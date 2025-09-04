Руслан Ипполитов

Партнерский проект
Как и многие журналисты, пришел в профессию, будучи страстным болельщиком. Футбол, баскетбол, хоккей и другие виды спорта занимали все свободное от учебы время. Особенно – футбол! Мне кажется символичным тот факт, что он появился в моей жизни в 1992 году вместе с рождением первого чемпионата России. Я видел все сезоны нашего футбола и о многих из них писал, поскольку занимаюсь журналистикой уже более 15 лет.
Большой хоккей возвращается
Варианты ставок для гурманов
Беттинговые расклады
Коллектив дважды брал титул
Легендарный турнир начнется в четверг
Во втором по силе дивизионе тоже много интересного
Фаворит сыграет дома
Подробности
Легендарный турнир
Одна из темных страниц истории российского хоккея
Беттинговые итоги шестого тура РПЛ
Интересное от главного тренера «Нижнего Новгорода»