Футбольных судей обязали сообщать о любых попытках коррупции: есть первый зафиксированный случай

Судья Антон Анопа направил уведомление в Российский футбольный союз (РФС) о конфликте, произошедшем после матча 27-го тура Первой лиги между «Уфой» и московским «Торпедо» (1:1). Поводом стало обращение председателя судейского комитета от 2 апреля 2026 г., в рамках которого арбитрам рекомендовано сообщать о возможных инцидентах, связанных с давлением или нарушениями. Данное обращение имеется в распоряжении «Ведомости Спорт/РБ».

По словам Анопы, после завершения встречи 6 апреля он вместе с членами судейской бригады находился на ужине в гостинице «Президент-отель» в Уфе. За столом также присутствовали помощник судьи Виталий Жолобов и резервный арбитр Артем Катайкин.

В ходе ужина к их столу подошел бывший арбитр РФС Владимир Рогулев и попросил разрешения присесть. По утверждению Анопы, просьба была отклонена, поскольку за последние десять лет он не поддерживал с Рогулевым никаких контактов.

После отказа, как следует из обращения, Рогулев начал громко высказываться в адрес судьи, используя нецензурную лексику. В частности, он упомянул эпизоды с назначением пенальти, в том числе в матче в Новороссийске, что, по оценке Анопы, может свидетельствовать о заинтересованности Рогулева в результатах команды из Уфы.

Матч «Уфы» и «Торпедо». Фото: ФК «Уфа»

Также, по словам Анопы, прозвучала фраза: «Ты нам сегодня пенальти назначил... А ранее какой пенальти ты нам назначил в Новороссийске?» При этом установить возможную связь бывшего арбитра с клубом судья не смог.

Конфликт был прерван сотрудниками заведения. Администратор кафе попросила Рогулева покинуть зону ужина, после чего администрация вызвала наряд полиции. По словам Анопы, после этого Рогулев не предпринимал попыток дальнейшего контакта.

Представители правоохранительных органов предложили участникам инцидента подать официальное заявление, но судейская бригада отказалась. Как уточняется в обращении, впоследствии администрация заведения самостоятельно инициировала составление протокола об административном правонарушении в отношении Рогулева.

Анопа подчеркнул, что произошедший инцидент не оказал влияния на выполнение им судейских обязанностей и не содержал признаков противоправного воздействия на результат матча. Тем не менее он счел необходимым проинформировать РФС о случившемся в рамках действующих процедур контроля и прозрачности в судействе.

Председатель судейского комитета Павел Каманцев подтвердил случай в разговоре с «Ведомости Спорт/РБ»: