Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиФутбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай

Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай

Обновлено:
В РФС уже изучают ситуацию
Грант Гетадарян
Фото: РФС
Фото: РФС

Полное содержание

  • Ужесточение контроля за работой судей&nbsp;

Судья Антон Анопа направил уведомление в Российский футбольный союз (РФС) о конфликте, произошедшем после матча 27-го тура Первой лиги между «Уфой» и московским «Торпедо» (1:1). Поводом стало обращение председателя судейского комитета от 2 апреля 2026 г., в рамках которого арбитрам рекомендовано сообщать о возможных инцидентах, связанных с давлением или нарушениями. Данное обращение имеется в распоряжении «Ведомости Спорт/РБ».

По словам Анопы, после завершения встречи 6 апреля он вместе с членами судейской бригады находился на ужине в гостинице «Президент-отель» в Уфе. За столом также присутствовали помощник судьи Виталий Жолобов и резервный арбитр Артем Катайкин.

В ходе ужина к их столу подошел бывший арбитр РФС Владимир Рогулев и попросил разрешения присесть. По утверждению Анопы, просьба была отклонена, поскольку за последние десять лет он не поддерживал с Рогулевым никаких контактов.

После отказа, как следует из обращения, Рогулев начал громко высказываться в адрес судьи, используя нецензурную лексику. В частности, он упомянул эпизоды с назначением пенальти, в том числе в матче в Новороссийске, что, по оценке Анопы, может свидетельствовать о заинтересованности Рогулева в результатах команды из Уфы.

Матч «Уфы» и «Торпедо»
Матч «Уфы» и «Торпедо». Фото: ФК «Уфа»

Также, по словам Анопы, прозвучала фраза: «Ты нам сегодня пенальти назначил... А ранее какой пенальти ты нам назначил в Новороссийске?» При этом установить возможную связь бывшего арбитра с клубом судья не смог.

Конфликт был прерван сотрудниками заведения. Администратор кафе попросила Рогулева покинуть зону ужина, после чего администрация вызвала наряд полиции. По словам Анопы, после этого Рогулев не предпринимал попыток дальнейшего контакта.

Представители правоохранительных органов предложили участникам инцидента подать официальное заявление, но судейская бригада отказалась. Как уточняется в обращении, впоследствии администрация заведения самостоятельно инициировала составление протокола об административном правонарушении в отношении Рогулева.

Анопа подчеркнул, что произошедший инцидент не оказал влияния на выполнение им судейских обязанностей и не содержал признаков противоправного воздействия на результат матча. Тем не менее он счел необходимым проинформировать РФС о случившемся в рамках действующих процедур контроля и прозрачности в судействе.

Председатель судейского комитета Павел Каманцев подтвердил случай в разговоре с «Ведомости Спорт/РБ»:

«Соответствующие службы РФС уже занимаются изучением данной ситуации. Вместе с тем хочу подчеркнуть: полномочия союза распространяются исключительно на субъекты футбола – именно в этой плоскости и будет вестись работа».

Ужесточение контроля за работой судей 

Свернуть

В апреле РФС обязал судей сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей. Копия письма данного поручения за подписью председателя судейского комитета Павла Каманцева имеется в распоряжении редакции.

Судейский комитет РФС разослал арбитрам, ассистентам и инспекторам официальное уведомление, в котором обязал их незамедлительно сообщать о любых попытках давления, неформального общения или действиях, способных поставить под сомнение независимость судейства. 

Согласно письму, уведомлять РФС необходимо не только в случаях прямых предложений денег, подарков или иных выгод за лояльное судейство, но и при любых контактах, выходящих за рамки регламентного взаимодействия. Речь идет в том числе о звонках, сообщениях, попытках организовать личное общение или иных действиях со стороны клубов, их представителей либо третьих лиц, связь которых с клубами установить затруднительно. 

В документе отдельно подчеркивается, что под обязательное информирование подпадают:

  • предложения о предвзятом или субъективном судействе;
  • просьбы о поддержке команды;
  • попытки оказать влияние на ход матча;
  • предложения покровительства в обмен на лояльность;
  • любые действия, способные нанести ущерб репутации РФС или поставить под сомнение независимость арбитров.

Свои уведомления всем представителям судейского корпуса необходимо направлять одновременно в Департамент защиты игры РФС и Судейский комитет РФС. В письме прямо говорится, что отсутствие сообщения о подобных случаях теперь само по себе может считаться дисциплинарным нарушением. 

РФС также напомнил судьям о действующих правилах делового поведения, утвержденных бюро исполкома организации. Согласно этим нормам, арбитры обязаны сообщать о любых предложениях подарков, финансового вознаграждения или попытках склонить их к «необъективному судейству». 

При этом санкции за нарушение правил могут быть максимально жесткими. В документе отмечается, что за сокрытие подобных контактов, нарушение морально-этических норм или правил делового поведения арбитр может быть исключен из списков судей и инспекторов РФС. 

Ранее по теме:11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?
Новости
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Кто выиграет ЧМ-2026 по футболу: коэффициенты букмекерских компаний на чемпиона
Новости
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
PARI подарила фрибеты всем, кто ставили на чемпионство PARIVISION на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Омаргаджиев победил Пронина в главном бою БЕТСИТИ Fight Nights 137
Новости
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Курбан Бердыев рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак: «У меня появилось другое предложение»
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» – 2026: полное расписание и результаты
Новости
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Обзор букмекерской конторы Балтбет (Baltbet) — отзывы, бонусы, ставки и вывод средств
Букмекеры
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
«БЕТСИТИ» и «Факел» продлили сотрудничество до 2028 года
Новости
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай
Новости
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Клиенты PARI уверены в победе PARIVISION над Tundra на DreamLeague Season 29 по Dota 2
Новости

Новое

loading