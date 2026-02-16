Цолоев победил Буторина в главном бою турнира БЕТСИТИ Fight Nights в Назрани

Бабули Цолоев и Максим Буторин провели все пять раундов в октагоне, по итогом которого первый одержал победу единогласным решением судей и стал временным чемпионом БЕТСИТИ Fight Nights в полусреднем весе. Следующим соперником Цолоева станет действующий обладатель пояса Александр Сарнавский, бой пройдет в Москве, предварительно в конце мая.

В со-главном бою вечера Ахмед Алиев одержал победу над Тимуром Нагибиным единогласным решением судей.

Оба этих боя проходили в рамках Гран-при, суммарный денежный приз которого составляет 1 миллион долларов. Цолоев и Алиев прошли в полуфинал в своих весовых категориях. Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights пройдет в Сочи 20 февраля.