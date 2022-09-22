Обзор букмекерской конторы Winline

Букмекерская компания Winline была основана в 2009 году и, согласно «Рейтингу Букмекеров», сегодня входит в тройку крупнейших легальных БК по объему выручки и занимает шестое место на рынке по узнаваемости. Авторитет Winline подтвержден сотрудничеством с ведущими клубами России – футбольными «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», баскетбольными ЦСКА, «Химками», «УНИКСом». Компания является генеральным партнёром российской Премьер-Лиги и активно сотрудничает с UFC. В 2015 году БК Winline была удостоена премии Russian Gaming Week за «Лучший букмекерский продукт».
Год основания – 2009
Лицензия – Федеральной налоговой службы
Название компании (юридическое) – ООО «Управляющая компания НКС»
Адрес – г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, эт. 11
Мобильные приложения – Android, iOS
Бонус – до 10 000 рублей
Тотализатор – нет
Мобильная версия – есть
Видеотрансляции матчей – есть
Онлайн-чат – есть
Минимальная ставка – 50 рублей
Максимальная выплата – 550 000 рублей (разовая)
Комиссия за вывод – нет
Количество ППС – 6
Букмекерская контора Winline позиционирует себя как самую надежную компанию среди легальных букмекеров России. Слоган БК прямо указывает на это: «Винлайн» заплатит. Без вариантов». Компания настаивает, что в плане надежности у нее нет конкурентов в стране, и при этом продолжает развивать продукт. Помимо большого разнообразия ставок, Winline предлагает игрокам качественный видеосервис – широкий выбор трансляций и возможность смотреть две игры одновременно. К эксклюзивным фишкам конторы относятся компенсация стоимости абонементов на матчи РПЛ и повышенные коэффициенты за ставки на любимые клубы. Новых клиентов БК наверняка заинтересует бездепозитный фрибет размером 2000 рублей.
«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Оценка БК Winline на сайте «Рейтинг Букмекеров» – 5 баллов. Отметим, что периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.
Рейтинг – 5/5
(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)
Линия в прематче – 3/5
(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)
Линия в лайве – 3/5
(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)
Коэффициенты – 3/5
(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)
Бонусы и акции – 4/5
(размер и число бонусных и акционных предложений)
Служба поддержки – 4/5
(качество и удобство обратной связи)
Удобство платежей – 3/5
(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)
Букмекер предлагает игрокам пари на более чем 20 видов спорта и тысячи событий ежедневно. Естественно, что наибольшим спросом у бетторов пользуются самые популярные дисциплины:
По определению самой Winline, БК принимает ставки «практически на все, что происходит в мире спорта». В линии букмекера есть все турниры, представляющие хотя бы малейший интерес для игроков. Само собой, бетторам всегда доступны:
Маржа – это прибыль букмекера, которую он закладывает в котировки. Чем она ниже, тем выше коэффициенты и, соответственно, выигрыш беттера (и наоборот).
У Winline не самая низкая маржа по рынку – от 2,5 до 8%. Правильнее будет охарактеризовать ее как среднюю. Но вместе с тем в линии можно найти привлекательные предложения на основные исходы популярных матчей.
На топ-событиях футбола, хоккея, баскетбола, тенниса размер маржи БК Winline не превышает 5-6%. На второстепенные состязания букмекер, как правило, закладывает в котировки более высокую комиссию, так как объем ставок в них заведомо небольшой, а информации о них меньше.
Регистрация в букмекерской конторе Winline осуществляется следующим образом:
Чтобы воспользоваться приветственным фрибетом и начать играть на «Винлайн», нужно пройти одноразовую идентификацию. Легальная контора Winline обязана по закону идентифицировать игрока как лицо, достигшее 18 лет. Пройти верификацию в БК можно пятью способами. Рассмотрим каждый из них.
Возможность идентифицировать свой аккаунт реализована и в официальных мобильных приложениях Winline. Порядок действий практически аналогичный.
Идентификация по видеосвязи
Если у игрока нет возможности загрузить фото паспорта, букмекер предлагает пройти идентификацию по видеозвонку. Чтобы воспользоваться этой опцией, сделайте следующее:
Этот вид верификации подразумевает личное присутствие в салонах «Евросети» или Contact. Не забудьте мобильный телефон, номер которого был указан при регистрации на «Винлайн», и паспорт. Стоимость услуги в «Евросети» составит 300 рублей, в салоне связи Contact – вдвое дешевле. Сообщите оператору, что хотите пройти идентификацию для мобильной карты, и далее следуйте его инструкциям.
Чтобы пройти идентификацию через Госуслуги, нужно:
Алгоритм действий тут практически полностью совпадает с пари в прематче. Главное отличие заключается в том, что лайв-ставки делаются по ходу события. В остальном все идентично:
Экспрессом называют комбинированную ставку минимум из двух событий. Коэффициент в экспрессе равен произведению коэффициентов всех входящих в него выборов. Чтобы собрать экспресс на БК Winline, нужно:
К услугам пользователей БК Winline предлагаются удобные мобильные приложения с понятным интерфейсом. Скачать приложения можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS.
Скачать «Винлайн» на андроид можно на официальном сайте букмекера. Порядок действий:
Скачать на айфон приложение «Винлайн» можно как в магазине бесплатного контента App Store, так и на официальном сайте букмекера.
Да, Winline предлагает клиентам широкий выбор прямых видеотрансляций по самым популярным видам спорта – футболу, хоккею, баскетболу, теннису и т.д. Просмотр открыт всем зарегистрированным пользователям. Чтобы увидеть список доступных трансляций прямо сейчас, кликните на оранжевый значок Play на верхней панели официального сайта или в приложении. Услуга доступна даже при нулевом балансе.
Чтобы пополнить игровой счет в конторе Winline, зайдите в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Выберите подходящую вам платежную систему, далее следуйте инструкциям. Внести деньги на депозит можно через:
Вывод средств возможен только на те системы, с которых проводилось пополнение. Минимальная сумма вывода – 500 рублей. Ознакомиться со всеми способами получения выигрыша можно в личном кабинете, нажав на кнопку «Вывод».
В Winline получить выигрыш можно на:
Как крупная легальная букмекерская компания, Winline работает в полном соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет от 4000 до 14999 рублей, подоходный налог в размере 13% выплачивает игрок, если больше – его удерживает букмекер.
|Какие виды бонусов предоставляет БК «Винлайн»?
|Бонус
|Тип
|Фрибет за депозит
|БК использует многоуровневую систему поощрений, сумма бонуса которого до 10 000 рублей.
|Кэшбэк
|10% от суммы проигранных средств за месяц на бонусный счет участника
|Бонус на день рождения
|500 рублей в подарок на бонусный счет в день рождения
БК «Винлайн» относится к числу легальных БК, работает в правовом поле РФ и зарегистрирована в Едином ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок).
Зеркало – то есть, сайт-двойник с аналогичным содержанием и функционалом, но альтернативным адресом – обычно требуется нелегальным ресурсам, подвергающимся блокировкам на территории Российской Федерации. Игроки в Winline таких проблем не испытывают и могут беспрепятственно пользоваться официальным сайтом букмекера и его мобильными версиями.
Стационарные клубы букмекерской компании Winline расположены в двух городах России: 5 в Москве и 1 – в Краснодаре. Полный список ППС можно изучить по этой ссылке.
Winline дорожит репутацией одного из самых надежных букмекеров страны и внимательно прислушивается к пожеланиям и претензиям пользователей. В случае возникновения жалоб компания рекомендует обращаться в службу поддержки. Решить проблему может и обращение к «РБ»: Winline признает этот ресурс независимым посредником в спорах с клиентами.
Изложите свою проблему онлайн-консультанту компании. Телефон поддержки Winline: 8 (800) 333-60-47. Чтобы связаться со специалистом онлайн, нажмите на оранжевый кружок в правом нижнем углу сайта. Также контора принимает претензии по электронной почте support@winline.ru. Не помогло? Пишите жалобу на сайте «РБ».
Клиенты БК могут обратиться для решения проблемы напрямую к букмекеру – по телефону, в чате или по e-mail. Опишите свою ситуацию и аргументируйте неправомочность действий компании. Подкрепите свои слова скриншотом соответствующей страницы. Если что, всегда можно обратиться за помощью к независимым арбитражникам – тому же «Рейтингу Букмекеров».
Отзывы о Winline размещены на «Рейтинге Букмекеров». Официальный представитель компании оперативно реагирует и отвечает на большинство комментариев клиентов БК, как положительных, так и отрицательных.
Отличная букмекерская контора, хорошая линия и множество событий. Оценка 5 из 5.
Играю в данной компании через интернет уже несколько лет. Радует разнообразная линия на события основных видов спорта, оперативное пополнение и вывод средств на банковскую карту, круглосуточная служба поддержки. Из плюсов также могу выделить приятный и доступный интерфейс сайта, а также доступную мобильную версию, что безусловно, очень удобно. Простая и удобная регистрация с подтверждением идентификации игрока по паспортным данным. Планирую и в дальнейшем пользоваться услугами данной букмекерской компании! К хорошему сервису привыкаешь быстро!
Встречаются и менее позитивные отклики. Например:
Пришла по рекламе на эту БК. Дали 10 000 приветственных фрибетов. На радостях выбрала матч Лиги чемпионов, поставила на победу «Фенербахче» в тайме. Чуть позже обратила внимание, что фрибет аннулировали еще до начала матча, обратилась в тп, где внятного ответа так и не получила. Вывод: «Винлайн» «НЕ заплатит, без вариантов». К слову у меня проф. статус ЦУПИС с максимальными лимитами, т.к. проходила верификацию в клубе, с паспортом.