Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги

Лондонское дерби
Руслан Ипполитов
Источник: PARI

Во вторник, 23 декабря, в матче 1/4 финала Кубка английской лиги сыграют лондонские «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне игры, а также рассказали о ставках клиентов.

В день матча эксперты отдают существенное предпочтение хозяевам, считая именно «канониров» явными фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Арсенала» в основное время можно по коэффициенту 1.50, что соответствует примерно 65% вероятности. Шансы на успех «Кристал Пэлас» оцениваются котировкой 7.20 (около 13%), ничья в линии идет за 4.40(22%).

Что касается исхода противостояния с учетом возможной серии пенальти, то на «Арсенал» установлен коэффициент 1.28, что эквивалентно 75% вероятности. Если же в полуфинал Кубка лиги пройдет «Кристал Пэлас», сыграет ставка за 3.80 (25% вероятности).

Клиенты PARI считают победу «Арсенала» решенным делом. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 99% приходится на «канониров». Аналогичным образом распределились ставки на выход в полуфинал: 99% на 1% в пользу команды Микеля Артеты.

Как считают аналитики, футболисты проведут низовой матч, в котором будет забито не более двух голов. Соответствующая ставка доступна по коэффициенту 1.88. Если же команды сумеют пробить тотал больше 2.5 голов, сыграет пари за 1.95. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2.13.

Самыми вероятными авторами забитых мячей в матче являются футболисты «Арсенала» Виктор Дьекереш (2.25), Эберечи Эзе (2.80) и Букайо Сака (2.85). Среди игроков «Кристал Пэлас» наибольшие шансы отличиться имеет французский форвард «орлов» Жан-Филипп Матета, поставить на гол которого можно по коэффициенту 3.80.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 110 480 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 7.13, включивв купон пари на победу «Арсенала» в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.60. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 677 242 рубля.

Сегодняшний матч станет уже второй встречей команд в текущем сезоне. В конце октября «Арсенал» и «Кристал Пэлас» играли на «Эмирейтс» в рамках АПЛ, эта встреча завершилась победой «канониров» со счетом 1:0 (поставить на повторение этого результата в сегодняшнем матче можно по коэффициенту 6.50).

В Кубке английской лиги обе команды стартовали с третьего раунда и пока демонстрируют достаточно уверенные результаты. «Арсенал» поочередно обыграл «Порт Вейл» и «Брайтон» с одинаковым счетом 2:0 (шанс на повторение этого счета в третий раз подряд также оценивается котировкой 6.50). «Кристал Пэлас» же в третьем раунде внезапно сыграл вничью с «Миллуоллом» (1:1 и победа по пенальти), однако уже в следующем раунде команда Оливера Гласнера сенсационно выбила из турнира «Ливерпуль», одержав крупную победу со счетом 3:0.

Новое