Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 ноября 12:23ГлавнаяБаза знаний

Скачать приложение «Леон» на Андроид бесплатно – подробная инструкция по установке

Каждому скачавшему – приятный бонус
Валентин Васильев

Букмекерская контора «Леон» была основана в 2011 году, и с тех пор стала узнаваемым и популярным брендом на рынке ставок России. Согласно исследованиям «Рейтинга Букмекеров», БК Leon занимает пятое место среди отечественных легальных БК по узнаваемости и второе – по показателю лояльности клиентов (Net Promoter Score). По итогам 2022 года официальный сайт БК «Леон» был отмечен премией РБ как лучший в своем сегменте. Мобильные приложения букмекера отличает простота и удобство в работе. В этой статье мы расскажем, как скачать «Леон» на Андроид. 

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БК ЛЕОН

Скачать и установить приложение букмекерской конторы «Леон»

Свернуть

У БК «Леон» – одно из самых качественных мобильных приложений среди легальных букмекерских компаний России. Скачать приложения можно бесплатно как для Андроид, так и для iOS. Более подробная инструкция по установке программы – ниже. 

Как скачать «Леон» на Андроид

Свернуть

Скачать «Леон» на Андроид можно на официальном сайте букмекера. В подарок за установку БК дает новому пользователю 500 рублей фрибетами. Вот как их получить: 

  1. Введите в браузере своего смартфона адрес букмекерской конторы leon.ru. 
  2. Кликните на рекламный баннер черного цвета вверху экрана с надписью «Скачать на Андроид».
  3. В открывшейся вкладке ещё раз нажмите кнопку «Скачать».
  4. Сохраните APK-файл на смартфон.
  5. Найдите его в загрузках вашего устройства.
  6. Разрешите установку из неизвестного источника.
image not found

Google Play

Официальный магазин контента Google Play принципиально не размещает у себя мобильные приложения ни легальных, ни нелегальных букмекеров. Это связано с политикой корпорации Google в отношении азартных игр. Таким образом, искать там софт «Леона» тоже бесполезно. 

Apk файл

Установка приложения «Леон» на телефоны и планшеты с операционной системой Андроид производится через загрузочный Apk-файл. Что это? Английская аббревиатура APK расшифровывается как Android Package и означает формат архивных файлов-приложений для Android и некоторых других операционных систем. 

Как установить приложение на Андроид

Свернуть

Установка приложения БК Leon на ваш Андроид-смартфон займёт буквально минуту и всего несколько кликов. Порядок действий следующий:

  1. Введите в браузере телефона: leon.ru. 
  2. Кликните на рекламный баннер с надписью «Скачать» вверху экрана.
  3. В открывшейся вкладке еще раз нажмите «Скачать». 
  4. Подтвердите согласие с загрузкой установочного файла. 
  5. Сохраните APK-файл на устройство.
  6. Откройте его после загрузки.
  7. Подтвердите намерение установить приложение.
  8. Откройте программу.

Какие могут быть ошибки в процессе скачивания и установки

Свернуть

Возможные ошибки при установке Андроид приложения БК «Леон»: 

  • повреждение Apk-файла в процессе скачивания;
  • блокировка установки программы;
  • отсутствие соединения с интернетом;
  • недостаток свободного места в памяти устройства из-за большого количества установленных программ.

Если в процессе загрузки возникли проблемы, проверьте в настройках телефона, разрешено ли скачивание файлов из неизвестных источников (если нет – дайте добро на эту операцию устройству). Если не поможет, попробуйте загрузить установочный файл заново.

Как сделать настройки приложения

Выбрать тему

Свернуть

Сразу после установки приложения вам будет предложено выбрать его цветовое оформление по своему вкусу. Доступны три темы: темная, светлая и авто. 

image not found

Мои подписки

Свернуть

Эта опция позволяет настроить рассылку новостей от букмекера – по электронной почте, СМС, телефонным звонком, уведомлениями на сайте или Push-сообщениями. 

Двухэтапная аутентификация

Свернуть

Здесь можно повысить уровень защиты вашего аккаунта при помощи программы Google Authenticator.

Ответственная игра 

Свернуть

Эта опция позволит поймавшему кураж игроку снизить риск крупного проигрыша, установив лимит на депозит или ограничив сумму ставок. Если же вы решите вообще выйти из игры – временно или насовсем – сделать это можно с помощью функции «Самоисключение».

Подробный процесс регистрации в мобильном приложении 

Свернуть

Если вы ранее регистрировались в БК «Леон», делать это повторно нет необходимости. Одна учетная запись действительна для всех ресурсов букмекера – как официального сайта, так и его мобильной версии, а также приложений на Андроид и iOS.

Регистрация в приложении «Леон» на Андроид не составляет никакого труда:

  1. Откройте приложение Leon на своем мобильном устройстве.
  2. Тапните по кнопке «Регистрация» в правом верхнем углу.
  3. Сообщите системе свои личные данные: номер телефона, e-mail, дату рождения.
  4. Придумайте надежный пароль (минимум 7 символов).
  5. Введите бонус-код «Леон» при наличии.
  6. Подтвердите свое совершеннолетие и согласие с правилами БК.
  7. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
  8. Введите последние четыре цифры номера входящего вызова (отвечать на звонок не нужно).

Как выполнить вход в личный кабинет в приложении букмекера

Свернуть

Чтобы войти в личный кабинет в мобильном приложении «Леон», выполните следующие действия: 

  1. Запустите программу на своем устройстве. 
  2. Нажмите кнопку «Войти» вверху экрана.
  3. Авторизуйтесь любым удобным способом (по номеру телефона, лицевому счету или e-mail).
  4. Введите пароль и нажмите зеленую кнопку «Войти». 

Что можно делать в личном кабинете

Свернуть

В личном кабинете приложения «Леон» для Андроид можно:

  • пополнить баланс;
  • запросить выплату выигранных средств;
  • принять участие в программе лояльности;
  • сделать лайв-ставки;
  • заключить пари в прематче;
  • связаться со службой поддержки;
  • подписаться на новостную рассылку;
  • получить ответы на часто задаваемые вопросы;
  • выбрать цветовую тему программы;
  • оставить отзыв о работе приложения: что нравится, а что – нет.
image not found

Ставки в мобильном приложении «Леон»

Свернуть

Самые популярные события дня букмекер размещает на главной странице в рубрике «Топ». Ставки в режиме лайв ищите на одноименной вкладке. Тут же представлены специальные предложения БК – например, ставки с нулевой маржой. Если же интересуют конкретные спортивные дисциплины и игры, тогда вам в раздел «Линия». Здесь события рассортированы по видам и турнирам (в том числе, «Леон» принимает ставки на киберспорт и предлагает достаточно интересную роспись событий). 

Чтобы заключить пари в приложении «Леон» на Андроид, нужно: 

  1. Найти интересующий матч на главной странице либо через разделы «Лайв» и «Линия».
  2. Выбрать событие (например, одинар, победитель 1). 
  3. Ввести в купон сумму ставки.
  4. Кликнуть на кнопку «Сделать ставку».
image not found

Если у вас есть подходящий бонус «Леон», можно использовать его при заключении пари.

Вывод и пополнение счета в приложении БК на Андроид

Свернуть

Все способы пополнения счета и вывода средств доступны игроку в приложении. Чтобы ознакомиться с ними, кликните на иконку с плюсом в правом верхнем углу экрана. Ассортимент платежных инструментов в БК «Леон» – один из самых богатых на ставочном рынке. Убедитесь сами:

  • банковские карты (Мир, MasterCard, Visa); 
  • Qiwi-кошелек;
  • мобильные платежи (Билайн, Мегафон, МТС, Tele2);
  • наличные в терминалах Qiwi, «Связной» и «Евросеть»;
  • системы SamsungPay, GPay, Apple Pay;
  • кошелек ЦУПИС; 
  • ЮMoney.

Функция пополнения счета, равно как и вывода денежных средств, доступна в личном кабинете пользователя в приложении на Андроид.

image not found

Чем отличается мобильное приложение от мобильной версии сайта

Свернуть
Функции АндроидМобильная версия
Регистрация/авторизация++
Управление аккаунтом++
Акции и бонусы++
Фильтры ++
Часто задаваемые вопросы++
Видеотрансляции--
Анимационные трансляции+-
Статистика-+
Результаты-+
Техподдержка++
Запрос по e-mail-+

Плюсы и минусы приложения на Андроид 

Свернуть
ПлюсыМинусы
Ввод и вывод средствОтсутствие видеотрансляций
ИдентификацияОтсутствие статистики
Служба поддержки 

Заключение

Свернуть

В приложении «Леон» на Андроид реализовано большинство основных функций официального сайта БК, за исключением разделов результатов и статистики. Отсутствие прямых видеотрансляций (на основном ресурсе конторы их тоже нет) Leon компенсирует анимационными трансляциями. ПО букмекера отличает приятный дизайн и удобная навигация. 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ БК ЛЕОН

Часто задаваемые вопросы

Как обновить приложение БК «Леон» до последней версии?

Свернуть

Программа сама подаст сигнал, когда ей потребуется обновление. Вам останется только дать свое согласие на эту процедуру.

Где можно скачать последнюю версию БК «Леон»?

Свернуть

Разумеется, на официальном сайте букмекера, где же еще! Скачивая ПО из легальных источников, вы можете быть спокойны за безопасность своего гаджета. 

Почему постоянно лагает и выкидывает из приложения «Леон»?

Свернуть

Возможно, версия ПО устарела. Проблему может решить переустановка приложения. Удалите программу, скачайте апк-файл заново и загрузите последнюю версию приложения «Леон» на свой гаджет. 

Можно ли связаться со службой поддержки в мобильном приложении? 

Свернуть

Да, конечно. Для этого в личном кабинете приложения и существует раздел «Помощь». Изложите (желательно подробно) свою проблему специалисту компании, и он вернется к вам с советом по ее решению. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Леон»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Пользователи PARI уверены в победе «Атлетико» над «Бетисом» в Ла Лиге
Пользователи PARI уверены в победе «Атлетико» над «Бетисом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI склоняются к победе «Авангарда» над «Металлургом» в КХЛ
Клиенты PARI склоняются к победе «Авангарда» над «Металлургом» в КХЛ
Новости
PARI: Team Falcons победит BB Team и пройдет в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Team Falcons победит BB Team и пройдет в плей-офф FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
PARI: Team Spirit — фаворит в матче с Aurora на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
PARI: Team Spirit — фаворит в матче с Aurora на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2
Новости
Расширенная линия ставок от стримеров-партнеров Fonbet на PGL Masters Bucharest
Расширенная линия ставок от стримеров-партнеров Fonbet на PGL Masters Bucharest
Новости
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на Эль Класико в Ла Лиге
Клиент PARI поставил 150 000 рублей на Эль Класико в Ла Лиге
Новости
PARI: «Зенит» — фаворит матча РПЛ с московским «Динамо»
PARI: «Зенит» — фаворит матча РПЛ с московским «Динамо»
Новости
Дмитрий Губерниев поставил на голы в матче Лиги PARI «Родина» — «Ротор»
Дмитрий Губерниев поставил на голы в матче Лиги PARI «Родина» — «Ротор»
Новости
PARI: Том Аспиналл нокаутирует Сирила Гана на UFC 321
PARI: Том Аспиналл нокаутирует Сирила Гана на UFC 321
Новости
PARI: Жаилтон Алмейда пройдет Александра Волкова на UFC 321
PARI: Жаилтон Алмейда пройдет Александра Волкова на UFC 321
Новости

Новое