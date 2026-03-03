Ведомости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева

Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы
Грант Гетадарян
Андрей Фисенко. Фото: fnl.pro
Андрей Фисенко. Фото: fnl.pro

МВД возбудило дело против судьи Андрея Фисенко по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Об этом «Ведомости Спорт/РБ» заявили два не связанных между собой источника, знакомые с ходом дела. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

Арбитр был задержан на прошлой неделе в аэропорту Москвы. Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Из открытых источников следует, что оба арбитра обслуживали вместе только один матч – в 2023 г. между владикавказской «Аланией» и «Химками» (1:4). После игры никаких санкций в отношении судей применено не было. Источник, знакомый с ходом дела, подтвердил «Ведомости Спорт/РБ», что Фисенко в том числе допрашивался по этому матчу.   

Фисенко никогда не работал главным арбитром в Российской премьер-лиге (РПЛ). В этом статусе больше всего матчей он провел в первенстве России по футболу среди команд Первой лиги (второй по статусу дивизион). В прошлом сезоне Фисенко возглавлял судейскую бригаду в четырех играх турнира. Среди них матч «СКА-Хабаровск» – «Торпедо» (2:2) от ноября 2024 г., к которому у правоохранителей пока претензий нет. Руководство московской команды с лета 2025 г. проходит по уголовному делу по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). 

После упомянутого матча Фисенко лишь раз работал главным судьей – в марте 2025 г. во встрече красноярского «Енисея» и нижнекамского «Нефтехимика» (2:0) в Первой лиге. При этом арбитр регулярно привлекался для работы в составе бригады VAR на играх РПЛ. В двух прошлых сезонах он был рекордсменом по числу назначений (VAR, AVAR либо резервным судьей). В нынешнем розыгрыше РПЛ Фисенко получил 20 назначений в РПЛ. Последнее пришлось на игру 18-го тура между махачкалинским «Динамо» и нижегородским «Пари НН» (0:1) в декабре 2025 г.

Минимум двух судей уже отстраняли из-за ошибок в матче «Химок»

В сезоне 2023/24 «Химки» участвовали в Первой лиге. Турнир проходил с 15 июля 2023 г. по 25 мая 2024 г. «Химки» заняли первое место в турнирной таблице Первой лиги, обеспечив прямой выход в РПЛ. Вторым финишировало «Динамо» (Махачкала), третьим – «Акрон» (Тольятти).

Таким образом, по итогам сезона подмосковная команда выполнила задачу по возвращению в высший дивизион российского футбола. Главным тренером «Химок» на протяжении большей части сезона являлся Андрей Талалаев. Он руководил командой в официальных матчах с 11 апреля 2023 г. по 20 июня 2024 г. и обеспечил ее повышение в классе. Но перед стартом РПЛ Талалаев был уволен. Официальные причины отставки не назывались. Комментируя решение клуба, Талалаев сказал: «Все к этому шло».

В тот период «Химки» инвестировались со стороны бизнесмена Туфана Садыгова. В декабре 2024 г. его поместили под домашний арест из-за обвинений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной преступной группы с причинением ущерба собственнику в особо крупном размере). В январе 2025 г. суд не продлил домашний арест Садыгова.

После сезона 2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ и приостановили деятельность. В сентябре клуб был признан банкротом. В ноябре 2025 г. Российский футбольный союз (РФС) пожизненно дисквалифицировал Садыгова, признав, что именно он в качестве «теневого» инвестора контролировал действия руководителей команды, долги которой превысили 1 млрд руб. 

«Ведомости Спорт/РБ» известно, что в сезоне 2023/24 как минимум двое арбитров после матчей «Химок» перестали судить. Дмитрия Стрельцова и его помощника Юрия Ярушкина отстранили от судейства после игры «Черноморец» – «Химки» (1:3), которая прошла в ноябре 2023 г. Тогда Стрельцов совершил две ошибки, в том числе назначив ошибочный 11-метровый удар в пользу гостей. 

Источник «Ведомости Спорт/РБ» в правоохранительных органах заявил, что проблема лежит не только на судьях, но и на клубах и связанных с ними людьми, которые в определенных случаях и являются катализатором незаконных действий: «И если судей массово отстраняют, то в клубах работы не видно». 

Всего с 2020 г. РФС прекратил сотрудничество с 30 судьями и инспекторами. Соответствующие решения выносились по итогам служебных и скрининговых проверок, а также по этическим причинам. В списке значатся и арбитры, на счету которых сотни отработанных матчей в РПЛ.

Один из самых громких судейских скандалов случился с участием Алексея Матюнина. В апреле 2022 г. в игре 26-го тура «Химки» – «Крылья Советов» (4:1). По итогам встречи ЭСК РФС признал ошибки арбитра и отстранил от работы.

«Ведомости Спорт/РБ» обратились за комментариями в МВД и в РФС.

Расследование в отношении судей РПЛ расширилось на фоне дела «Торпедо»

Расследование уголовного дела, возбужденного в 2025 г. в отношении руководителей футбольного клуба «Торпедо» совладельца Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова, привело к выявлению новых эпизодов, связанных с предполагаемым незаконным влиянием на результаты матчей. Следственный департамент МВД проверяет девять арбитров РПЛ и Первой лиги по подозрению в получении незаконного вознаграждения. 

РБК писал, что обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены девяти арбитрам. Впоследствии «Коммерсант» назвал полный список: в получении денежных средств от «Торпедо» обвиняются Максим Перезва, Богдан Головко, Егор Егоров, Иван Сараев, Владислав Целовальников, Юрий Карпов, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев, Олег Соколов, Игорь Захаров, Иван Сиденков, Константин Аверьянов и Артем Любимов Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Пять человек из них также упоминались в тексте журналиста Ивана Карпова.

На фоне расследования бюро исполкома РФС намерено скорректировать списки арбитров на сезон 2025/26, исключив фигурантов дела до завершения разбирательства. В пояснительных материалах к проекту решения указывается, что мера связана с расследованием МВД и департамента защиты игры РФС, а также «возникшими этическими вопросами». В РФС заявили, что участие лиц, в отношении которых ведется следствие, несовместимо с обеспечением доверия к соревнованиям.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев подтвердил, что исключение ряда арбитров связано с текущими расследованиями. По его словам, в случае признания судей невиновными вопрос об их восстановлении может быть рассмотрен отдельно.

На данный момент Соболев находится под домашним арестом на фоне сотрудничества со следствием и сложного состояния здоровья. В феврале 2026 г. аналогичная мера пресечения была избрана в отношении Скородумова, который, по данным источников, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на других фигурантов дела.

В числе эпизодов следствие рассматривает матч Первой лиги между «Торпедо» и «КАМАЗом» в мае 2025 г., имевший значение для распределения мест, дающих право выхода в РПЛ. По версии следствия, арбитр допустил ряд спорных решений, включая неназначенные пенальти. Экспертно-судейская комиссия РФС признала одну из ошибок, но уголовно-правовую оценку дает следствие.

По итогам сезона 2024/25 «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и вышло в РПЛ, но позднее РФС исключил клуб из премьер-лиги и оштрафовал на 5 млн руб. за попытку организации договорных матчей. Соболеву запрещено заниматься футбольной деятельностью на пять лет, Скородумову – на десять.

Отдельные случаи публичных заявлений о возможной коррупции в судейском корпусе звучали и ранее. В 2024 г. губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял о предполагаемых схемах влияния на арбитров, связанных с «Крыльями Советов». По данному факту в 2025 г. было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество, но в феврале 2026 г. оно было прекращено за отсутствием состава преступления. В ГУ МВД России по Самарской области заявили, что дополнительно проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Новое