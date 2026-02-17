В новом ролике WINLINE с иронией рассказали о скрытых талантах Роналдиньо

Партнерский проект
Компания WINLINE выпустила новый ролик с участием Роналдиньо. В нем бразилец примеряет на себя роль экстрасенса, способного предугадывать исход матчей за счет особого «чувства игры». Ролик приурочен к грядущему футбольному сезону: вторая часть сезона РПЛ и других лиг, плей-офф Лиги чемпионов и чемпионат мира. Вместе с видеороликом в приложении WINLINE выйдет мини-игра, в которой пользователи смогут бросить вызов «сверхъестественным» способностям Роналдиньо в предсказании итогов матчей.
В рамках партнерства с WINLINE легендарный футболист снялся в новом ролике в образе экстрасенса.
«Футбол – это не только про сухие цифры и результат, а еще про чувство игры и волшебство в каждом моменте. Поэтому накануне горячего футбольного сезона приходит время для настоящей магии. «Волшебник» Роналдиньо приоткроет завесу тайны: как ему удавалось творить чудеса на поле и чувствовать игру на несколько шагов вперед, подобно медиуму», – заявили авторы.
Днем ранее братья Шепсы – экстрасенсы из тизер-ролика – позвали на помощь Роналдиньо, чтобы «почувствовать» футбол так, как на это способен только «ОН», ведь их собственных навыков для этого не хватило.
Зайдя в специальную мини-игру в приложении WINLINE, все желающие смогут угадывать итоги матчей Лиги чемпионов 17, 18, 24 и 25 февраля вместе с Роналдиньо, а тех, кто победит легенду в предсказаниях, ждут дополнительные баллы. За каждую победу над обладателем «Золотого мяча» пользователи получат осколки «Шара судьбы». Открывая шары, можно выиграть фрибеты разных номиналов. Общий призовой фонд акции – 6 000 000 фрибетов.
Напомним, что Роналдиньо стал амбассадором WINLINE в сентябре прошлого года. Цель партнерства – возвращение в футбол ярких эмоций и ощущения праздника, знакомого каждому болельщику с детства. Новая же кампания призвана в самоироничной форме вновь напомнить о главном: футбол – это не только итоговый счет, статистика и аналитика, но и удовольствие, эмоции и чувство игры.