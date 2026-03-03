МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева

МВД возбудило дело против судьи Андрея Фисенко по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Об этом «Ведомости Спорт/РБ» заявили два не связанных между собой источника, знакомые с ходом дела. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.

Арбитр был задержан на прошлой неделе в аэропорту Москвы. Также следователи допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Из открытых источников следует, что оба арбитра обслуживали вместе только один матч – в 2023 г. между владикавказской «Аланией» и «Химками» (1:4). После игры никаких санкций в отношении судей применено не было. Источник, знакомый с ходом дела, подтвердил «Ведомости Спорт/РБ», что Фисенко в том числе допрашивался по этому матчу.

Фисенко никогда не работал главным арбитром в Российской премьер-лиге (РПЛ). В этом статусе больше всего матчей он провел в первенстве России по футболу среди команд Первой лиги (второй по статусу дивизион). В прошлом сезоне Фисенко возглавлял судейскую бригаду в четырех играх турнира. Среди них матч «СКА-Хабаровск» – «Торпедо» (2:2) от ноября 2024 г., к которому у правоохранителей пока претензий нет. Руководство московской команды с лета 2025 г. проходит по уголовному делу по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

После упомянутого матча Фисенко лишь раз работал главным судьей – в марте 2025 г. во встрече красноярского «Енисея» и нижнекамского «Нефтехимика» (2:0) в Первой лиге. При этом арбитр регулярно привлекался для работы в составе бригады VAR на играх РПЛ. В двух прошлых сезонах он был рекордсменом по числу назначений (VAR, AVAR либо резервным судьей). В нынешнем розыгрыше РПЛ Фисенко получил 20 назначений в РПЛ. Последнее пришлось на игру 18-го тура между махачкалинским «Динамо» и нижегородским «Пари НН» (0:1) в декабре 2025 г.