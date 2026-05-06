Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит «Авангард» в седьмом матче серии и пробьется в финал Кубка Гагарина

6 мая состоится седьмой матч полуфинала плей-офф КХЛ между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но чуть больше шансов у ярославцев. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Поставить на победу омской команды можно по коэффициенту 2.75 (35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.05 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.78. Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.03.

Клиенты PARI верят в успех команды Боба Хартли в основное время. На победу «железнодорожников» приходится около 50% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 42% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 8% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма распределение ставок зафиксировано в соотношении примерно 75% на 25% в пользу «Локомотива».

По оценке аналитиков, матч может быть нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 2.10. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.75.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий, включив в купон пари на победу «Авангарда» в полуфинальной серии по котировке 1.27. Общий коэффициент экспресса — 2.00.

«Локомотив» пробился в плей-офф Кубка Гагарина, заняв первое место в Западной конференции с 98 очками. У «Авангарда» — 99 очков и второе место на Востоке. В плей-офф КХЛ ярославцы уже прошли «Спартак» (4:1) и «Салават Юлаев» (4:0), а омичи — «Нефтехимик» (4:1) и ЦСКА (4:1). Поставить на победу «железнодорожников» в турнире можно за 3.25. Чемпионство команды Ги Буше котируется за 3.90.