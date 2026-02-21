Компания PARI получила четыре награды на международном фестивале bema!

19 февраля состоялось награждение лучших проектов по версии bema!, профессиональной премии в сфере событийного маркетинга и коммуникаций.

Первое место в номинации «Лучший инклюзивный проект» получила бренд-активация «ПАРИ ФЕСТ — 2025. Ген человечности».

Букмекерская компания является титульным партнером музыкально‑спортивного фестиваля ПАРИ ФЕСТ, который два года подряд проходил в Нижнем Новгороде. В основе проекта, реализованного благотворительным фондом «Пари и побеждай», — стремление сделать крупнейшее городское событие доступным для всех гостей, обеспечив равный доступ к спорту и культуре через адаптированную инфраструктуру, а также привлечь внимание аудитории к теме инклюзии и экологии.

Бренд-активация «ПАРИ ФЕСТ — 2025. Генезис» заняла третье место сразу в двух номинациях: «Лучшая активация бренда регулируемого рынка» и «Лучший масштабный региональный фестиваль».

Под генезисом в проекте понимается обновление, развитие и улучшение, а миссией фестиваля стало объединение людей через пространство вдохновения и новых возможностей. Фестиваль ПАРИ ФЕСТ — 2025 объединяет талантливых представителей креативных индустрий и ярко презентует Нижний Новгород как привлекательный туристический кластер.

PARI также отметили в категории «HR-бренд». Мультсериал «Ценности PARI» занял второе место в номинации «Лучшее корпоративное видео».

Проект транслирует корпоративные ценности компании PARI в нестандартной форме. Каждая из четырех ценностей PARI — работа в команде, креативное мышление, готовность к переменам и проявление инициативы — была показана в отдельной серии, которая оформлена в стиле мультфильма «Рик и Морти».

Премия bema! отмечает заслуги бизнеса в сфере событийного маркетинга и коммуникаций. Эксперты оценивали проекты, созданные внутренними командами компаний или агентствами, по направлениям B2C, B2B, HR, PR, GR, ESG-проектов.

Помимо компании PARI финалистами премии стали Т-Банк, Яндекс, Сбер, Авито, VK, MAGNIT TECH и другие крупные корпорации.