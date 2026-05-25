Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137

Партнерский проект
В главном бою вечера Гаджи Омаргаджиев одержал победу над Артуром Прощеным единогласным решением судей. При этом Омаргаджиев заменил Марифа Пираева только за несколько недель до боя (Пираев получил травму).
Со-главный бой между Русланом Белхароевым и Александром Шепелем был признан несостоявшимся из-за случайного удара в пах коленом Шепелю в конце первого раунда.
Остальные результаты турнира БЕТСИТИ Fight Nights 137:
— Евгений Игнатьев победил Кантермира Шибзухова единогласным решением судей;
— Иброхим Рахимзода победил Муслима Нурмагомедова нокаутом;
— Шахбан Гапизов победил Саяна Кеденова единогласным решением судей;
— Нутсалхан Умаханов победил Максима Коротицкого нокаутом;
— Хасан Бураев победил Сарика Сарикаева сабмишном (удушение сзади);
— Камалудин Магомедов победил Тамерлана Харачоева единогласным решением судей;
— Иса Саидгусейнов победил Атая Тетекаева нокаутом;
— Рустам Чолаков победил Фаридуна Камолова техническим нокаутом.
Следующий турнир БЕТСИТИ Fight Nights 138 пройдет в Петербурге в «Юбилейном».