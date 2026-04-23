11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу

Тезис о необходимости направить средства «гигантские средства» можно проверить. «Ведомости Спорт/РБ» подсчитали, что с 2020 по 2025 гг. вложения 16 клубов РПЛ в академии и молодежные команды выросли с 2,79 до 7,4 млрд рублей в год – почти втрое за шесть лет. Крупнейшие инвесторы сегодня – «Краснодар» (1,6 млрд руб.), «Зенит» и московское «Динамо» (по 1,2 млрд). ЦСКА планирует увеличить расходы с 556 млн до 890 млн руб. уже в 2026 г. – прирост около 60% вне зависимости от нового лимита.

Содержание академии является лицензионным требованием Российского футбольного союза (РФС): без нее клуб не получает допуск к сезону. Именно поэтому академии есть даже у Грозненского «Ахмата» (30 млн руб.), калининградской «Балтики» (59 млн) и «Оренбурга» (107 млн).

Параллельно РФС ежегодно направляет свыше 2,5 млрд руб. на финансирование соревновательной системы ЮФЛ и около 1 млрд – на программу «Футбол в школе», охватывающую порядка 2 млн школьников (данные РФС). С 2023 г. более 86 тысяч участников программы записались в учреждения спортивной подготовки. Совокупные вложения в детско-юношеский футбол по итогам 2025 г. превышают 11 млрд руб. в год. Для сравнения: Министерство спорта выделяет на подготовку резерва во всех видах спорта 1,3 млрд руб. в год, говорил Дегтярев в мае прошлого года.

Реформа, призванная направить деньги в молодежный футбол, рискует сделать обратное. Доходы клубов от телеправ и спонсорства зависят от качества зрелища. Снижение конкурентной плотности лиги исторически ведет к снижению интереса аудитории – а значит, к давлению на клубные бюджеты. Первыми под сокращение попадают статьи, не связанные с основным составом. Клубы с минимальными вложениями в академии – те самые «Ахмат», «Балтика», «Оренбург» – окажутся в этой логике наиболее уязвимы.