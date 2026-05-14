Клиенты PARI не сомневаются в победе PARIVISION над Xtreme в матче группового этапа DreamLeague Season 29 по Dota 2

14 мая на турнире DreamLeague Season 29 по Dota 2 пройдут матчи второго игрового дня. В одном из них PARIVISION сразится с Xtreme. Серия в формате best-of-3 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий поединок.

По оценкам аналитиков, фаворитом матче будет PARIVISION, винстрик которой достиг уже пяти матчей. Поставить на победу состава Satanic в грядущем поединке можно с котировкой 1.45. На точный счет 2:0 в пользу PARIVISION аналитики дают 2.40. Коэффициент на коллектив из СНГ с форой по фрагам (-15.5) составляет 1.87. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.94. Обратный результат идет за 1.76.

Xtreme, как и PARIVISION, начала турнир с победы, переиграв Play Time. Китайский ростер уже дважды встречался с составом Satanic в этом году и в обоих случаях оказывался сильнее. Поставить на то, что Xtreme вновь обыграет PARIVISION, можно с котировкой 2.75. Коэффициент на китайцев с форой по картам (+1.5) составляет 1.50, а с форой (-1.5) — 5.30. Тотал фрагов в матче больше 110.5 можно взять за 1.83. Вероятность того, что на первой карте команды заберут минимум трех Рошанов, оценивается коэффициентом 2.55.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе состава из СНГ. На победу PARIVISION приходится более 98% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из 29 киберспортивных событий, включив в него ставку на PARIVISION с форой по картам (+1.5) за 1.08. Общий коэффициент экспресса составил 26.72.

DreamLeague Season 29 проходит в онлайне с 13 по 24 мая. Призовой фонд ивента составляет $1 млн. Поставить на то, что PARIVISION займет первое место в своей группе, можно с котировкой 2.70. Аналогичный результат для Xtreme идет с коэффициентом 9.50.