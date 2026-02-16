Японские фигуристы Миура и Кихара с мировым рекордом выиграли Олимпиаду-2026

Одной из неожиданной короткой программы стало неудачное выступление Рику Миуры и Рюити Кихары. Действующие чемпионы мира расположились на промежуточной пятой позиции и не попали в сильнейшую разминку на произвольную. Но их отставание от конкурентов гарантировало борьбу, что и подтвердилось в понедельник.

Японцы выдали прокат, близкий к идеальному, хотя на тройной подкрутке им выставили третий из четырех уровней сложности. В командном турнире они обновили личный рекорд в произвольной программе, а в личном – уже мировой. Получив 158,13 балла, Миура и Кихара превзошли достижение россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (157,46), которое продержалось с чемпионата Европы 2022 г.

Данный результат позволил японскому дуэту прорваться на первое место. Миура и Кихара впервые стали олимпийскими чемпионами и добавили личное золото к серебру командных соревнований.