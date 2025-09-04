Руслан Ипполитов

Как и многие журналисты, пришел в профессию, будучи страстным болельщиком. Футбол, баскетбол, хоккей и другие виды спорта занимали все свободное от учебы время. Особенно – футбол! Мне кажется символичным тот факт, что он появился в моей жизни в 1992 году вместе с рождением первого чемпионата России. Я видел все сезоны нашего футбола и о многих из них писал, поскольку занимаюсь журналистикой уже более 15 лет.