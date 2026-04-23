11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу

Большую часть средств на детский футбол перечисляют клубы РПЛ
Алексей Батраков. Фото: Академия ФК «Локомотив»
В апреле министр спорта Михаил Дегтярёв объявил о поэтапном ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). С сезона 2026/27 – не более семи иностранцев на поле и двенадцати в заявке, затем шесть и одиннадцать, целевой показатель к 2028/29 – пять и десять. Логика реформы, по словам министра, проста: направить «гигантские средства» в детско-юношеский футбол, дать российским игрокам вырасти и заместить легионеров посредственного качества. Как обстоят дела сейчас?

Сколько денег вкладывается в академии

Тезис о необходимости направить средства «гигантские средства» можно проверить. «Ведомости Спорт/РБ» подсчитали, что с 2020 по 2025 гг. вложения 16 клубов РПЛ в академии и молодежные команды выросли с 2,79 до 7,4 млрд рублей в год – почти втрое за шесть лет. Крупнейшие инвесторы сегодня – «Краснодар» (1,6 млрд руб.), «Зенит» и московское «Динамо» (по 1,2 млрд). ЦСКА планирует увеличить расходы с 556 млн до 890 млн руб. уже в 2026 г. – прирост около 60% вне зависимости от нового лимита.

Содержание академии является лицензионным требованием Российского футбольного союза (РФС): без нее клуб не получает допуск к сезону. Именно поэтому академии есть даже у Грозненского «Ахмата» (30 млн руб.), калининградской «Балтики» (59 млн) и «Оренбурга» (107 млн).

Параллельно РФС ежегодно направляет свыше 2,5 млрд руб. на финансирование соревновательной системы ЮФЛ и около 1 млрд – на программу «Футбол в школе», охватывающую порядка 2 млн школьников (данные РФС). С 2023 г. более 86 тысяч участников программы записались в учреждения спортивной подготовки. Совокупные вложения в детско-юношеский футбол по итогам 2025 г. превышают 11 млрд руб. в год. Для сравнения: Министерство спорта выделяет на подготовку резерва во всех видах спорта 1,3 млрд руб. в год, говорил Дегтярев в мае прошлого года. 

Реформа, призванная направить деньги в молодежный футбол, рискует сделать обратное. Доходы клубов от телеправ и спонсорства зависят от качества зрелища. Снижение конкурентной плотности лиги исторически ведет к снижению интереса аудитории – а значит, к давлению на клубные бюджеты. Первыми под сокращение попадают статьи, не связанные с основным составом. Клубы с минимальными вложениями в академии – те самые «Ахмат», «Балтика», «Оренбург» – окажутся в этой логике наиболее уязвимы. 

Два центра принятия решений в российском футболе предлагают разные ответы на один вопрос: как вырастить собственных игроков.

Клубы строят систему стимулов. Норматив РФС по доморощенным игрокам, введенный в 2022 г., обязывает клубы держать в заявке не менее четырех воспитанников собственной академии и еще восемь игроков, прошедших трехлетнюю подготовку в России в возрасте от 14 до 21 года. Это жестче, чем в любой лиге из первой десятки рейтинга УЕФА: Англия, Португалия и Бельгия работают по формуле 8+0, Германия и Италия – 4+4. Клуб, вложивший в академию, получает конкурентное преимущество при формировании состава – рыночный стимул, а не административное ограничение.

Министерство спорта предлагает другую модель: ограничить предложение иностранных игроков, создав гарантированный спрос на отечественных. В первом случае российский игрок попадает в состав, потому что клубу это выгодно. Во втором – потому что иностранца взять нельзя. Последствия для самого игрока в этих двух сценариях различаются: конкуренция формирует профессионала, её отсутствие – нет.

Аргументация в пользу лимита при этом не опирается на измеренные данные. Утверждение о «посредственном качестве» легионеров остается наблюдением без сравнительного анализа – ни динамики за пять лет, ни методологии оценки представлено не было. Между тем клубы, использующие иностранцев наиболее активно, стабильно занимают верхние строчки таблицы. Это не доказательство высокого качества легионеров, но и не свидетельство низкого.

Вопрос о том, чья модель эффективнее, останется открытым ровно до тех пор, пока обе существуют одновременно. Лимит не отменяет норматив по доморощенным – он накладывается поверх него, создавая регуляторную нагрузку без четкого разграничения ответственности за результат.

За семь лет российский футбол построил свою систему подготовки резерва в мире. Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) выросла с 12 академий и 132 матчей в дебютном сезоне 2019/20 до 89 школ и более 3200 матчей в 2026 г. До ее создания во всех первенствах России по всем возрастам проводилось 228 матчей в год – рост более чем десятикратный. В прошлом году на конференции РФС представители ФИФА отмечали, что это лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов в футболе. 

Из 1502 профессиональных футболистов в трех профессиональных лигах 372 (25%) прошли через систему ЮФЛ. 28 воспитанников дебютировали в национальной сборной, семеро – только в 2025 г. Рыночная стоимость ведущих выпускников: Алексей Батраков – 25 млн евро, Матвей Кисляк – 20 млн евро, Константин Тюкавин – 15 млн евро, Сергей Пиняев и Станислав Агкацев – по 10 млн евро. Доля игрового времени россиян в РПЛ составляет 55% – в первой десятке европейских лиг выше этот показатель только в Испании (59%) и Чехии (73%). Заявки клубов на 78% состоят из российских игроков, средний возраст задействованных футболистов снизился до 24,9 лет.

Новый лимит вводится без публично представленного анализа того, почему она работает недостаточно и какие именно показатели он должен улучшить. Регулятор объясняет это, объясняя это необходимостью развивать отечественные таланты. По данным Минспорта, клубы РПЛ прямо или косвенно на 78-80% зависят от государственного финансирования. При этом 70 % их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов лиги, девять из десяти самых дорогих игроков чемпионата – иностранцы.

В отраслях с высокой зависимостью от рыночной конъюнктуры регуляторные изменения без встроенных точек пересмотра создают риски, которые сложно просчитать заранее: рост зарплатных ожиданий игроков в условиях сниженной конкуренции, давление на доходы лиги, наконец, регуляторная несовместимость с возможным возвращением российских клубов в еврокубки.

