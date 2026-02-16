Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 февраля 12:25ГлавнаяНовости

Цолоев победил Буторина в главном бою турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Назрани

Событие прошло 13 февраля во Дворце спорта Магас имени Берда Евлоева
Валентин Васильев

Бабули Цолоев и Максим Буторин провели все пять раундов в октагоне, по итогом которого первый одержал победу единогласным решением судей и стал временным чемпионом БЕТСИТИ Fight Nights в полусреднем весе. Следующим соперником Цолоева станет действующий обладатель пояса Александр Сарнавский, бой пройдет в Москве, предварительно в конце мая.

В со-главном бою вечера Ахмед Алиев одержал победу над Тимуром Нагибиным единогласным решением судей.  

Оба этих боя проходили в рамках Гран-при, суммарный денежный приз которого составляет 1 миллион долларов. Цолоев и Алиев прошли в полуфинал в своих весовых категориях. Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Сочи 20 февраля.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «БЕТСИТИ»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Финал Гран-при России по фигурному катанию: итоги первого дня
Новости
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Антон Зиньковский выбрал между «Спартаком» и «Крыльями Советов»
Новости
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Сколько стоит вырастить футболиста и зачем РФС тратит на это 2,5 млрд рублей в год
Новости
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
PARI проведет для обычных геймеров турнир по PUBG с призовым фондом в 1 000 000 рублей
Новости
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Фигурное катание, Финал Гран-при России: дата и время, где смотреть, прямые трансляции
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, седьмой этап в Контиолахти: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
МВД возбудило дело против арбитра матча «Химок» в период работы Талалаева
Новости
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
PARI откроет «Магазин фрибетов» во время турнира ESL Pro League по CS
Новости
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Председатель судейского комитета РФС призвал изменить параметры ТВ-трансляций РПЛ
Новости

Новое