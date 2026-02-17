В новом ролике WINLINE с иронией рассказали о скрытых талантах Роналдиньо

Компания WINLINE выпустила новый ролик с участием Роналдиньо . В нем бразилец примеряет на себя роль экстрасенса, способного предугадывать исход матчей за счет особого «чувства игры». Ролик приурочен к грядущему футбольному сезону: вторая часть сезона РПЛ и других лиг, плей-офф Лиги чемпионов и чемпионат мира. Вместе с видеороликом в приложении WINLINE выйдет мини-игра, в которой пользователи смогут бросить вызов «сверхъестественным» способностям Роналдиньо в предсказании итогов матчей.

В рамках партнерства с WINLINE легендарный футболист снялся в новом ролике в образе экстрасенса.

«Футбол – это не только про сухие цифры и результат, а еще про чувство игры и волшебство в каждом моменте. Поэтому накануне горячего футбольного сезона приходит время для настоящей магии. «Волшебник»‎ Роналдиньо приоткроет завесу тайны: как ему удавалось творить чудеса на поле и чувствовать игру на несколько шагов вперед, подобно медиуму»‎, – заявили авторы.

Днем ранее братья Шепсы – экстрасенсы из тизер-ролика – позвали на помощь Роналдиньо, чтобы «почувствовать»‎ футбол так, как на это способен только «ОН»‎, ведь их собственных навыков для этого не хватило.