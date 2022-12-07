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8 декабря 12:47ГлавнаяБонусы
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Акция БК «Марафон» - страховка экспресса

МарафонМарафон
4star
10500 ₽
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Отличное предложение для любителей экспрессов
Валентин Васильев
main

Букмекерская контора «Марафон» предлагает новым клиентам еженедельный возврат средств в размере 10% от суммы экспресс-ставок в течение шести недель с момента первого пополнения игрового счета. Бонус представляет собой фрибет размером не более 1750 рублей в неделю.

Как использовать?

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Главное условие участия в букмекерских акциях универсальное - нужно зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении БК. В данном случае вам потребуется еще сделать первый депозит на сумму от 500 ₽ и ввести в соответствующее поле промокод «NEWBONUS». За каждое пари типа экспресс (минимум три события с суммарным коэффициентом от 1,50) беттору начисляются бонусные баллы. Каждые семь дней участнику акции начисляется фрибет в размере 10% от суммы квалифицирующих пари за неделю (но не более 1750 ₽). В сумме за шесть недель таким образом можно получить до 10 500 рублей.

Плюсы и минусы

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+ Несложные условия акции с точки зрения коэффициентов квалифицирующих пари.

+ Бонусы начисляются еженедельно.

- В акции могут принять участие только новые пользователи «Марафона».

Заключение

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Неплохое подспорье для любителей экспресс-пари: играешь в обычном режиме, а бонусы капают. При этом условия начисления фрибетов более чем демократичные. 

Обзор букмекерской конторы «Марафон»

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Рейтинг букмекеров