Регистрация в БК Марафон — пошаговая инструкция

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Быстро зарегистрироваться в БК Марафон поможет следующая инструкция:
Букмекерская контора часто предлагает разные фрибеты на сайте и в приложении. Получить оба бонуса нельзя, поэтому стоит заранее ознакомиться с условиями акций и остановиться на оптимальном варианте.
Если вы решили зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе со смартфона, вам необходимо:
1. Зайти на сайт оператора.
2. Нажать на «Регистрация».
3. Ввести персональную информацию и пароль.
4. Нажать на плашку с текущим бонусным предложением БК.
5. Выбрать подходящий вариант или ввести промокод. После ввода бонусной комбинации нужно нажать на «Применить».
6. Подтвердить регистрацию.
7. Ввести проверочный код.
Букмекер направит СМС с паролем для привязки номера телефона, если контактных данных игрока нет в базе БК. Иначе всплывает системное сообщение с ошибкой.
«Недавно букмекер обновил дизайн сайта. Рекомендую пользоваться новой версией, так как у старой иногда нет некоторых фрибетов. Не исключено, что в момент вашей регистрации БК запустит акцию, которую удастся найти только на обновленном ресурсе».
В БК Марафон регистрация в приложении открывает доступ к альтернативной приветственной акции:
1. Установите приложение оператора.
2. Нажмите на «Регистрация».
3. Введите в поля анкеты необходимую информацию.
4. Нажмите на «Зарегистрироваться».
5. Дождитесь сообщения с проверочным кодом.
«Приветственные акции в приложении и на сайте объединять нельзя, поэтому вам нужно заранее выбрать платформу для регистрации. Мы подробно рассматриваем условия по каждому предложению, поэтому сначала советуем ознакомиться с заключениями наших экспертов».
Зарегистрироваться в веб-версии оператора стоит, если вы не планируете получать фрибет в приложении:
1. Откройте сайт оператора.
2. Кликните на «Регистрация».
3. Заполните предложенную анкету: введите номер телефона, дату рождения, пароль.
4. Выберите подходящий приветственный бонус или активируйте промокод.
5. Кликните на «Зарегистрироваться».
6. Введите код из СМС.
Новичкам также лучше сразу перейти на новую версию сайта.
Обычно букмекерская контора предлагает 2-4 приветственных фрибета на выбор. Нередко читатели «Ведомостей» получают эксклюзивные промокоды, увеличивающие размеры бонуса. Поэтому мы рекомендуем сначала изучить акции букмекера и только потом регистрировать профиль.
Все операции с деньгами (снятие выигрыша, пополнение), бонусы и заключение спортивных ставок станут доступны после верификации личности. Контора предлагает 4 стандартных варианта.
Способ
Время
Когда подходит
|Т-ID
|В пределах 3 минут
|Для клиентов Т-Банка
|Сбер-ID
|В пределах 3 минут
|Для клиентов Сбера
|Госуслуги
|В пределах 3 минут
|Если есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах
|Форма на сайте
|Около 5 минут
|В других случаях
Бетторам, которые уже играют в другой букмекерской конторе с ЦУПИС, проходить верификацию не нужно. Информация есть в базе сервиса, поэтому им достаточно зарегистрироваться в БК «Марафон» по привязанному ранее номеру телефона.
Согласно пункту 1.4.2 правил букмекерской конторы «Марафон», зарегистрировать аккаунт могут только граждане Российской Федерации.
Мы изучили все отзывы о букмекерской конторе «Марафон» на «РБ» и других тематических ресурсах и собрали список самых распространенных затруднений у игроков.
Проблема
Решение
|❌ Не приходит СМС
|✔️ Закажите новое сообщение.
✔️ Проверьте телефон и при необходимости смените контактные данные.
✔️ Оцените стабильность сигнала сотовой связи.
✔️ Проверьте настройки оператора
|❌ Контактные данные уже используются
|✔️ Сбросьте текущий пароль.
✔️ Напишите в поддержку Марафона.
Вопросы на тему, как проходит регистрация, идентификация в БК и другие можно задавать по бесплатному номеру 8 800 550 20 11, в онлайн-чате, боте в Telegram и в ВК.
В Marathon регистрация длится не более 3 минут, но перед началом вам лучше оценить все акции букмекера. Контора часто предлагает новым клиентам разные приветственные бонусы на сайте и в мобильном приложении. Сопоставьте условия оператора с вашими возможностями и только после этого принимайте решение о выборе площадки.
Действующая процедура создания профиля везде одинаковая, но разрешено активировать разные бонусы. Также можете использовать промокод за регистрацию от наших партнеров.
Да. Без выполнения этого условия вы не сможете даже пополнить счет в БК.
Найдите и устраните причину, вызвавшую указанные затруднения. Если сделать самостоятельно это не получается, обратитесь в службу поддержки.
Все перечисленные варианты занимают 2-3 минуты максимум. Методы регистрации имеют одинаковую продолжительность, но отличаются видом приветственного бонуса.
Нет. Контора не предлагает таких вариантов создания учетной записи.
Нет. Регистрировать несколько учетных записей (мультиаккаунтинг) в БК «Марафон» запрещено. Нарушителей ждет блокировка счета.
Как правило, букмекерская контора предлагает несколько приветственных бонусов для разных площадок. Их нельзя объединять друг с другом. Поэтому мы предложили отдельные пошаговые инструкции, как зарегистрироваться в БК Marathon через сайт и приложение.
Валентин ВасильевАвтор
В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.
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