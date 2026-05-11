Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче РПЛ с «Пари НН»

11 мая «Пари НН» в 29-м туре РПЛ примет ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 15:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что ЦСКА имеет больше шансов на успех. Ставки на победу гостей принимаются по коэффициенту 2,00, что соответствует 48% вероятности. Триумф «Пари НН» можно взять за 3,65 (26%), ничью – за 3,70 (26%).

Клиенты PARI совсем не верят в нижегородцев. 94% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу ЦСКА, 4% – на ничью и лишь 2% – на успех «Пари НН».

На тотал больше 2,5 мяча и на ТМ 2,5 можно поставить с одинаковым коэффициентом 1,90. При этом букмекеры ждут, что команды обменяются голами, предлагая это условие за 1,78. Если же забьют только «армейцы», сыграет пари за 3,40.

ЦСКА не побеждает в РПЛ пять матчей подряд. За два тура до конца чемпионата команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Букмекеры низко оценивают вероятность того, что «армейцы» попадут в первую пятерку – ставки на это принимаются по коэффициенту 2,10.

У «Пари НН» ситуация значительно хуже: команда не побеждает семь игр подряд и никак не может выбраться из зоны вылета. Не помогло назначение нового тренера – нижегородцы проиграли «Ахмату» первый матч под руководством Вадима Гаранина. На то, что они сохранят прописку в высшей лиге, PARI предлагает коэффициент 3,60.

