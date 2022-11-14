Скачать приложение «Леон» на Андроид бесплатно – подробная инструкция по установке

Скачать «Леон» на Андроид можно на официальном сайте букмекера. В подарок за установку БК дает новому пользователю 500 рублей фрибетами. Вот как их получить:

Введите в браузере своего смартфона адрес букмекерской конторы leon.ru. Кликните на рекламный баннер черного цвета вверху экрана с надписью « Скачать на Андроид». В открывшейся вкладке ещё раз нажмите кнопку «Скачать». Сохраните APK-файл на смартфон. Найдите его в загрузках вашего устройства. Разрешите установку из неизвестного источника.

Google Play

Официальный магазин контента Google Play принципиально не размещает у себя мобильные приложения ни легальных, ни нелегальных букмекеров. Это связано с политикой корпорации Google в отношении азартных игр. Таким образом, искать там софт «Леона» тоже бесполезно.

Apk файл

Установка приложения «Леон» на телефоны и планшеты с операционной системой Андроид производится через загрузочный Apk-файл. Что это? Английская аббревиатура APK расшифровывается как Android Package и означает формат архивных файлов-приложений для Android и некоторых других операционных систем.