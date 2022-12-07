Акция БК «Марафон» - страховка экспресса

Главное условие участия в букмекерских акциях универсальное - нужно зарегистрироваться на официальном сайте или в мобильном приложении БК. В данном случае вам потребуется еще сделать первый депозит на сумму от 500 ₽ и ввести в соответствующее поле промокод «NEWBONUS». За каждое пари типа экспресс (минимум три события с суммарным коэффициентом от 1,50) беттору начисляются бонусные баллы. Каждые семь дней участнику акции начисляется фрибет в размере 10% от суммы квалифицирующих пари за неделю (но не более 1750 ₽). В сумме за шесть недель таким образом можно получить до 10 500 рублей.