Японские фигуристы Миура и Кихара с мировым рекордом выиграли Олимпиаду-2026

В понедельник, 16 февраля, завершились соревнования спортивных пар на Олимпиаде-2026 в Италии. Произвольные программы представили 16 дуэтов. Подводим итоги турнира и рассказываем о результатах бывших россиян, некоторые из которых добрались до пьедестала.
Одной из неожиданной короткой программы стало неудачное выступление Рику Миуры и Рюити Кихары. Действующие чемпионы мира расположились на промежуточной пятой позиции и не попали в сильнейшую разминку на произвольную. Но их отставание от конкурентов гарантировало борьбу, что и подтвердилось в понедельник.
Японцы выдали прокат, близкий к идеальному, хотя на тройной подкрутке им выставили третий из четырех уровней сложности. В командном турнире они обновили личный рекорд в произвольной программе, а в личном – уже мировой. Получив 158,13 балла, Миура и Кихара превзошли достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (157,46), которое продержалось с чемпионата Европы 2022 г.
Данный результат позволил японскому дуэту прорваться на первое место. Миура и Кихара впервые стали олимпийскими чемпионами и добавили личное золото к серебру командных соревнований.
Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин на правах лидеров после короткой программы закрывали соревновательный день. На этот раз им не удалось показать чистый прокат. Несколько ошибок привели к тому, что представители Германии в произвольной программе заняли лишь четвертое место. Отрыв после короткой позволил им по общей сумме войти в топ-3 и забрать бронзовые медали.
Серебро же досталось Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве. Они сохранили вторую позицию в таблице, хотя тоже не обошлись без помарок в произвольной программе. Ученики российского тренера Павла Слюсаренко принесли сборной Грузии первую в истории медаль зимней Олимпиады. В командном турнире несколько дней назад представители этой страны остановились в шаге от пьедестала.
К слову, Хазе и Володин тоже тренируются у российского специалиста – Дмитрия Савина. Партнер из этого дуэта – уроженец Санкт-Петербурга, выступающий за Германию с 2022 г. Метелкина тоже ранее представляла Россию. Берулава родился в Москве, но в профессиональном спорте сразу начал выступать за Грузию.
Еще одни бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко остановились в шаге от пьедестала. При этом они вновь продемонстрировали чистый прокат. Вслед за личным рекордом в короткой программе венгры обновили свои лучшие показатели в произвольной и по общей сумме. Ученики Савина и Федора Климова менее четырех баллов в итоге уступили Хазе и Володину.
Суй Вэньцзин и Хань Цун выиграли домашнюю Олимпиаду-2022 в Пекине, после чего ушли из спорта. Но вернулись ради Игр-2026 в нынешнем сезоне, который складывался для них нестабильно. Такой же получилась и Олимпиада, где именитые китайцы не показали полностью чистых прокатов. В итоговом протоколе Суй и Хань заняли пятую позицию, чему в том числе способствовали более грубые ошибки других пар.
Например, Лия Перейра и Трент Мишо шли третьими после короткой программы, но провалили произвольную и опустились на восьмое место. А другой канадский дуэт Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам, напротив, очень неудачно выступили в первый день. В произвольной им удалось поправить положение и подняться с 16-й на 11-ю строчку. Но важно отметить, что Стеллато-Дудек накануне вылета в Милан травмировала голову, из-за чего их пара не выступила в командном турнире.
Бывшие россияне Карина Акопова и Никита Рахманин, которые проводят дебютный сезон под флагом Армении, ухудшили положение по итогам произвольной программы и заняли 14-е место. Строчкой выше расположились уроженка Нижнего Новгорода Юлия Щетинина и Михал Возняк, представляющие Польшу.
На 16-й позиции остались французы-супруги Камиль Ковалев и Павел Ковалев. Партнер из этого дуэта – уроженец Санкт-Петербурга.
