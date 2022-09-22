Обзор букмекерской конторы Winline

Партнер «Зенита» и «Спартака»
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Основные характеристики букмекерской конторы Winline
  • Что отличает Winline от других букмекеров?
  • На какие виды спорта можно делать ставки в БК Winline?
  • Как зарегистрироваться на официальном сайте БК Winline?
  • Как пройти идентификацию и какие документы для этого нужны?
  • Как сделать ставку в БК Winline?
  • Есть ли у Winline мобильное приложение для Андроид и iOS?
  • Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?
  • Как пополнить счет в Winline?
  • Как вывести деньги с БК Winline?
  • Какие виды бонусов предоставляет БК Winline?
  • Часто задаваемые вопросы
  • Что говорят игроки о букмекерской конторе Winline

Букмекерская компания Winline была основана в 2009 году и, согласно «Рейтингу Букмекеров», сегодня входит в тройку крупнейших легальных БК по объему выручки и занимает шестое место на рынке по узнаваемости. Авторитет Winline подтвержден сотрудничеством с ведущими клубами России – футбольными «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром», баскетбольными ЦСКА, «Химками», «УНИКСом». Компания является генеральным партнёром российской Премьер-Лиги и активно сотрудничает с UFC. В 2015 году БК Winline была удостоена премии Russian Gaming Week за «Лучший букмекерский продукт».

Основные характеристики букмекерской конторы Winline

Год основания – 2009 

Лицензия – Федеральной налоговой службы

Название компании (юридическое) – ООО «Управляющая компания НКС»

Адрес – г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, эт. 11

Мобильные приложения – Android, iOS 

Бонус – до 10 000 рублей

Тотализатор – нет

Мобильная версия – есть 

Видеотрансляции матчей – есть

Онлайн-чат – есть 

Минимальная ставка – 50 рублей

Максимальная выплата – 550 000 рублей (разовая)

Комиссия за вывод – нет

Количество ППС – 6

Что отличает Winline от других букмекеров?

Букмекерская контора Winline позиционирует себя как самую надежную компанию среди легальных букмекеров России. Слоган БК прямо указывает на это: «Винлайн» заплатит. Без вариантов». Компания настаивает, что в плане надежности у нее нет конкурентов в стране, и при этом продолжает развивать продукт. Помимо большого разнообразия ставок, Winline предлагает игрокам качественный видеосервис – широкий выбор трансляций и возможность смотреть две игры одновременно. К эксклюзивным фишкам конторы относятся компенсация стоимости абонементов на матчи РПЛ и повышенные коэффициенты за ставки на любимые клубы. Новых клиентов БК наверняка заинтересует бездепозитный фрибет размером 2000 рублей.

Плюсы и минусы БК

Плюсы:

  • высокие коэффициенты;
  • быстрые выплаты;
  • бездепозитный фрибет;
  • удобные мобильные приложения;
  • возможность смотреть две трансляции одновременно.

Минусы:

  • ограниченное количество пунктов приема ставок.

Характеристики букмекерской конторы 

«Рейтинг Букмекеров» оценивает букмекерские конторы по пятибалльной шкале. При этом учитывается множество параметров, таких как удобство регистрации, внесения и вывода средств, санкции против игроков и т.д. Также имеет значение история компании: чтобы попасть в «четверки», букмекер должен работать на рынке в течение минимум двух лет, а в «пятерки» – не менее 5 лет. Оценка БК Winline на сайте «Рейтинг Букмекеров» – 5 баллов. Отметим, что периодически РБ пересматривает оценки в сторону увеличения или снижения.

Рейтинг – 5/5

(общий рейтинг, исходя из критериев, описанных ниже)

Линия в прематче – 3/5

(глубина росписи и выбор событий до начала встречи)

Линия в лайве – 3/5

(глубина росписи и выбор событий по ходу матча)

Коэффициенты – 3/5

(средний размер маржи по сравнению с другими букмекерами)

Бонусы и акции – 4/5

(размер и число бонусных и акционных предложений)

Служба поддержки – 4/5

(качество и удобство обратной связи)

Удобство платежей – 3/5

(сроки пополнения и вывода средств, а также способы платежей)

На какие виды спорта можно делать ставки в БК Winline?

Букмекер предлагает игрокам пари на более чем 20 видов спорта и тысячи событий ежедневно. Естественно, что наибольшим спросом у бетторов пользуются самые популярные дисциплины:

  • футбол;
  • хоккей;
  • баскетбол;
  • волейбол;
  • гандбол;
  • теннис;
  • настольный теннис;
  • киберспорт.

На какие турниры и чемпионаты можно делать ставки в букмекерской конторе?

По определению самой Winline, БК принимает ставки «практически на все, что происходит в мире спорта». В линии букмекера есть все турниры, представляющие хотя бы малейший интерес для игроков. Само собой, бетторам всегда доступны:

  • Чемпионат мира по футболу;
  • Чемпионат Европы по футболу;
  • Лига чемпионов УЕФА;
  • Лига Европы УЕФА;
  • РПЛ;
  • Кубок России;
  • АПЛ;
  • Серия А;
  • Ла Лига;
  • НХЛ;
  • КХЛ;
  • НБА;
  • Формула 1;
  • UFC.

Какая маржа в букмекерской конторе?

Маржа – это прибыль букмекера, которую он закладывает в котировки. Чем она ниже, тем выше коэффициенты и, соответственно, выигрыш беттера (и наоборот). 

У Winline не самая низкая маржа по рынку – от 2,5 до 8%. Правильнее будет охарактеризовать ее как среднюю. Но вместе с тем в линии можно найти привлекательные предложения на основные исходы популярных матчей. 

На топ-событиях футбола, хоккея, баскетбола, тенниса размер маржи БК Winline не превышает 5-6%. На второстепенные состязания букмекер, как правило, закладывает в котировки более высокую комиссию, так как объем ставок в них заведомо небольшой, а информации о них меньше.

Как зарегистрироваться на официальном сайте БК Winline?

Регистрация в букмекерской конторе Winline осуществляется следующим образом:

  1. Выполнив вход на сайт https://winline.ru/, вы увидите на верхней панели справа две кнопки: «Вход» в личный кабинет и «Регистрация». Нам сейчас нужна вторая – кликайте на нее. 
  2. На открывшейся странице вводите номер телефона, дату рождения, пароль и промокод от БК Winline (Перейдя по ссылке вы найдете инструкции, как получить и где вводить промокод для Винлайн).
  3. Подтвердите свое совершеннолетие и согласие на обработку персональных данных.
  4. Введите пятизначный SMS-код и нажмите «Продолжить».
  5. А теперь жмите на фишку или кнопку «Открыть», чтобы узнать сумму своего фрибета! 
Как пройти идентификацию и какие документы для этого нужны?

Чтобы воспользоваться приветственным фрибетом и начать играть на «Винлайн», нужно пройти одноразовую идентификацию. Легальная контора Winline обязана по закону идентифицировать игрока как лицо, достигшее 18 лет. Пройти верификацию в БК можно пятью способами. Рассмотрим каждый из них.

Упрощенная идентификация

  1. Войдите на официальный ресурс или в мобильное приложение БК «Винлайн» (доступна также мобильная версия сайта).
  2. Авторизуйтесь.
  3. После регистрации система перенаправит вас на страницу идентификации.
  4. Сфотографируйте и загрузите первый разворот гражданского паспорта РФ.
  5. То же самое проделайте со страницей, где отмечен адрес регистрации.
  6. Сфотографируйте и загрузите собственное фото с раскрытым паспортом согласно указанным параметрам.
  7. Введите свой СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета).
  8. Дождитесь письма на электронную почту об успешном прохождении верификации.

Идентификация с мобильного телефона

Возможность идентифицировать свой аккаунт реализована и в официальных мобильных приложениях Winline. Порядок действий практически аналогичный. 

Идентификация по видеосвязи
Если у игрока нет возможности загрузить фото паспорта, букмекер предлагает пройти идентификацию по видеозвонку. Чтобы воспользоваться этой опцией, сделайте следующее:

  1. Нажмите кнопку Chat.
  2. Введите свое имя и сообщите о желании пройти идентификацию посредством видеозвонка. 
  3. Следуйте инструкциям оператора (связь возможна посредством WhatsApp).

Идентификация в салонах «Евросети» или Contact

Этот вид верификации подразумевает личное присутствие в салонах «Евросети» или Contact. Не забудьте мобильный телефон, номер которого был указан при регистрации на «Винлайн», и паспорт. Стоимость услуги в «Евросети» составит 300 рублей, в салоне связи Contact – вдвое дешевле. Сообщите оператору, что хотите пройти идентификацию для мобильной карты, и далее следуйте его инструкциям. 

Идентификация через Госуслуги

Чтобы пройти идентификацию через Госуслуги, нужно:

  1. Зарегистрироваться в ЦУПИС (ЕЦУПС).
  2. Выбрать Winline, затем Госуслуги на экране подтверждения личности.
  3. Войти в аккаунт Госуслуг.
  4. Нажать «Завершить идентификацию».
  5. Зайти в личный кабинет Winline, заполнить ФИО и получить SMS-уведомление.

Как сделать ставку в БК Winline?

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение букмекера.
  2. Выбрать раздел «Лайв» или «Линия» на верхней панели. 
  3. Перейти к виду спорта. 
  4. Открыть матч.
  5. Выбрать событие (исход сразу отобразится с правой стороны на десктопе).
  6. В этом же правом окне выбрать тип ставки: ординар, экспресс или система.
  7. Ввести сумму ставки.
  8. Нажать кнопку «Сделать пари».

Лайв (ставка по ходу матча) – как ее оформить?

Алгоритм действий тут практически полностью совпадает с пари в прематче. Главное отличие заключается в том, что лайв-ставки делаются по ходу события. В остальном все идентично:

  1. Зайти на сайт или в приложение БК.
  2. Перейти в раздел «Лайв»/«Сейчас» (слева на панели браузера).
  3. Выбрать интересующий вид спорта. 
  4. Открыть матч.
  5. Выбрать событие.
  6. В выпадающем окне выбрать сумму ставки.
  7. Нажать «Сделать пари». 

Экспресс в букмекерской конторе: как его собрать?

Экспрессом называют комбинированную ставку минимум из двух событий. Коэффициент в экспрессе равен произведению коэффициентов всех входящих в него выборов. Чтобы собрать экспресс на БК Winline, нужно:

  1. Зайти на сайт или в мобильное приложение букмекерской конторы.
  2. Перейти в «Линию».
  3. Выбрать и последовательно добавить в купон события, на которые хотите сделать ставку.
  4. Ввести сумму.
  5. Нажать «Сделать пари».

Есть ли у Winline мобильное приложение для Андроид и iOS?

К услугам пользователей БК Winline предлагаются удобные мобильные приложения с понятным интерфейсом. Скачать приложения можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS.

Приложение букмекера для Андроид: как его скачать и установить?

Скачать «Винлайн» на андроид можно на официальном сайте букмекера. Порядок действий:

  1. Ввести в браузере телефона winline.ru. 
  2. Зарегистрироваться или авторизоваться, если уже есть аккаунт. 
  3. Кликнуть на зеленую кнопку «Скачать приложение на Андроид» внизу экрана.
  4. Сохранить APK-файл на устройство.
  5. Найти приложение для ставок на спорт в загрузках вашего смартфона.
  6. Разрешить установку из неизвестного источника.

 

Как скачать и установить iOS приложение БК?

Скачать на айфон приложение «Винлайн» можно как в магазине бесплатного контента App Store, так и на официальном сайте букмекера. 

  1. Введите в адресной строке вашего устройства Apple winline.ru. 
  2. Нажмите на кнопку «Скачать», и будете перенаправлены на страницу установки приложения в App Store. 

Есть ли онлайн-трансляции матчей на сайте или в мобильном приложении?

Да, Winline предлагает клиентам широкий выбор прямых видеотрансляций по самым популярным видам спорта – футболу, хоккею, баскетболу, теннису и т.д. Просмотр открыт всем зарегистрированным пользователям. Чтобы увидеть список доступных трансляций прямо сейчас, кликните на оранжевый значок Play на верхней панели официального сайта или в приложении. Услуга доступна даже при нулевом балансе.

Как пополнить счет в Winline?

Чтобы пополнить игровой счет в конторе Winline, зайдите в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. Выберите подходящую вам платежную систему, далее следуйте инструкциям. Внести деньги на депозит можно через:

  • банковские карты (Мир, MasterCard, Visa); 
  • Qiwi-кошелек, кошелек ЦУПИС;
  • мобильные платежи (Билайн, Мегафон, МТС, Tele2);
  • ЮMoney.

Как вывести деньги с БК Winline?

Вывод средств возможен только на те системы, с которых проводилось пополнение. Минимальная сумма вывода – 500 рублей. Ознакомиться со всеми способами получения выигрыша можно в личном кабинете, нажав на кнопку «Вывод». 

В Winline получить выигрыш можно на:

  • банковскую карту (максимум 595000 рублей за операцию, мгновенно, без комиссии);
  • кошелек ЦУПИС (максимум 595000 рублей за операцию, мгновенно, без комиссии);
  • ЮMoney, Qiwi-кошелек (максимум 15000 рублей за операцию, мгновенно, без комиссии).

Нужно ли платить налог с выигрыша?

Как крупная легальная букмекерская компания, Winline работает в полном соответствии с законодательством РФ. Если сумма выигрыша составляет от 4000 до 14999 рублей, подоходный налог в размере 13% выплачивает игрок, если больше – его удерживает букмекер. 

Какие виды бонусов предоставляет БК Winline?

БонусТип
Фрибет за депозитБК использует многоуровневую систему поощрений, сумма бонуса которого до 10 000 рублей.
Кэшбэк 10% от суммы проигранных средств за месяц на бонусный счет участника 
Бонус на день рождения500 рублей в подарок на бонусный счет в день рождения

 

Часто задаваемые вопросы

Зарегистрирована ли БК Winline в Едином ЦУПИС?

БК «Винлайн» относится к числу легальных БК, работает в правовом поле РФ и зарегистрирована в Едином ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок). 

Нужно ли использовать зеркало для Winline?

Зеркало – то есть, сайт-двойник с аналогичным содержанием и функционалом, но альтернативным адресом – обычно требуется нелегальным ресурсам, подвергающимся блокировкам на территории Российской Федерации. Игроки в Winline таких проблем не испытывают и могут беспрепятственно пользоваться официальным сайтом букмекера и его мобильными версиями. 

Есть ли у букмекера пункты приема ставок (ППС)?

Стационарные клубы букмекерской компании Winline расположены в двух городах России: 5 в Москве и 1 – в Краснодаре. Полный список ППС можно изучить по этой ссылке

Решает ли БК Winline претензии и жалобы клиентов? 

Winline дорожит репутацией одного из самых надежных букмекеров страны и внимательно прислушивается к пожеланиям и претензиям пользователей. В случае возникновения жалоб компания рекомендует обращаться в службу поддержки. Решить проблему может и обращение к «РБ»: Winline признает этот ресурс независимым посредником в спорах с клиентами. 

Что делать, если неправильно рассчитана ставка?

Изложите свою проблему онлайн-консультанту компании. Телефон поддержки Winline: 8 (800) 333-60-47. Чтобы связаться со специалистом онлайн, нажмите на оранжевый кружок в правом нижнем углу сайта. Также контора принимает претензии по электронной почте support@winline.ru. Не помогло? Пишите жалобу на сайте «РБ».

Что делать, если заблокировали счет?

Клиенты БК могут обратиться для решения проблемы напрямую к букмекеру – по телефону, в чате или по e-mail. Опишите свою ситуацию и аргументируйте неправомочность действий компании. Подкрепите свои слова скриншотом соответствующей страницы. Если что, всегда можно обратиться за помощью к независимым арбитражникам – тому же «Рейтингу Букмекеров».

Какие контакты у службы поддержки букмекера?

Телефон8 (800) 333-60-47
E-mailsupport@winline.ru
Онлайн-чатhttps://winline.ru/

Что говорят игроки о букмекерской конторе Winline

Отзывы о Winline размещены на «Рейтинге Букмекеров». Официальный представитель компании оперативно реагирует и отвечает на большинство комментариев клиентов БК, как положительных, так и отрицательных. 

Отличная букмекерская контора, хорошая линия и множество событий. Оценка 5 из 5.

Играю в данной компании через интернет уже несколько лет. Радует разнообразная линия на события основных видов спорта, оперативное пополнение и вывод средств на банковскую карту, круглосуточная служба поддержки. Из плюсов также могу выделить приятный и доступный интерфейс сайта, а также доступную мобильную версию, что безусловно, очень удобно. Простая и удобная регистрация с подтверждением идентификации игрока по паспортным данным. Планирую и в дальнейшем пользоваться услугами данной букмекерской компании! К хорошему сервису привыкаешь быстро! 

Встречаются и менее позитивные отклики. Например:

Пришла по рекламе на эту БК. Дали 10 000 приветственных фрибетов. На радостях выбрала матч Лиги чемпионов, поставила на победу «Фенербахче» в тайме. Чуть позже обратила внимание, что фрибет аннулировали еще до начала матча, обратилась в тп, где внятного ответа так и не получила. Вывод: «Винлайн» «НЕ заплатит, без вариантов». К слову у меня проф. статус ЦУПИС с максимальными лимитами, т.к. проходила верификацию в клубе, с паспортом.

