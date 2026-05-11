Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на матч «Динамо» и «Краснодара»

11 мая в матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» примет «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в столице и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала игры букмекеры отдают больше предпочтений «Краснодару». На победу «Краснодара» можно сделать ставку по коэффициенту 1,85, что соответствует примерно 41% вероятности. Котировки на успех «Динамо» составляют 3,85 (приблизительно 34%). Ничья в линии PARI идет за 4,05 (около 25%).

Клиенты PARI склоняются в пользу команды гостей. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи 74% приходится на победу «Краснодара», еще 22% сделано на успех «Динамо», а 2% – на ничью.

Эксперты ждут от соперников результативной игры. По оценкам аналитиков PARI , команды Ролана Гусева и Мурада Мусаева порадуют зрителей как минимум тремя мячами. Ставки на тотал больше 2,5 по голам принимаются по коэффициенту 1,65. Если соперники ограничатся максимум двумя забитыми мячами, сыграет ставка за 2,20. Вероятность обмена голами котируется за 1,60. Противоположный вариант доступен за 2,25.

Наиболее вероятный вариант в линии на точный счет – ничья 1:1 за 7,50. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2,55. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 2,55. Аналогичная ставка на гостей идет за 1,60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч в столице – 1 193 445 руб. Один из игроков собрал экспресс из восьми событий, включив в него ставку на то, что «Динамо» не сможет избежать поражения, если будет проигрывать по ходу матча в два мяча, за 1.01. Общий коэффициент экспресса – 1.23.

По итогам 28 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 63 очками. «Динамо» идет на восьмой строчке с 39 баллами.