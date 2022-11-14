Скачать приложение «Леон» на Андроид бесплатно – подробная инструкция по установке

Партнерский проект
Букмекерская контора «Леон» была основана в 2011 году, и с тех пор стала узнаваемым и популярным брендом на рынке ставок России. Согласно исследованиям «Рейтинга Букмекеров», БК Leon занимает пятое место среди отечественных легальных БК по узнаваемости и второе – по показателю лояльности клиентов (Net Promoter Score). По итогам 2022 года официальный сайт БК «Леон» был отмечен премией РБ как лучший в своем сегменте. Мобильные приложения букмекера отличает простота и удобство в работе. В этой статье мы расскажем, как скачать «Леон» на Андроид.
У БК «Леон» – одно из самых качественных мобильных приложений среди легальных букмекерских компаний России. Скачать приложения можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS. Более подробная инструкция по установке программы – ниже.
Скачать «Леон» на Андроид можно на официальном сайте букмекера. В подарок за установку БК дает новому пользователю 500 рублей фрибетами. Вот как их получить:
Официальный магазин контента Google Play принципиально не размещает у себя мобильные приложения ни легальных, ни нелегальных букмекеров. Это связано с политикой корпорации Google в отношении азартных игр. Таким образом, искать там софт «Леона» тоже бесполезно.
Установка приложения «Леон» на телефоны и планшеты с операционной системой Андроид производится через загрузочный Apk-файл. Что это? Английская аббревиатура APK расшифровывается как Android Package и означает формат архивных файлов-приложений для Android и некоторых других операционных систем.
Установка приложения БК Leon на ваш Андроид-смартфон займёт буквально минуту и всего несколько кликов. Порядок действий следующий:
Возможные ошибки при установке Андроид приложения БК «Леон»:
Если в процессе загрузки возникли проблемы, проверьте в настройках телефона, разрешено ли скачивание файлов из неизвестных источников (если нет – дайте добро на эту операцию устройству). Если не поможет, попробуйте загрузить установочный файл заново.
Сразу после установки приложения вам будет предложено выбрать его цветовое оформление по своему вкусу. Доступны три темы: темная, светлая и авто.
Эта опция позволяет настроить рассылку новостей от букмекера – по электронной почте, СМС, телефонным звонком, уведомлениями на сайте или Push-сообщениями.
Здесь можно повысить уровень защиты вашего аккаунта при помощи программы Google Authenticator.
Эта опция позволит поймавшему кураж игроку снизить риск крупного проигрыша, установив лимит на депозит или ограничив сумму ставок. Если же вы решите вообще выйти из игры – временно или насовсем – сделать это можно с помощью функции «Самоисключение».
Если вы ранее регистрировались в БК «Леон», делать это повторно нет необходимости. Одна учетная запись действительна для всех ресурсов букмекера – как официального сайта, так и его мобильной версии, а также приложений на Андроид и iOS.
Регистрация в приложении «Леон» на Андроид не составляет никакого труда:
Чтобы войти в личный кабинет в мобильном приложении «Леон», выполните следующие действия:
В личном кабинете приложения «Леон» для Андроид можно:
Самые популярные события дня букмекер размещает на главной странице в рубрике «Топ». Ставки в режиме лайв ищите на одноименной вкладке. Тут же представлены специальные предложения БК – например, ставки с нулевой маржой. Если же интересуют конкретные спортивные дисциплины и игры, тогда вам в раздел «Линия». Здесь события рассортированы по видам и турнирам (в том числе, «Леон» принимает ставки на киберспорт и предлагает достаточно интересную роспись событий).
Чтобы заключить пари в приложении «Леон» на Андроид, нужно:
Если у вас есть подходящий бонус «Леон», можно использовать его при заключении пари.
Все способы пополнения счета и вывода средств доступны игроку в приложении. Чтобы ознакомиться с ними, кликните на иконку с плюсом в правом верхнем углу экрана. Ассортимент платежных инструментов в БК «Леон» – один из самых богатых на ставочном рынке. Убедитесь сами:
Функция пополнения счета, равно как и вывода денежных средств, доступна в личном кабинете пользователя в приложении на Андроид.
|Функции
|Андроид
|Мобильная версия
|Регистрация/авторизация
|+
|+
|Управление аккаунтом
|+
|+
|Акции и бонусы
|+
|+
|Фильтры
|+
|+
|Часто задаваемые вопросы
|+
|+
|Видеотрансляции
|-
|-
|Анимационные трансляции
|+
|-
|Статистика
|-
|+
|Результаты
|-
|+
|Техподдержка
|+
|+
|Запрос по e-mail
|-
|+
|Плюсы
|Минусы
|Ввод и вывод средств
|Отсутствие видеотрансляций
|Идентификация
|Отсутствие статистики
|Служба поддержки
В приложении «Леон» на Андроид реализовано большинство основных функций официального сайта БК, за исключением разделов результатов и статистики. Отсутствие прямых видеотрансляций (на основном ресурсе конторы их тоже нет) Leon компенсирует анимационными трансляциями. ПО букмекера отличает приятный дизайн и удобная навигация.
Программа сама подаст сигнал, когда ей потребуется обновление. Вам останется только дать свое согласие на эту процедуру.
Разумеется, на официальном сайте букмекера, где же еще! Скачивая ПО из легальных источников, вы можете быть спокойны за безопасность своего гаджета.
Возможно, версия ПО устарела. Проблему может решить переустановка приложения. Удалите программу, скачайте апк-файл заново и загрузите последнюю версию приложения «Леон» на свой гаджет.
Да, конечно. Для этого в личном кабинете приложения и существует раздел «Помощь». Изложите (желательно подробно) свою проблему специалисту компании, и он вернется к вам с советом по ее решению.