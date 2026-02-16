Ведомости
Японские фигуристы Миура и Кихара с мировым рекордом выиграли Олимпиаду-2026

Превзошли достижения россиян Мишиной и Галлямова
Александр Бокулёв
Рику Миура и Рюити Кихара. Фото: isu.com
Рику Миура и Рюити Кихара. Фото: isu.com

В понедельник, 16 февраля, завершились соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2026 в Италии. Произвольные программы представили 16 дуэтов. Подводим итоги турнира и рассказываем о результатах бывших россиян, некоторые из которых добрались до пьедестала.

Чемпионы побили рекорд россиян

Одной из неожиданной короткой программы стало неудачное выступление Рику Миуры и Рюити Кихары. Действующие чемпионы мира расположились на промежуточной пятой позиции и не попали в сильнейшую разминку на произвольную. Но их отставание от конкурентов гарантировало борьбу, что и подтвердилось в понедельник.

Японцы выдали прокат, близкий к идеальному, хотя на тройной подкрутке им выставили третий из четырех уровней сложности. В командном турнире они обновили личный рекорд в произвольной программе, а в личном – уже мировой. Получив 158,13 балла, Миура и Кихара превзошли достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (157,46), которое продержалось с чемпионата Европы 2022 г.

Данный результат позволил японскому дуэту прорваться на первое место. Миура и Кихара впервые стали олимпийскими чемпионами и добавили личное золото к серебру командных соревнований.

На пьедестал попали три уроженца России

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин на правах лидеров после короткой программы закрывали соревновательный день. На этот раз им не удалось показать чистый прокат. Несколько ошибок привели к тому, что представители Германии в произвольной программе заняли лишь четвертое место. Отрыв после короткой позволил им по общей сумме войти в топ-3 и забрать бронзовые медали.

Серебро же досталось Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве. Они сохранили вторую позицию в таблице, хотя тоже не обошлись без помарок в произвольной программе. Ученики российского тренера Павла Слюсаренко принесли сборной Грузии первую в истории медаль зимней Олимпиады. В командном турнире несколько дней назад представители этой страны остановились в шаге от пьедестала. 

Анастасия Метелкина и Лука Берулава
Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Фото: ISU

К слову, Хазе и Володин тоже тренируются у российского специалиста – Дмитрия Савина. Партнер из этого дуэта – уроженец Санкт-Петербурга, выступающий за Германию с 2022 г. Метелкина тоже ранее представляла Россию. Берулава родился в Москве, но в профессиональном спорте сразу начал выступать за Грузию.

Еще одни бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко остановились в шаге от пьедестала. При этом они вновь продемонстрировали чистый прокат. Вслед за личным рекордом в короткой программе венгры обновили свои лучшие показатели в произвольной и по общей сумме. Ученики Савина и Федора Климова менее четырех баллов в итоге уступили Хазе и Володину.

Победители прошлой Олимпиады замкнули топ-5

Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли домашнюю Олимпиаду-2022 в Пекине, после чего ушли из спорта. Но вернулись ради Игр-2026 в нынешнем сезоне, который складывался для них нестабильно. Такой же получилась и Олимпиада, где именитые китайцы не показали полностью чистых прокатов. В итоговом протоколе Суй и Хань заняли пятую позицию, чему в том числе способствовали более грубые ошибки других пар.

Например, Лия Перейра и Трент Мишо шли третьими после короткой программы, но провалили произвольную и опустились на восьмое место. А другой канадский дуэт Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, напротив, очень неудачно выступили в первый день. В произвольной им удалось поправить положение и подняться с 16-й на 11-ю строчку. Но важно отметить, что Стеллато-Дудек накануне вылета в Милан травмировала голову, из-за чего их пара не выступила в командном турнире.

Бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, которые проводят дебютный сезон под флагом Армении, ухудшили положение по итогам произвольной программы и заняли 14-е место. Строчкой выше расположились уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина и Михал Возняк, представляющие Польшу.

На 16-й позиции остались французы-супруги Камиль Ковалев и Павел Ковалев. Партнер из этого дуэта – уроженец Санкт-Петербурга.

Турнирная таблица

Результаты в парном катании на Олимпиаде-2026:

  1. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) – 231,24 (73,11 + 158,13)
  2. Анастасия Метелкина / Лука Берулава (Грузия) – 221,75 (75,46 + 146,29)
  3. Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия) – 219,09 (80,01 + 139,08)
  4. Мария Павлова / Алексей Святченко (Венгрия) – 215,26 (73,87 + 141,39)
  5. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) – 208,64 (72,66 + 135,98)
  6. Сара Конти / Никколо Мачии (Италия) – 203,19 (71,70 + 131,49)
  7. Эмили Чан / Спенсер Акира Хоу (США) – 200,31 (70,06 + 130,25)
  8. Лия Перейра / Трент Мишо (Канада) – 199,66 (74,60 + 125,06)
  9. Элли Кам / Дэнни О'Ши (США) – 194,58 (71,87 + 122,71)
  10. Анника Хокке / Роберт Кункель (Германия) – 194,11 (67,52 + 126,59)
  11. Деанна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) – 192,61 (66,04 + 126,57)
  12. Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) – 191,86 (69,08 + 122,78)
  13. Юлия Щетинина / Михал Возняк (Польша) – 185,86 (65,23 + 120,63)
  14. Карина Акопова / Никита Рахманин (Армения) – 180,66 (66,27 + 114,39)
  15. Анастасия Вайпан-Ло / Люк Дигби (Великобритания) – 179,06 (66,07 + 112,99)
  16. Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) – 178,43 (64,65 + 113,78)

Новое