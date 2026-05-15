Аналитики PARI считают, что magic не сможет остановить 9z Team в четвертьфинале PGL Astana по CS

15 мая на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2 пройдут четвертьфинальные поединки. В одном из них сойдутся два открытия ивента — 9z Team и magic. Обе команды попали на ивент через региональные отборочные и считались номинальными аутсайдерами, однако смогли пробиться в плей-офф. Серия в формате best-of-3 начнется в 14:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет 9z Team. Южноамериканский коллектив прошел групповую стадию без поражений, обыграв PARIVISION, Team Falcons и MOUZ. Поставить на то, что 9z продолжит свой винстрик и выйдет в полуфинал, можно с котировкой 1.50. На 2:0 в пользу южноамериканцев аналитики дают 2.55. Ставка на 9z с форой по раундам (-8.5) доступна за 2.75. Тотал карт больше 2.5 идет за 1.90, а обратный результат — за 1.80.

Magic начала турнир с двух поражений, однако после этого коллектив обыграл K27, Heroic и Gentle Mates, завоевав слот в плей-офф. Поставить на успех коллектива из СНГ в четвертьфинале можно с котировкой 2.60. Коэффициент на magic с форой по картам (+1.5) составляет 1.45, а с форой (-1.5) — 4.90. Ставка на общий тотал раундов в серии больше 54.5 доступна за 2.19. Коэффициент на коллектив из СНГ с форой по раундам (+6.5) составляет 1.75. Ставка на фраг с зажигательной гранаты на первой карте доступна с котировкой 1.90.

Клиенты PARI также больше верят в успех южноамериканского коллектива. На победу 9z приходится 92% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей. Один их клиентов PARI собрал экспресс из двух киберспортивных событий, включив в него ставку на победу 9z за 1.50. Общий коэффициент экспресса составил 2.15.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. Несмотря на успехи в групповой стадии, 9z по-прежнему считается аутсайдером. Вероятность того, что южноамериканцы завоюют трофей, оценивается котировкой 11.00. На сенсационное чемпионство magic можно поставить с коэффициентом 75.00.