стандартных варианта.

Способ

Время

Когда подходит

Т-IDВ пределах 3 минутДля клиентов Т-Банка
Сбер-IDВ пределах 3 минутДля клиентов Сбера
ГосуслугиВ пределах 3 минутЕсли есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах
Форма на сайтеОколо 5 минутВ других случаях

Бетторам, которые уже играют в другой букмекерской конторе с ЦУПИС, проходить верификацию не нужно. Информация есть в базе сервиса, поэтому им достаточно зарегистрироваться в БК «Марафон» по привязанному ранее номеру телефона.

Регистрация иностранным гражданам

Согласно пункту 1.4.2 правил букмекерской конторы «Марафон», зарегистрировать аккаунт могут только граждане Российской Федерации.

Возможные проблемы при регистрации

Мы изучили все отзывы о букмекерской конторе «Марафон» на «РБ» и других тематических ресурсах и собрали список самых распространенных затруднений у игроков.

Проблема

Решение

❌ Не приходит СМС✔️ Закажите новое сообщение.
✔️ Проверьте телефон и при необходимости смените контактные данные.
✔️ Оцените стабильность сигнала сотовой связи.
✔️ Проверьте настройки оператора
❌ Контактные данные уже используются✔️ Сбросьте текущий пароль. 
✔️ Напишите в поддержку Марафона.

Вопросы на тему, как проходит регистрация, идентификация в БК и другие можно задавать по бесплатному номеру 8 800 550 20 11, в онлайн-чате, боте в Telegram и в ВК.

Заключение

В Marathon регистрация длится не более 3 минут, но перед началом вам лучше оценить все акции букмекера. Контора часто предлагает новым клиентам разные приветственные бонусы на сайте и в мобильном приложении. Сопоставьте условия оператора с вашими возможностями и только после этого принимайте решение о выборе площадки. 

Действующая процедура создания профиля везде одинаковая, но разрешено активировать разные бонусы. Также можете использовать промокод за регистрацию от наших партнеров. 

FAQ

Обязательно ли проходить верификацию в Марафон? 

Да. Без выполнения этого условия вы не сможете даже пополнить счет в БК. 

Что делать, если не получилось пройти регистрацию? 

Найдите и устраните причину, вызвавшую указанные затруднения. Если сделать самостоятельно это не получается, обратитесь в службу поддержки.

Какой способ регистрации самый быстрый? 

Все перечисленные варианты занимают 2-3 минуты максимум. Методы регистрации имеют одинаковую продолжительность, но отличаются видом приветственного бонуса.

Можно ли зарегистрироваться в БК Marathon через соцсети? 

Нет. Контора не предлагает таких вариантов создания учетной записи. 

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов? 

Нет. Регистрировать несколько учетных записей (мультиаккаунтинг) в БК «Марафон» запрещено. Нарушителей ждет блокировка счета.

Есть ли у Марафон бонус при регистрации? 

Как правило, букмекерская контора предлагает несколько приветственных бонусов для разных площадок. Их нельзя объединять друг с другом. Поэтому мы предложили отдельные пошаговые инструкции, как зарегистрироваться в БК Marathon через сайт и приложение.

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Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Марафон»

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