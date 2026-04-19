«Авангард» стал двукратным победителем UTLC Ice Cup

В Астане завершился шестой международный юношеский хоккейный турнир UTLC ICE CUP 2026. В решающем поединке омский «Авангард» сломил сопротивление «Армии СКА» из Санкт-Петербурга (6:4) и второй год подряд выиграл золотые медали соревнований.

Бронзовые награды впервые в своей истории заработал пекинский «Хокай». В матче за третье место команда из Китая в овертайме переиграла «Викингов» из Праги (8:7). Пятую строчку занял «Барыс» из Астаны, на шестой позиции расположились представители минского «Динамо-Джуниверс».

«Поздравляю всех с завершением шестого международного турнира UTLC ICE CUP! В этом году «Барыс Арена» вновь объединила юных талантов Европы и Азии, при этом мы зафиксировали сразу два исторических достижения. Во-первых, география участников расширилась до пяти стран: России, Беларуси, Казахстана, Чехии и Китая. Во-вторых, команда из Пекина впервые в истории турнира завоевала бронзовые награды. Особые поздравления омскому «Авангарду» с защитой титула и вторым чемпионством подряд.

UTLC ICE CUP давно зарекомендовал себя как авторитетная площадка для развития молодежного спорта. Для нашей компании большая честь на протяжении многих лет поддерживать этот проект. Мы продолжим работу над расширением состава команд, чтобы открывать миру новые имена и зажигать новые хоккейные звезды», – заявил Алексей Гром, генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА».

После финального матча состоялась церемония награждения победителя и призёров турнира.

В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора АО «ОТЛК ЕРА» Даулен Рахметуллин, советник-посланник Посольства России в Казахстане Александр Комаров, управляющий директор по новым проектам АО «КТЖ» Илья Мещеряков и заместитель генерального директора ХК «Барыс» Алексей Мамонтов. Почётные гости также вручили призы победителям в индивидуальных номинациях.

Лучший вратарь – Ян Сточес («Викинги»).

Лучшие защитники – Кирилл Мельников («Армия СКА»), Арсений Любомирский («Авангард»).

Лучшие нападающие – Денис Ложаев («Барыс»), Джэнъе Лю («Хокай»), Даниил Скурчик («Динамо-Джуниверс»).

Самый ценный игрок турнира (MVP) – Кирилл Ожмегов («Армия СКА»)

Помимо традиционных наград, были учреждены и специальные номинации. Звания «Украшение турнира» заслужили представительницы «Хокая» И Цзи и Жуйсян Фу.