Акция «Бессмертный полк» пройдет на матчах Кубка России и РПЛ

В честь 81-й годовщины Победы Российский футбольный союз и общероссийское движение «Бессмертный полк России» при поддержке Управления Президента РФ по общественным проектам и Минспорта России, как и в прошлом году, проведут мемориальную акцию на футбольных матчах.

«Бессмертный полк» на футболе стартует 6 и 7 мая на матчах Кубка России «Спартак» - ЦСКА и «Краснодар» - «Динамо». Игроки, тренеры и бригады арбитров выйдут на поле с портретами родственников-участников Великой Отечественной войны. При отсутствии у участника матча родственника-фронтовика (например, если футболист не из России), он будет выходить с портретом ветерана из региона, который представляет его клуб. На трибунах к акции «Бессмертный полк» присоединятся болельщики, которые придут на стадион с портретами своих родственников.

С 8 по 11 мая акция также пройдет на матчах Российской Премьер-лиги, первой и второй лиг, Юношеской футбольной лиги и женской Суперлиги. В прошлом году акция «Бессмертный полк России», проходящая на футболе в рамках программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!», охватила более 70 футбольных матчей более чем в 50 регионах страны. Более 5000 игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий вышли на матчи с портретами героев-фронтовиков. На трибунах акцию поддержали более 300 000 болельщиков.

В 2025 году акция впервые в истории «Бессмертного полка» прошла на спортивных аренах. Перед началом матча «Спартак» - ЦСКА волонтеры патриотического движения «Бессмертный полк России» раздали болельщикам 30 тысяч Георгиевских лент. Акция продолжится в четверг на матче «Краснодар» — «Динамо».