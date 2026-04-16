Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Клиент PARI поставил 400 000 рублей на победу «Авангарда» над ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Фаворит досрочно завершит серию?
Валентин Васильев
16 апреля в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ встретятся омский «Авангард» и московский ЦСКА. Счет в серии 3:1 в пользу омичей. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии. 

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов выиграть и завершить серию. На победу команды Ги Буше в основное время можно поставить за 2.20, что соответствует примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех москвичей по итогам трех периодов составляет 2.80 (около 36%). Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.80 (приблизительно 25%). 

Котировки на победу омского клуба с учетом овертайма составляют 1.65 (около 58%). На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.25 (примерно 42%). 

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев льда. На победу «ястребов» приходится около 86% от общего оборота ставок на исход основного времени встречи. Примерно 12% сделано на москвичей, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможного овертайма соотношение 95% на 5% в пользу хозяев. 

По оценкам букмекеров, у «армейцев» практически нет шансов перевернуть ход серии. Поставить на проход «Авангарда» в следующий раунд можно с коэффициентом 1.07 (примерно 89% вероятности). Шансы ЦСКА оценены котировкой 9.00 (приблизительно 11%). На то, что в серии будет решающий седьмой матч, предлагают поставить за 4.00, а если команды уложатся в пять или шесть игр, сыграет коэффициент 1.20

Аналитики не верят в то, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 4.5 заброшенных шайб можно за 2.00. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.80.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 400 000 рублей на итоговую победу «Авангарда» в матче с коэффициентом 1.65

«Авангард» начал серию с трех побед — сначала на своем льду (3:0 и 3:2), затем в Москве (3:2 ОТ). ЦСКА размочил счет в серии в четвертом матче (3:1). Сделать ставку на то, что «ястребы» выиграют трофей, можно с коэффициентом 5.25, а на проход омичей в финал предлагают котировку 2.38. Шансы команды Игоря Никитина завоевать Кубок Гагарина аналитики оценены в 65.00. Поставить на выход «армейцев» в финал можно с коэффициентом 28.00.

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Новости
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
Новости
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
Новости
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
Новости
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
Новости
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
Новости
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Новости
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Новости
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Новости
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
Новости

