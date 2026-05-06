Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиКлиенты PARI считают, что «Локомотив» победит «Авангард» в седьмом матче серии и пробьется в финал Кубка Гагарина

Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит «Авангард» в седьмом матче серии и пробьется в финал Кубка Гагарина

Обновлено:
Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Ярославле
Руслан Ипполитов
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

6 мая состоится седьмой матч полуфинала плей-офф КХЛ между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но чуть больше шансов у ярославцев. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.35, что составляет 41% вероятности. Поставить на победу омской команды можно по коэффициенту 2.75 (35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.05 (24%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.78. Поставить на итоговый успех «Авангарда» можно за 2.03

Прогноз на матч «Локомотив» - «Авангард»

Клиенты PARI верят в успех команды Боба Хартли в основное время. На победу «железнодорожников» приходится около 50% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 42% сделано в пользу омичей, еще приблизительно 8% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма распределение ставок зафиксировано в соотношении примерно 75% на 25% в пользу «Локомотива». 

По оценке аналитиков, матч может быть нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 2.10. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.75

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий, включив в купон пари на победу «Авангарда» в полуфинальной серии по котировке 1.27. Общий коэффициент экспресса — 2.00

«Локомотив» пробился в плей-офф Кубка Гагарина, заняв первое место в Западной конференции с 98 очками. У «Авангарда» — 99 очков и второе место на Востоке. В плей-офф КХЛ ярославцы уже прошли «Спартак» (4:1) и «Салават Юлаев» (4:0), а омичи — «Нефтехимик» (4:1) и ЦСКА (4:1). Поставить на победу «железнодорожников» в турнире можно за 3.25. Чемпионство команды Ги Буше котируется за 3.90.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Новости
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Новости
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Новости
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Букмекеры
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Новости
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости

Новое

loading