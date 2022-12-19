Онлайн рейтинг: топ букмекерских контор, дающих бонусы в 2024 году

Легальный букмекер предлагает приветственные фрибеты по 1000 рублей. Можно получить до 25 таких бонусов – по одному за каждое пополнение депозита на 500 рублей. Подробнее об этой акции мы рассказали на нашем сайте.

Кроме того, у букмекерской конторы есть фрибет в 500 рублей за установку мобильного приложения. За пополнение счёта с пятницы по воскресенье игроки получают 50% от суммы депозита, но не более 10 тысяч рублей.

Новым клиентам предлагает приветственные бонусы в 500 рублей – до трёх штук. По эксклюзивному промокоду «RB» от «Рейтинга Букмекеров» контора дарит 10% от первого депозита (до 30 тысяч рублей), а также фрибет на 500 рублей.

БК «Олимп» предоставляет клиентам и бонус до 100% на ставки типа «экспресс». Его размер определяется числом выбранных событий в купоне.

Tennisi

Бонус за регистрацию в букмекерской конторе возможен по эксклюзивному предложению от «РБ». При этом для всех игроков доступна акционная программа с вознаграждением до 50%. Если аккаунт по итогам месяца остался в минусе, то пользователям предлагается до 16% от суммы проигрыша.

Бонус при регистрации в букмекерской конторе может доходить до 15 тысяч рублей. Также у «Мелбета» есть опция досрочного расчёта ставки и ежемесячная программа по поддержке аккаунтов, оказавшихся в минусе, на сумму до 1,2% от проигрыша.

ТОП-10 БУКМЕКЕРОВ РОССИИ

«Зенит»

Предоставляет клиентам бонус до 15 тысяч рублей на первое пополнение депозита. Также у легальной БК есть акционная программа на экспресс-ставки.

Букмекерская контора обнуляет маржу на избранные спортивные события топ-уровня и предлагает пользователям шанс досрочного расчёта ставок. Приветственный бонус может достигать суммы в 10500 рублей. Получить фрибет до 1500 рублей можно в рамках акции «Безголевой бонус», подробности которой расписаны на нашем сайте. Также у букмекера действуют антиэкспресс и авансовое пари.

Кроме того, у «Марафона» регулярно проходят крупные розыгрыши. На сайте БК действует и насыщенная программа лояльности.

Сумма приветственного бонуса у этого легального букмекера доходит до 10 тысяч рублей. Акция «Страховка экспресса» позволяет совершить возврат ставки, если не сыграло одно событие (при общем их количестве в пари от шести).

Обладатель одного из самых больших приветственных бонусов среди легальных букмекерских контор – до 10 тысяч рублей. Также «Бетсити» предлагает пользователям бездепозитный бонус до 1500 рублей. Кроме того, у этой БК насыщенная программа лояльности и сразу несколько дополнительных акций, детали которых мы рассказали в отдельном материале .

Приветственный бонус в букмекерской конторе может достигать суммы в 7 тысяч рублей, условия его получения мы подробно описали на нашем сайте. Также актуальны опция кэшбека до 10% и акция «Экспресс дня» с повышенными коэффициентами.

Новым игрокам начисляется случайный бездепозитный бонус в качестве приветственного фрибета на сумму до 10 тысяч рублей. Отдельно существует акция для пользователей мобильного приложения. Кроме того, Winline предоставляет клиентам возможность поучаствовать в развитии любимой команды через программу «Любимый клуб».

Букмекер предлагает приветственный бонус в качестве фрибета до 10 тысяч рублей или материального подарка. Также у легальной БК есть развитая программа лояльности с кэшбеком и регулярные акции, связанные со страховкой ставок, розыгрышем призов и фрибетов.

Сумма приветственного фрибета в одной из самых популярных букмекерских контор может достигать 15 тысяч рублей. Также у БК работает акция «Страховка экспресса» и регулярно появляются тематические предложения по розыгрышу фрибетов и других призов.

«СпортБет»