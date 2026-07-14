Франция – Испания, 14 июля: где смотреть, прямая трансляция полуфинала ЧМ-2026

Во вторник, 14 июля, пройдет первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 г. На поле сойдутся сборные Франции и Испании.

Встреча состоится на арене «Даллас». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Иван Бартон из Сальвадора.

Сборная Франции на двух прошлых чемпионатах мира дошла до финала. В России-2018 она выиграла титул, а в Катаре-2022 взяла серебро.

Испанцы же пробились так далеко впервые с победного ЧМ-2010 в ЮАР. На нынешнем турнире они выступают в статусе действующих чемпионов Европы.

Встреча французов и испанцев не будет показана на федеральном телеканале «Матч ТВ». Бесплатную легальную онлайн-трансляцию предоставит букмекерская компания Winline.

Аналитики установили высокие коэффициенты на все три базовых исхода основного времени. Поставить на победу французов в Winline можно с котировкой 2,37. Ничья оценивается коэффициентом 3,30, а выигрыш французов – 3,10.