PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS

Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию для поклонников киберспорта — «Магазин фрибетов». Во время турнира ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike пользователи смогут получать монеты за ставки на матчи ивента, а потом обменивать их на фрибеты номиналом до 5 000 рублей.

Как стать участником акции:

● Авторизоваться на сайте или в приложении PARI.

● Подтвердить участие на страницы акции «Магазин фрибетов».

● Заключить пари на матчи ESL Pro League S23 на сумму от 1 000 рублей и с коэффициентом от 1.7.

● Накопить монеты и обменять их на фрибеты до 5 000.

За ставки на матчи турнира пользователь в конце каждого дня будет получать монеты в зависимости от суммарного объема заключенных пари. Номинал призов от 300 до 5 000 рублей. Функция обмена монет на фрибеты будет доступна неограниченное количество раз.

ESL Pro League Season 23 пройдёт с 1 по 15 марта. На турнире выступят 24 команды, в том числе и лидеры сезона в лице FURIA, Team Spirit, MOUZ и PARIVISION. Призовой фонд чемпионата составит $275 тыс.